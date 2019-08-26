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Все про:візит (679) США (5305) Болтон (53)

 З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що в майбутньому чекає зустрічей з українськими партнерами в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Болтон написав у мікроблозі в Twitter.

Радник Трампа зазначив: "Президент (Трамп) провів продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки", я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо реформ і його бачення створення більш сильної і процвітаючої України" .

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144751
 
 
 Топ коментарі
 
Беручи до уваги роботу Трампа на Кремль я б так не радів.
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😂🤣😂🤣😂🤣😂
Этому зелёному больше не наливать
😄
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США и Европе гораздо лучше относятся к Зеленскому,чем к барыге,это все видят
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Беручи до уваги роботу Трампа на Кремль я б так не радів.
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Трамп работает на США и ведет сейчас торговую войну с Китаем . Вот на кого работает ваш президент не совсем понятно . Но уж точно не на Украину .
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Ну,союз з рф заради контролю над Китаєм,Іраном і Пн. Кореєю-прокатує,як відмазка Трампа для виборців,але збоку виглядає нелогічно.
рф допоможе вгамувати пузанчика ? Після того,як передала технології ядерної зброї ?
Чи зможе вплинути на політику Ірану ?
Про Китай і говорити нічого.
Тотально проблемна країна з 1.5-2 % світового ВВП може тільки створювати світові проблеми,а не вирішувати.
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А робота Трампа на Кремль?Маєте докази?Чи на ////censor.net.ua З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну - Цензор.НЕТ 5020 кацахол

Беручи до уваги роботу Трампа на Кремль я б так не радів.26.08.2019 23:33////в суд подати?
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Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены.

Птицы, покайтесь в своих грехах публично!
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😂🤣😂🤣😂🤣😂
Этому зелёному больше не наливать
😄
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ви з телефона пишете?..ммм..тобто смартфона? З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну - Цензор.НЕТ 4012
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бо у вас смайлики..того..квадратики тільки
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Надо не только отношение, но надо и результаты!
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видать у них не все так плохо... к куртизанке явно лучше, чем к мужику с яйцами!
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Уже очєвідни рєзультати работи за пєрвиє сто днєй молодого,прогрєсівного прЗЄдєнта,спасітєля України.Даже Болтону.
З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну - Цензор.НЕТ 8729
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Так а де ж реформи? АП назвати ОП, та переїхати, це потужні реформа?🤔
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чудак-человек! это же б-у-д-у-щ-е-е! его нельзя увидеть, можно только помечтать о нем. З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну - Цензор.НЕТ 7658
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Русе Болтон...потом-Рамзи. А Джон- Сноу. Вечно Цензорьі напутают😂Многое зависит от того, кто именно приедет☝
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Разъездился.З Лукашенкам таксама сустрэніцца.
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