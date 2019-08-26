 На саміті "Великої сімки" все ж прийняли остаточну заяву, один із пунктів стосується України

Через значні розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими учасниками групи президент Франції Еммануель Макрон перед початком саміту заявив, що ухвалення заключного комюніке не планується, а тому підсумкова заява стала певною несподіванкою, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Без цієї заяви саміт у Біарріці став би першим у 44-річній історії зустрічей, який завершився би без ухвалення спільного документа. Утім, вона не схожа на об'ємні комюніке, які підсумовували саміти в попередні роки, та містить на одній сторінці лише кілька пунктів.
У заяві, оприлюдненій на сайті головування Франції у G7, зазначається, що лідери Великої сімки "прагнуть підкреслити велику єдність та позитивну атмосферу дискусій" на саміті. Лідери країн домовилися щодо таких пунктів, як торгівля, ситуація навколо Ірану, України, в Лівії та Гонконгу.
У пункті, що стосується торгівлі, наголошується, що група G7 підтверджує свою відданність принципам відкритої та чесної світової торгівлі та стабільності світової економіки. Також наголошується на намірі реформувати Світову організацію торгівлі (СОТ), аби підвищити ефективність її роботи із захисту інтелектуальної власності та усунення нечесних торговельних практик.
У пункті стосовно Ірану наголошується на двох цілях держав групи: недопущення отримання Іраном ядерної зброї та зміцнення миру і стабільності в регіоні Близького Сходу.
У пункті стосовно України вказується, що Німеччина та Франція в найближчі тижні організують саміт у "нормандському форматі" з метою досягнення реальних результатів.
У пункті стосовно Лівії наголошується на підтримці перемир'я в цій країні, а також висловлюється переконання, що лише політичне рішення зможе забезпечити стабільність у Лівії. У заяві йдеться про підтримку зусиль ООН та Африканського Союзу з організації міжлівійської конференції.
У заключній заяві лідери країн G7 також закликали до уникнення насильства в Гонконгу.
На саміті G7 в Італії у 2017 році в заключному комюніке було вказано на відсутність єдності у питанні захисту клімату через позицію Дональда Трампа, а минулого року на саміті в Канаді президент США взагалі відкликав свій підпис під заключним документом.
Саміт у Біарріці тривав з 24 по 26 серпня.
Порошенко вже три місяці як не Президент.
Напомните какая политика у Зеленского?
У него есть политика?
У него вообще что-нибудь есть, кроме Богдана, конечно ?
У Раши нет мирного договора до сих с Японией из-за четырех поганых островов
Шо ще треба старій людині на батьківщині, аби спокійно та із посмішкою зустріли старість? Або термін)))
Казалось, ничего не предвещало. Вплоть до того момента, когда первые "коробочки" зрушили з місця. И вот тогда с тротуаров, с обеих сторон раздались первые аплодисменты и ( признаюсь, немножко неожиданно):
-Дя-ку-є-мо!...
Овации, руки на сердце, слезы в глазах… Причем и в колоннах марширующих - тоже. Как будто все встречи наших военных, возвращавшихся после ротации домой - в Днепре, Белой Церкви, Запорожье, Херсоне, Кропивницком, Житомире, Виннице… - все эти встречи наших Героев за пять лет саккумулировались вдруг в это время и в этом месте - улица Владимирская, бульвар Тараса Шевченка, Крещатик, Майдан.
С той лишь разницей, что здесь и собравшиеся аплодируют военным, и военные аплодируют собравшимся. Много жовто-блакитного, не на официальных флагштоках - на плечах и в руках.
Много радости, много гордости, много чувства благодарности - защитникам.
Из рассказа очевидцев:
- Дя-ку-ємо!! Дя-ку-ємо! Хлопці, дякую вам, дякую за вільну Україну! - жіночка років 60 беспрерывно хлопает, кланяется каждой остановившейся рядом коробке ветеранов, военных и волонтёров и вдруг поворачивается, вытирает всей ладонью мокрое от слёз лицо и говорит - Дівчатка, не зважайте, я з Пісок..
"Дівчатка", сами примерно такие же, обнимают её за плечи и глотают слёзы..
Девочка из радио "Свобода", чей стрим смотрел - неожиданно даже для себя замолчала уже на повороте Владимирская-бульвар Шевченко, честно признавшись,что тяжело говорить, потому, что всех вокруг давят слезы и она - не исключение. И поэтому просто шли среди марширующих - показывали: эти лица, эти овации, эти слезы. И это оказался один из самых лучших репортажей, во всяком случае очень искренний - с очень искреннего Марша.
Время от времени равнялась только с кем-то из марширующих:
-Як тут опинився? Вирішив прийти в останній момент, побачив побратимів и пойняв - це те місце, де я хочу бути. Враження? Пишаюсь,що я українець.
Первая колонна - мамы, вдовы, дети. С портретами своих погибших сыновей, мужей, отцов. Многие из стоящих вдоль дороги встают на колени - перед фотографиями, что в руках у мам…
Никто не играл, не рисовался - да и перед кем было играть? Все шло от души.
Из рассказа очевидцев:
Він стояв серед нас. Звичайний чоловік. Років 40-45. Трохи сивини. Світлі штани, сорочка в клітину. Здивовано озирався. Плескав у долоні. Фотографував. І знову озирався. Задзвонив телефон:
- Ти чуєш, що нам кажуть... Чуєш?.. Це нам...Розумієш, вони нам вдячні... Я от зараз на гучномовець поставлю, послухай... - голос його тремтів, в очах стояли сльози.
Раптом він підбігає до коробки. Комусь тисне руки, когось обіймає. Його за руки втягують в колону.
Він так і пішов, в цивільному серед військових, трохи здивований і щасливий.
Это было одновременно и трогательно, и духоподъемно.
Этот Марш был не только и не сколько о Дне Незалежності. Это был Марш об Иловайске, Дебальцево, ИЛ-76, Саур-Могиле, о ДАПе, о микрорайоне "Восточном" на окраине Мариуполя.
Он был - о погибших побратимах.
О нашем спокойном утреннем кофе и о наших вечерах без бомбежек - благодаря воинам, которые держат фронт.
О стране, которой за эти пять лет жизненно стали нужны, как глоток воздуха, моменты единения и гордости, моменты радости, а еще лучше - победы, а еще лучше - вехи. Такое событие не назначишь и не введешь - ни Указом президента, ни постановлением Кабмина. Получилось так, что за годы войны именно Парад стал таким ежегодным событием. Когда вспоминают отдавших жизни за Украину, гордятся набравшей силу армией, благодарят тех, кто отстаивает Украину. И ощущают плечо друг друга, ощущают единение, коллективную силу и уверенность - «мы эту страну не отдадим».
Но нынешний Марш - он оказался еще и о президентеЗеленском. Точнее, о том, что президентом он пока не стал. Ну то есть - весенний конкурс политтехнологий он, конечно, выиграл, государство не только булаву ему вручило, но и обязательства все выполнило, полномочия необходимые предоставило, даже с Меркель и Трампом за ручку успел поздороваться, но - президентом еще не стал.
Ну то есть, президентом той страны, которая готова капитулировать, а значит рано или поздно прекратить свое существование - возможно и стал. Но президентом той страны, которая выстоит - еще нет.
Иначе не объявлял бы легко и беззаботно стране в июле - так, мол, и так - парад я отменяю: слишком помпезно, я считаю.
Как оказалось, данное событие не только не введешь Указом, но и не отменишь - ни указом, ни видосиком. И потому страна - ну как страна, активная ее часть, которая ее, страну, собственно, и сохранила во время войны - ответила:
-Вы не хотите парада? Ну тогда - вас вычеркиваем, - и принялись за организацию Парада своими силами.
-Шо значит - вычеркиваем, э?! Мы тут, между прочим, уже передумали - целая программа будет и парад в том числе проведем, можете присоединяться…
-Та мы ж не возражаем - проводите…
Второй попыткой осознать - чем стал Парад для этой страны президентЗеленский снова не воспользовался, и вместо этого пригласил целую группу именитых вроде бы как специалистов - срежиссировать День Незалежності.
Режиссер Алан Бадоев, все эти годы много и успешно работавший в Москве и никак не проявлявший себя и свои мироощущения ни в связи с российской агрессией, ни в связи с Украиной в целом, по прибытию в Киев первым делом заявил: "Нам есть кем гордиться! Нам есть с кем строить наше совместное будущее, есть кому его защитить!". Ну, а вторым делом - приступил, собственно, к режиссуре украинского Дня Независимости…
Что там у него получилось и получилось ли вообще - теперь как бы уже и не важно, потому что благодаря Маршу захисників України, состоявшемуся парой часов позже, день 24 августа 2019 года впервые превратился в настоящий Народный День Независимости.
Причем очень украинский. Невероятная концентрация Украины на один квадратный метр - тішила. И не только благодаря украинским песням, речевкам, флагам, пикселям и вышиванкам. Украина присутствовала в объятиях побратимов, в благодарных "Дякую!", в прижатых к сердцу руках и самое главное - в атмосфере единения. Пожалуй, это было самое ценное в тот день - единение и соучастие. Единение вокруг главной повестки дня - защитить неньку, отстоять и сберечь. И это было одно понимание - на всех. Потому и приехали со всей Украины, и вышли на Марш - чтобы почувствовать плечо друг друга.
Сохранить и отстоять. А уж потом можно будет и задуматься над фишечками на День Независимости, например: не запустить ли рэпчик параллельно с гимном? Как-нибудь, когда-нибудь… Если это кому-нибудь будет интересно…
По итогу получается, что в результате малопонятных заявлений и телодвижений в течение последнего месяца президентЗеленский самолично вычеркнул себя из народного Дня Незалежності.
Хотя телодвижения не такие уж и малопонятные: очень похоже на попытку волевым усилием развернуть общественный дискурс в обратную сторону от военной повестки, а по сути - от осознанной необходимости противостоять агрессии. В результате получилось, что разворот сделал, а часть общества этого как бы не сильно и заметила, продолжив движение в выбранном ранее направлении.
Еще накануне, предваряя эти события, сказал, что "Парад 2019 года стал, пожалуй, первым моментом, когда страна - активная ее часть - не согласилась с президентомЗеленским." Он этого не заметил - даже с двух попыток.
Тем не менее, у президентаЗеленского сохраняется право на третью попытку, а именно: осознать, что в ночь перед Новым годом он пошел на выборы президента не просто страны, а воюющей страны. И что выиграл он выборы не в сериале про Голобородька, где сценаристы могли легко избежать неприятной темы войны, а в реальной воюющей стране. Которая не собирается капитулировать. И исходя из этого выстраивать и диалог с обществом, и предполагаемые повороты, и тем более, развороты.
И, естественно, исправлять свои первые ошибки по горячим следам. Это всяко лучше, чем потом заниматься нудным самокопанием «где и когда я повернул не туда или, наоборот, проскочил поворот?» тихими (допустим, ростовскими) вечерами.
***
-Одна! Єдина! Соборна Україна! - речевки, лозунги и овации ближе к Майдану нарастали - людей становилось все больше. А ближе к вечеру полиция объявила свои данные - в Марше защитников Украины приняли участие более 50 тысяч человек.
Говорят, больше было только на Майдане, в декабре 13-го.
Ни за двадцать лет карьеры шоумена, ни за несколько месяцев работы президентом, ни даже еще утром 24 августа, Владимир Зеленский не мог предположить, что видосик, записанный какого-то там числа в июле месяце, будет иметь такой - самый оглушительный и такой резонансный - успех в его карьере.
Однако, похоже, это тот редкий случай, когда есть смысл остановиться на первом же успехе такого рода.