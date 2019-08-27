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Все про:G-7 (199) Росія (19477) Трюдо Джастін (91)

 Не можна повертати Росію до складу G7, - Трюдо

Канада донесла до своїх партнерів по G7 позицію про несвоєчасність повернення Росії до складу G7.

Про це на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн G7 у Біарріці розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дали чітко зрозуміти, що Канада не підтримує повернення Росії в G7", - сказав Трюдо.

Він підкреслив, що Росії "ще належить змінити свою поведінку, яка призвела до її вигнання в 2014 р., тому не можна повертати РФ у G7".

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"Російська агресія і незаконна анексія Криму є абсолютно неприйнятними. Канада завжди буде захищати суверенітет України", - підкреслив глава уряду Канади.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144759
 
   
 Топ коментарі
 
Стране оккупантов не место в G7.
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Пластична хірургія і G7 - две большіє разніци
Нельзя возвращать Россию в состав G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 5553
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А Трампу не терпиться сісти за стіл зі своїм лідером.
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Сразу видно, что не бегал по девкам в московии))
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Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из "Большой семерки" на саммите в Биаррице, настаивая на возвращении России в G7.
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Источник: https://censor.net.ua/n3144670
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Завели волынку - приглашать, не приглашать - больше поговорить не о чем? Пригласили бы лучше Китай - вот это действительно сильный соперник!
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Пройдет еще пару месяцев и их мнение может поменяться на прямо противоположное и это ни кого не удивит.
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Нельзя возвращать этих с тайга в состав G7, Нельзя возвращать Россию в состав G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 6966 Они всех загрызутНельзя возвращать Россию в состав G7, - Трюдо - Цензор.НЕТ 9240.
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ну а почему нельзя пригласить расею на одно заседание... наоборот, Трамп прав, сказав, что пригласил бы... пригласили и устроили публичную порку с показом по телевидению по всему миру... и в случае непокоры - так же публично выгнать и вписать в список изгоев расею...
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Боятся ,что Россия обосрёт или отравит Новичком, представителей G7
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Всі ці вагання принижують самих членів G7.
Вони наче змагаються зі своїм сумлінням.
Рано чи пізно, але користь переважить.
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На жаль в Ураїні ще багато тих хто ******** 'Тургеневские березки'.
Є надія що у близькому майбутньому, усі вступні тести будуть на українській або англійській мові. Треба викинути у сміття цей кацапе-монгольський «язык»🤔
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