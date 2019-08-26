 З нетерпінням чекаю зустрічей із партнерами в Києві, - радник Трампа Болтон перед візитом в Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це Болтон написав у мікроблозі в Twitter.

Радник Трампа зазначив: "Президент (Трамп) провів продуктивні зустрічі в Біарріці на саміті "Великої сімки", я з нетерпінням чекаю майбутніх зустрічей з нашими партнерами в Києві. Ми підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо реформ і його бачення створення більш сильної і процвітаючої України" .

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