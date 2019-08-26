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 Суспільство
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Все про:православ'я (162) ПЦУ (427)

 Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ

У понеділок, 26 серпня, розпочалася робота Священного Синоду Грецької православної церкви, яка завершиться в середу, 28 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грецьке видання Ромфея.

Обговорюватиметься питання визнання Православної Церкви України Грецькою Церквою.

З цією метою до участі запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку про визнання нової Православної Церкви України Священним Синодом Грецької православної церкви.

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Прикметно, що Грецька православна церква є першою православною церквою, яка визнає ПЦУ, що була відновлена ​​Вселенським Патріархатом кілька місяців тому.

Особливо цікаво, якою буде реакція інших православних церков і чи братимуть вони приклад з Грецької православної церкви.

Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144749
 
   
 Топ коментарі
 
Вероятно он хотел сказать что русская церковь не продается,а работает только за награды и офицерские звания
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Ну, посмотрим.... На фоне разборок Филарета с Епифанием, может случиться всякое. Не будем загадывать. Хорошее дело будет приятным, а плохое и само получится.
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Ви путіна канонізуйте,муміфікуйте і покладіть в мавзолей поряд з Леніним. За бабки бажаючі зможуть лягати між ними і загадувати бажання
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Це ще не коза ностра. А от представники решти 13 церков, які ще мають признати ПЦУ звісно за бабло оце мафія.
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Вероятно он хотел сказать что русская церковь не продается,а работает только за награды и офицерские звания
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Если мне занесут ,я тоже ПЦУ признаю,хоть и не православный
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Особый интерес представляют реакции остальных православных церквей, а также то, будут ли они следовать примеру Греческой православной церкви.Источник: https://censor.net.ua/n3144749

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не все й одразу, поступово більшість визнає. Хто там під кацапами ходить, типу бєларуськіх чи сєрбских православних братішек Гюндяя, ті може й ніколи не визнають, так що тепер... Тому
треба не озиратися ні на кого, хто там визнає чи ще не визнає, а послідовно будувати свою помістну православну церкву.
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Грузины вроде и готовы признать, но после греков. Румыны, после того как ПЦУ пошла Буковине навстречу и дала добро на викариат, тоже не против и тоже ждут решения из Греции.
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то есть если греки не признают то все накроется медным тазом??
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Ви путіна канонізуйте,муміфікуйте і покладіть в мавзолей поряд з Леніним. За бабки бажаючі зможуть лягати між ними і загадувати бажання
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Та не... Мечтаем увидеть вас, кацапов, между этими двумя выродками... всем скопом. Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 5185
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Кацапський культ альфа-самця українцям не притаманний. Здрисни, тролику, інакше ми тебе самі дизаблюємо, без модератора.
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Жалкий лавочник из провинции решил что он гетьман и наполеон а оказался еле еле лох,
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Таким и вошел в историю Украины крысой
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Я не знаю який саме телеканал зробив у твоїй голові ілюзію культа особистості Пороха. Точніше химеру. Пройди сеанс психоаналізу, якщо, звичайно, маєш гроші на це.
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Лахто, тримай дистанцію. Цілішим будеш. Твої примітивні висери нижче порогу реагування українців.
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Ну, посмотрим.... На фоне разборок Филарета с Епифанием, может случиться всякое. Не будем загадывать. Хорошее дело будет приятным, а плохое и само получится.
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Да куда їм до розборок путіна з Гундяєвим у 2014
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Myroslav Hai· 13 год · З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.

Одного з персонажів я знаю.

Взимку він виступав із зверненням до ОБСЕ з вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом але скривав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.

Тож Рада резервістів мала з ним розмову в присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.

Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і рекомендував викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.

Я побачив з його дій та слів ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.

Цього зроблено не було, не знаю з яких причин. Скоріше не сприйняли серйозно.

Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаївся.

Операція примирення набирає обертів.
Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ - Цензор.НЕТ 2360
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"Примечательно, что Греческая православная церковь является первой православной церковью, которая признает ПЦУ".

О как. Смотались в будущее ближайшим гиперлупом?
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Ну,греки, не подкачайте и не подведите Варфоломея. Вы первые, за вами очередь
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Средневековье какое-то. В то время как нормальные страны развиваются создают новые продукты и технологии Украина погрязла в церковном маразме.
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Парламентський комітет зі свободи слова очолить представник "Опозиційної платформи - За життя" кума президента Росії Віктора Медведчука.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у партії "Слуга народу".
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іншими словами--нас очікує "свобода слова у північному напрямку"...тож то я думаю .чого це Вінідіктов з Єха маскви зачастив.і в себе в маскве заявив-що нічого йому не помішає відкрити в Україні філію.. і Кісельов з телебачення втік а Кісельов друган Вєнєдіктова--то вони радійо задумали ..видно ввичікували на комітет "свабоди слова"
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по боках два чувака без хрестів на грудях...анцихристи? чи золота забракло бригаді..скорше-ніщеброди
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С российской делегацией встречались,потом медальоны пропали,совпадение?
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надеюсь, весть об отношение новоизбранного президента и его речи о каком то термосе им не известна, да и термоса на столе не повлияет негативно.
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називали Томас---думали то мультик "Том і Джері"
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