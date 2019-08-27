 У разі "жорсткого" Brexit Лондон все одно мусить заплатити 39 мільярдів фунтів стерлінгів, - Єврокомісія

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW, Велика Британія має виплатити Європейському Союзу десятки мільярдів євро боргів навіть у разі виходу країни з Євросоюзу без затвердження угоди, підкреслила прессекретарка Єврокомісії Міна Андрєєва в понеділок, 26 серпня, інформує агентство dpa.
"Важливо дати зрозуміти, що розрахунок за боргами має вирішальне значення для успішного початку нових відносин, заснованих на взаємній довірі", - цитує Андрєєву агентство.
Зі свого боку, координатор у справах Brexit в Європейському парламенті Гі Верхофстадт зробив ще гострішу заяву: "Якщо Велика Британія не заплатить належне, ЄС не буде вести переговори про торговельну угоду. Після Brexit без угоди це буде першою умовою будь-яких переговорів".
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив думку, що Лондон не муситиме платити 39 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 43 мільярди євро), якщо Сполучене Королівство вийде з ЄС без угоди.
Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.
Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за всяку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї
И еще вопрос, а чего вы так хотели безвиз с Еврсоюзом, всю дорогу ноете, что Европа вам не помогает ( несмотря на то, что потери стран Евросоюза в 3х больше чем у СЩА), так еще и желаете в него вступить?
Может действительно - нахер тот Евросоюз заключайте союз с ***********, они же всю дорогу ноют шо вы адиннарот.
Наверное или заумно написал или сумбурно, но к примеру, представьте себе что мы с вами:
1) заключили договор (в саду (забор между нами чисто условный)), что в дальнейшем будем передавать плоды друг другу (вы мне яблоки, я вам груши) без дополнительной платы (таможня) - и таких как мы с вами ВСЯ наша улица (то есть куча народа)
2) Мы все обменялись ключами от калиток, в результате чего все могут шастать где угодно (безвиз)
3) Разработали стратегию как продать излишки наших яблок/груш соседним улицам (США, Китай, арабы, тажеРашка) - то есть, между собой мы торгуем вообще без НДСоф, таможен и прочего гемороя (подняв простите жопу можно неплохо заработать, не легко, но можно). То есть, живем спокойно и наслаждаемся отстегивая по немногу денег (с продаж ТЕМ другим улицам) в "общий котел".
КАК ВДРУГ - вы решаете, что вы (когдато) были миперией, что все в мире говорят на вашем языке, и что ВСЯ улица вас грабит и говорите - ДА ИДИТЕ ВЫ ВСЕ НАХ! - я от вас ухожу!, но (так как у нас был договор) платить (к примеру) таможенные сборы я вам не буду, сбор в аеропортах тоже - идите нахер и тому подобное.
Короче - торговать и прочее будем как когдато, а вот жить будем отдельно и за мои яблоки порошу (налог). и ключики от калитки отдайте - а вам (Евросоюзу) - я хер чего платить буду.
В кратце это что то на подобие - но там еще всего даФИГА.
https://ru.delfi.lt/opinions/comments/viktor-voroncov-litva-strana-vozmozhnostej-landsbergis-razrushil-ne-tolko-kolhozy-no-i-promyshlennost.d?id=81986637
Da pust uxodit britanija v ciom tut problema ,ja sto li protiv?Pri ciom tut my?My sami sebia kormim poverte nas kormit nenado.Nasy zarplaty ne kak nezavysyt ot deneg EC,pensiji toze.
У нас на все ТРИ республики (Литву,Латвию и Эстонию( народа всего примерно 6 000 000 человек) - так что нечего сравнивать простите хйу с пальцем.
И сравнивать вот ЭТО + еще ныть помогите (дополнительно говоря "да вы и так не очень то и круто живете") - да вы батенька ЖЛОБ и неуч.
Самая большая проблема (у любого человека, не зависимо от национальности) ЭТО признать - что ТЫ сам являешся придурком и лузером, и главное признатся в этом самому себе.
Ну как ******* - понравилась аналлогия
Наказание должно быть "Что-бы другим неповадно было"!
Иначе выйдут еще несколько стран.
39 килограмм - на всю морду.