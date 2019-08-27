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Все про:Єврокомісія (282) Brexit (155)

 У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія

У Єврокомісії заявили, що навіть в разі Brexit без угоди, уряд Великої Британії все одно має погасити борги перед Євросоюзом.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, Велика Британія має виплатити Європейському Союзу десятки мільярдів євро боргів навіть у разі виходу країни з Євросоюзу без затвердження угоди, підкреслила прессекретарка Єврокомісії Міна Андрєєва в понеділок, 26 серпня, інформує агентство dpa.

"Важливо дати зрозуміти, що розрахунок за боргами має вирішальне значення для успішного початку нових відносин, заснованих на взаємній довірі", - цитує Андрєєву агентство.

Зі свого боку, координатор у справах Brexit в Європейському парламенті Гі Верхофстадт зробив ще гострішу заяву: "Якщо Велика Британія не заплатить належне, ЄС не буде вести переговори про торговельну угоду. Після Brexit без угоди це буде першою умовою будь-яких переговорів".

Читайте також: Великій Британії загрожує нестача продуктів в разі виходу з ЄС без угоди, - The Sunday Times

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що Лондон не муситиме платити 39 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 43 мільярди євро), якщо Сполучене Королівство вийде з ЄС без угоди.

Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за всяку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144757
 
   
 Топ коментарі
 
Нельзя просто так взять и уйти из колхоза.
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По ходу из этого Евросоюза свалить ещё тяжелее чем вступить))
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Из Таежного союза выход, вообще, только вперед ногами.
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Боря имеет в виду,ни чего не знаю,хотеть не вредно
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Нельзя просто так взять и уйти из колхоза.
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По ходу из этого Евросоюза свалить ещё тяжелее чем вступить))
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Британська імперія одна зі старіших..монархія заплатить
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Секретарь Еврокомиссии Мина Адреева...?!! Так вот ты какая, "Европа"...
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Будет вам Brexit?. Но, сначала - Ламамба!
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Из Таежного союза выход, вообще, только вперед ногами.
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Прям. Как в КГБ, вход рубль, выход два))
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Прочитав коменты стало грустно - значит брать бабки в долг (и/или пользоваться другими преференциями) и потом НЕ отдавать это для украинцев типа НОРМА ЖИЗНИ, так чем вы отличаетесь от жителей **********, они все время так поступают.
И еще вопрос, а чего вы так хотели безвиз с Еврсоюзом, всю дорогу ноете, что Европа вам не помогает ( несмотря на то, что потери стран Евросоюза в 3х больше чем у СЩА), так еще и желаете в него вступить?
Может действительно - нахер тот Евросоюз заключайте союз с ***********, они же всю дорогу ноют шо вы адиннарот.
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Что ты несешь, кацап? Нет у Британии нмкаких текущих долгов перед ЕС, это в Еврокомиссии аишут про долги виртуальнык, типа "упущенной выгоды", которую ЕС типа "недополучит". И зачем ты приплел сюда украинцев, морда твоя воровато-кацапская из-под прокси?
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Jest obiaqazonosti pered EC.Da i daze te strany kotoryje ne v EC kak Norvegija i Sveicarija platyt dengi stob imet torgovyje otnosenyje s EC.Tak pocemu brity dolzny byt drugimi?
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А чего же пишешь транслитом вместо литовского, кацап? Шлюха лахтинская, как не маскируйся, осла видно ушам, а кацапа по речам
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Объясните одну вещь, как можно без суда требовать компенсацию, ведь брексит это своего рода форсмажер, не предусмотренный договорами, эмоции тут излишние если мы говорим о праве. Там жесткий брексит, то есть без какого-то соглашения, о котором мало что известно.
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Pust vyxodit,no nenado dopustim im prosit sto EC platyl studentam kotoryje ucitsia v Londone.Teper my EC svoji dengi tuda vlozim eto miliardy evro v god.Rec idiot a miliony studentov kotoryx vyderzyvajet EC so svojix fondov.Tut nado prekratit finansirovanije,plius diplomy nezacytat.Poverte oni nas liudmi necytajet toze.
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Да как то мало верится что проблема в студентах, мы не в ЕС, а наши в Польше учатся. Я все таки придерживаюсь мнения что проблема в беженцах из Африки и средней Азии, это миллионы людей, которых нужно содержать по европейским меркам.
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Brity ot 2015 goda podpisali dogovor sto oni neprimet ne odnogo bezenca.Teper takix stran jest 14 v EC.Tut ne ta problema.Problema dlia britov eto bolse 3 milionov zyvucix i rabotojucix tex samix grazdan EC s vostocnoj Evropi.Oni ne xocet sto te imeli takyje ze prava kak i oni
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Британцы желают "жестко" выйти (подразумевается, что между партнерами будут сохранены ВСЕ предыдущие соглашения, в том числе и торговые преференции по налогам, по таможне и прочее), то есть бриты желают выйти из союза, не быть страной соза, но пользоваться всеми "вытекающими ништяками" (к примеру таможенный сбор с товарооборота, к примеру).

Наверное или заумно написал или сумбурно, но к примеру, представьте себе что мы с вами:
1) заключили договор (в саду (забор между нами чисто условный)), что в дальнейшем будем передавать плоды друг другу (вы мне яблоки, я вам груши) без дополнительной платы (таможня) - и таких как мы с вами ВСЯ наша улица (то есть куча народа)
2) Мы все обменялись ключами от калиток, в результате чего все могут шастать где угодно (безвиз)
3) Разработали стратегию как продать излишки наших яблок/груш соседним улицам (США, Китай, арабы, тажеРашка) - то есть, между собой мы торгуем вообще без НДСоф, таможен и прочего гемороя (подняв простите жопу можно неплохо заработать, не легко, но можно). То есть, живем спокойно и наслаждаемся отстегивая по немногу денег (с продаж ТЕМ другим улицам) в "общий котел".
КАК ВДРУГ - вы решаете, что вы (когдато) были миперией, что все в мире говорят на вашем языке, и что ВСЯ улица вас грабит и говорите - ДА ИДИТЕ ВЫ ВСЕ НАХ! - я от вас ухожу!, но (так как у нас был договор) платить (к примеру) таможенные сборы я вам не буду, сбор в аеропортах тоже - идите нахер и тому подобное.

Короче - торговать и прочее будем как когдато, а вот жить будем отдельно и за мои яблоки порошу (налог). и ключики от калитки отдайте - а вам (Евросоюзу) - я хер чего платить буду.

В кратце это что то на подобие - но там еще всего даФИГА.
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Кацапы, а почему вы пишете под флажками стран ЕС и США? Неужели сами признаетесь, что писанине под расейской трешцветной тряпкой веры нет априори? У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 2155
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а с чего ты взял, неумный, что здесь все пишут из кацапии? есть и нормальные люди, как я, которые вертели на..всё это постсоветское пространство. привет вам из Берлина.
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это плата за независимость и свободу своих мыслей,идей и действий, британцы на том уровне когда им выгоднее быть самым по себе чем с Евросоюзом
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Nekuda bioty nevydet.Daze pravicaja partija pocty polovina jest protiv sto govorit Dzonson pro vyxod bez dogovora.Nenado vobce govoryt s etim Dzonsonom,tam pustoje mesto i trata vremeni s nim razgovarivat.Budet britaniji novyje vybory togda posle nix nuzno govorit
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только вот почему за такой вот "успех" эстонцев должны платить бриты?? при населении чуть более 1 млн Эстония получает чистыми инвестициями более 3 млрд евро в год! С таким потоком бабла Британия могда б рассчттывить на дотацию порядка 200 млрд в год (66х3)?
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С такими аппетитами евросоюз добьет Украину в случае вступления туда
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Да кто вас нищих возьмет в этот евросоюз - не смеши.
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Ха ха ха! Таких нищебродов как Эстония в ЕС еще и поискать надо! Платите 1.4 ярда ойро, а берете аж 4.5 ярда в год! Разницу сам посчитаешь? И умнож на 10 лет. Совесть не гложет? Только вот почему бриты должны платить вам если вы сами туда ломанулись?
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Nu da Estonija nicebrodnaja tolko v dani moment ejio VVP sostavliajet 203% ot srednego mirovogo.Ne odna iz vostocnoj Evropi stran etim nemozet poxlalitsia.Oceviden ix uspex vo vsex sferax
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и это при том что этот 3.1 млрд ойро в год чистых дотаций от ЕС идет на население Эстонии чуть более 1 млн. Да таких инвестиций вряд ли имеет др члены ЕС , кроме Литвы да Латвии, наверно. Так что надеюсь тебе ясно кто есть нищеброд.
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Британия при 66 млн населения платит ежегодно в бюджет ЕС 9 млрд фунтов, которыми потом не распоряжается по своему усмотрению, тогда как Польша при 38 млн платит 3 млрд евро (2.7 млрд футнов). Сразу ЕС поставило бритов раком чтоб помогать слаборазвитым членам ЕС, интегрировать беглых африканцев и арабов, как бриты всбунтовались- так идет заламывание рук. Ничего, пусть повысят взносы для Польши, Чехии, и прочим по списку
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Зато теперь будут посговорчивей с Украиной. Свято место пусто не бывает...
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Brity i tak ne odnogo bezenca nepriniali,kak i Polsa s Cexijej.14 stran otkazalis prinimat bezencev.Platyt % ot VVP vnos.V dani moment brity poka luce zyvut za Polsu,tak i platyt bolse.0.5% ot VVp eto ne te dengi izza kakix nado podnimat shum
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это не имеет значения 0.5% ВВП или 1% ВВП. Вот Эстония имеет 3.1 млрд ойро чистя инвестиций от ЕС в год при населении в треть Киева. Почему Британия должна платить всяким нищебродам?
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Ja by tak by neskazal sto Estonija nicebrody.Bednyx kak raz jest mnogo i britaniji ix po ix danim jest okolo 15 milionov.Pensionery v angliji pocty vse bednyje.Ix sredneji pensiji okolo 500 funtov v mesiac,eto samije malenkije iz vsej zapadnoj Evropi .
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В Британии есть разные пенсионные схемы, не только государственная. Как правило, и получают из нескольких источников. Я понимаю что слаборазвиные страны типа Литвы Латвии Эстонии подняли кипишь т.к скорее всего недополучат свой кусок нехилых дотаций. У Британии есть свои насущные проблемы гораздо важнее чем помощь братским прибалтийским народам. И этот выбор британцев нужно вам уважать а не поднимать рейвах как они посмели вас маленьких и бедных обидеть.
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Slaborazvetaja eto rosija no ne mi.Eto vase mnenyje ob razvyteje stran ,po mojemu my nicem ne xuze drugix EC stran.Ja kak ponimaju vy paprostu zyviote 20 let nazad i pisete tut a te vremena.Vsio izmenilos ot togo vremeni ja ponimaju vam silno obydno za to,sto zdes zyvut xoroso no ne nado zavidovat drugim У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 8628
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Вы знаете, никакой зависти нет) Вы все еще живете ненамного лучше украинцев и у вас критический уровень оттока рабсилы в Британию и Германию. Для маленьких стран с неселением порядка 1 млн это просто громадная проблема. Гораздо большая чем для Украины. Для специалистов с Украины получить контракт на работу в любую страну ЕС не составляет труда вообще. Для этого не нужно быть гражданином ЕС. И поверьте, страны Балтии далеко на в фаворитах в списке привлекательности трудоустройства и для имиграции даже для украинцев. Я и сам до недавнего времени был ярым сторонником вступления Украины в ЕС. Но сказка про ЕС развеялась. Реальный толчок от членства могут получить очень маленькие страны. Для инвестиций соразмерной с оказанной ЕС вам, Украина должна бы получать порядка 35 млрд евро помощи ежегодно в течение десятилетий. Понятно, что этого никогда не будет, А во вторых, развитие будет очень жестко контролироваться Брюсселем и как только экон. показатели улучшатся- взносы увеличатся немеренно. Плюс квоты на имигрантов с Азии и Африки не добавляют оптимизма. Британия на правильном пути и хотелось бы пожелать ей успеха вылезти из этой кабалы с наименьшими потерями.
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Opiat ne v temu.Vy razlycajte VVP 25% ot 200% sredne mirovoj ?5500 u nas proslom mesiace prijexalo,a 3200 ujexali?Eto otok cytajete?Vot imeno sto u nas investiciji idut ne dotaciji a investiji na xoroso oplacemyje raboty?Vy eto ponimajete a ciom idiot rec.Tut investiciji ne na strojki ili turizm,ili kakije to produkti malo oplacyvajemyje.Tut potencial imeno takoj,gde uroven znanyji uze ocen vysoki.Pocytajte celoveka ruskogo kotory ne tak kak vy nebyli ne razu tut i pissyte
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Da da neprivlekatelni.V etoj nedeli tolko mojiom gorode 55 nelegala pojmali na strojkax,proslom toze bylo.Eto tolko v centre rejd zdeali i v odnom gorode
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Vot ecio vy primer stavyte sto dotaciji idut malenkim stranam ,da kak to nepisyte sto bolse vsego polucajet Belgija ili Ispanija?Mozet Belgijcy toze nicebrody?Da brity ot toj ze Belgiji ostajut po vsem pokazateliam У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 426
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Belgija 7 miliardov evro polucyla ot EC i sama vnesla 3 miliarda.Grecija ecio 7 miliardov polucyla,a sama vnesla 2 miliarda evro.Ispanija 9 polucyla i 8 vnesla
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Я все понимаю, но нафига бритам спасать греков от дефолта, если они просто не хотят работать? Брюссель получает тоже неспроста, штаб-квартиры, саммиты и тп. Но зачем бритам этот колхоз? Они сделали свой выбор и мне их выбор нравится. в чем проблема? Германия сама ж не хочет платить за колхоз. Прибалтам придется умерить аппетиты и в этом тоже нет ничего плохого.Этого и следовало ожидать.
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Ja vam ecio raz pisu sto my sami zarabatyvajem u nas kompaniji silnyje nicem nexuze nemeckix,prijezdjate tut i posmotryte na uroven nasix preprijatyji i sravnite s nemeckim,vot raznycy neuvydyte.A ciom vy govoryte etim kompanijam kto to dengi dajut?Oni vet platyt nalogi i tak polucajem biudzet.A brity pust vyxodit luce vsego bez soglasenyje ja za,da i nas prezident byl za.Tolko nekak nemozem dozdatsia kogda ujdut У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 3075
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Realno ja nicego ploxogo nevizu v ekonomike rost VVP 4-5%,zarpalty uvelycyvajetsia okolo 10% pri infliaciji 2 %.Estonija vobce bez dolgov mozet daze edinstvenaja strana v mire ,sto eto znacyt vy ponimajete.Vot Egypt dolgov mnogo xotia u nix ekonomika i rastiot no bednyx stalo ecio bolse
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Vy ecio otvete pro britov.Kak vase mnenyje vydavat pasporta nam ili poliakam eto ne odno i toze kak vydajut ruskije pasporta Donbase ukraincam?Eto po vasemu oni xorose delajet?
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Вы знаете, мнение русских о Литве меня, если честно, мало интересует. Вы смотрите на статистику сколько даете и берете от ЕС вы а сколько Британия.Кому это выгодно и зачем это все Британии.
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Ja znaju sto vas neinteresujet,nicego stranogo no eto mnenyje celoveka ruskogo kotory mozet pisat poskolku tut byvajet,a ne tak celovek kotory poniatyje neimeja piset
Da pust uxodit britanija v ciom tut problema ,ja sto li protiv?Pri ciom tut my?My sami sebia kormim poverte nas kormit nenado.Nasy zarplaty ne kak nezavysyt ot deneg EC,pensiji toze.
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Простите, но сравнивать возможности страны (Украины) у которой есть практически ВСЕ (как и у **********, нефть, газ, уголь и прочее, прочее, прочее...) со странами Балтии у которых по большому есть только шишки (из ресурсов) и тем более еще и народа меньше в 20х, в 20!
У нас на все ТРИ республики (Литву,Латвию и Эстонию( народа всего примерно 6 000 000 человек) - так что нечего сравнивать простите хйу с пальцем.

И сравнивать вот ЭТО + еще ныть помогите (дополнительно говоря "да вы и так не очень то и круто живете") - да вы батенька ЖЛОБ и неуч.
Самая большая проблема (у любого человека, не зависимо от национальности) ЭТО признать - что ТЫ сам являешся придурком и лузером, и главное признатся в этом самому себе.
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Janus, vy dolbojob? Прибалты присосались к фин потокам ЕС при населении с гулькин нос, а Украину обвиняете что мы тут типа жлобы и неучи и требуем денег от ЕС. Посчитай если сможешь сколько получате на душу помощи
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Пошёл нахер хохол и любитель Хйула (одно слово прибалты уже говорит о твоем хохляцко-малорасском происхождении) - но проводя аналогии, все вот это вот все у вас (тогда уж) началось с того что ЭТО вы присосались к РашыССкой жиже которую за бабки гнали в Европу, а вот когда вам яйцы-то руснья прижала трубой, вы и начали выть - памажите, памажите! мальчика в трусиках распинают!

Ну как ******* - понравилась аналлогия
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Как можно понять - эти дэЗЕбиллы и украинские и русские тексты в Гугле переводят (что-бы понять суть написанного) - образованность из них прямо прет.
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попользовались и хотят уйти не расплатившись))
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Никто их без выкупа не выпустит!
Наказание должно быть "Что-бы другим неповадно было"!
Иначе выйдут еще несколько стран.
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Кацапы засрали всю ветку своим пропагандонством. Модер спит, или это новые веяния от Бутусова?
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Ага, муёв килограмм.
39 килограмм - на всю морду.
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