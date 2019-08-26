 З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це Болтон написав у мікроблозі в Twitter.
Радник Трампа зазначив: "Президент (Трамп) провів продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки", я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо реформ і його бачення створення більш сильної і процвітаючої України" .
рф допоможе вгамувати пузанчика ? Після того,як передала технології ядерної зброї ?
Чи зможе вплинути на політику Ірану ?
Про Китай і говорити нічого.
Тотально проблемна країна з 1.5-2 % світового ВВП може тільки створювати світові проблеми,а не вирішувати.
Беручи до уваги роботу Трампа на Кремль я б так не радів.26.08.2019 23:33////в суд подати?
Птицы, покайтесь в своих грехах публично!
Этому зелёному больше не наливать
😄