 Почалася робота Синоду Грецької православної церкви, на якому розглянуть питання визнання ПЦУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грецьке видання Ромфея.
Обговорюватиметься питання визнання Православної Церкви України Грецькою Церквою.
З цією метою до участі запрошені доповідачі, призначені Священним Синодом, які представлять свою думку про визнання нової Православної Церкви України Священним Синодом Грецької православної церкви.
Прикметно, що Грецька православна церква є першою православною церквою, яка визнає ПЦУ, що була відновлена Вселенським Патріархатом кілька місяців тому.
Особливо цікаво, якою буде реакція інших православних церков і чи братимуть вони приклад з Грецької православної церкви.
Українська ж 15 -та?
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не все й одразу, поступово більшість визнає. Хто там під кацапами ходить, типу бєларуськіх чи сєрбских православних братішек Гюндяя, ті може й ніколи не визнають, так що тепер... Тому
треба не озиратися ні на кого, хто там визнає чи ще не визнає, а послідовно будувати свою помістну православну церкву.
Одного з персонажів я знаю.
Взимку він виступав із зверненням до ОБСЕ з вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом але скривав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.
Тож Рада резервістів мала з ним розмову в присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.
Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і рекомендував викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.
Я побачив з його дій та слів ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.
Цього зроблено не було, не знаю з яких причин. Скоріше не сприйняли серйозно.
Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаївся.
Операція примирення набирає обертів.
О как. Смотались в будущее ближайшим гиперлупом?
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на джерела у партії "Слуга народу".