 Не можна повертати Росію до складу G7, - Трюдо

Про це на пресконференції за підсумками саміту лідерів країн G7 у Біарріці розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми дали чітко зрозуміти, що Канада не підтримує повернення Росії в G7", - сказав Трюдо.
Він підкреслив, що Росії "ще належить змінити свою поведінку, яка призвела до її вигнання в 2014 р., тому не можна повертати РФ у G7".
"Російська агресія і незаконна анексія Криму є абсолютно неприйнятними. Канада завжди буде захищати суверенітет України", - підкреслив глава уряду Канади.
Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Источник: https://censor.net.ua/n3144670
Вони наче змагаються зі своїм сумлінням.
Рано чи пізно, але користь переважить.
Є надія що у близькому майбутньому, усі вступні тести будуть на українській або англійській мові. Треба викинути у сміття цей кацапе-монгольський «язык»🤔