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 Суспільство
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Все про:Крим (7346) Росія (19477) вишкіл (1257)

 Приблизно 8,2 тис. військових, понад 2,5 тис. одиниць техніки, - масштабні навчання РФ відбуваються в окупованому Криму

Війська Південного військового округу Російської Федерації 26 серпня почали двосторонні командно-штабні навчання зі сполуками і військовими частинами 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, армії ВПС і ППО, сил Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії, навчання відбуваються на 12 полігонах Ростовської, Волгоградської і Астраханської областей, Ставропольського і Краснодарського країв, а також в окупованому Криму.

"У розігруванні тактичних епізодів візьмуть участь до 8,2 тис. військовослужбовців, буде задіяно понад 2,5 тис. одиниць військової техніки, зокрема близько 30 літаків і понад 60 вертольотів, понад 100 танків і до 10 кораблів і суден Чорноморського флоту і каспійської флотилії", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144754
 
 
 Топ коментарі
 
Если сунутся в Украину пункты приема металлолома будут загруженны😁
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Согласен. Только вот незадача - они уже сунулись. И ни одного вертолёта не потеряли.
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Це ж фантазер Ігор. 😊 Він пише чудову фантастику. Наприклад, навіть вище - про УДАРНІ!!! безпілотники!! У ВСУ! У 2014-му році!
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60 вертолётов внушает. У ВСУ в учениях 2-3 максимум.
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Если сунутся в Украину пункты приема металлолома будут загруженны😁
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Согласен. Только вот незадача - они уже сунулись. И ни одного вертолёта не потеряли.
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Не було кому віддати команду знищити, тепер команду дадуть!
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Якщо якийсь кацапський гвинтокрил "випадково" залетить, то команда буде Не піддаватися на провокації, вогонь не відкривати!"
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Уже дають. Дотримуватися перемир'я. Подобається команда?
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Україна ще в 2014 році мала закрити повітряний простір над Кримом і морський простір навколо Криму і знищувати безпілотниками всі кораблі та судна які заходять в заборонений морський район а також всі літаки та гелікоптери в небі над Кримом! Але влада зрадника порошенка не змогла реалізувати цей план, тепер черга за Зеленським!
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Ждал я, что-то этакое! Ударное! Дождался... Благодарю, Игорь. У тебя всегда был Самый Изысканный Бред вот тут. Удачи!
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Це ж фантазер Ігор. 😊 Він пише чудову фантастику. Наприклад, навіть вище - про УДАРНІ!!! безпілотники!! У ВСУ! У 2014-му році!
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Коли кацапня полізла до Криму то Порошенко ще не був президентом, а виконувач обов'язків Турчинов з приставкою в.о такого права не мав. Знав ***** в який проміжок часу це треба робити, та ще й 90% особового складу правоохоронців перейшли на сторону *****. Все було підготовлено для новоотсосії за час правління шапкокрада. Вищі посадовці силових структур були завербовані починаючи з 2010 року. Це керівники СБУ та МВС. Чи ти не знав про це?
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Да уж на Херсонщине сборщики металлолома озолотятся. Да и степная флора и фауна скажет спасибо русне. Столько корма и удобрений для них будет.
А если серьезно то русня панически серется только от мысли что патриоты зайдут на крысм не говоря уже о всу.
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Патриоты уже активно заходят, через пункты пропуска .... На своих авто
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А если серьёзно , то зная как ВСУ с патриотами бегало по Котлам от ополчения , русня будет гомерически ржать от одной мысли реального столкновения, с регулярной армии РФ.😁😱
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так это русне напользу. обязательно пара какох нибудь летательных аппаратов удмуртии обязательно рухнет, конечно вместе с зелеными зайцами *****.
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Щас кацапские дебилы опять у себя что то по пьяне взорвут
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А толку? При СССР проводили самые масштабные учения в советской истории Запад-81. Но через 10 лет СССР всё равно развалился.
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Да к тому же куча техники была не боеспособна и недоукомплектована, а точнее убита и в том числе по причине халатности и повального воровства, + дедовщина + далеко не дружный, а порой враждующий между собой интернационал, среди личного состава +пьянство среди офицеров +воры прапорщики и так далее , а дальше пусть каждый сделает вывод , служил с 83 по 85 , многое повидал к тому же в разных частях,видел даже как листья красили и половой тряпкой мыли плац перед приездом Огаркова , правда ужас , вот то то же
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Бідолашні кацапен зольдатен. Мабуть пити хочуть, а злі укри не дають дніпровську водичку.
Нічо "нехай слоники побігають" (С)
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В Криму може гахнути якась кацапська фігня ? Отже ця ОРДА ЗАСИРАЄ наш КРИМ До 8,2 тыс. военных, более 2,5 тыс. единиц техники, - масштабные учения РФ проходят в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4690
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Жаль Крым... просрали без единого выстрела, уму не постижимо! Хотя может и продали, время и история еще дадут на это ответ.
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Фофик дряблыми яйцами пытается звякнуть типа оружием бряцкнул, по факту в муку пёрднул и радости в мошковии дал.
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Крим був курортом, а став військовою базою. Харошего вам настроєнія.
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Было 25 тыс золдатен, стало 60000. На 2 млн крымчан и 6 млн отдыхающих как то не густо....
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Там вже половина понаїхавших, а для них це як в раю, не те що в їхніх іпєнях.
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Ну так тому вони всі і пруться в України як зомбі.
Громадянська війна в Україні, це коли буряти з Росії їдуть в Україну звільняти її від українців.
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