 Закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити Сенцова, - експерти ООН з прав людини

Вони закликали російську владу негайно звільнити українського режисера, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу новин ООН.
"Життя Сенцова перебуває під загрозою", - попередили чотири спеціальні доповідачі ООН із прав людини. Вони заявили, що "судовий процес над ним та обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права".
Їх непокоїть стан фізичного і психічного здоров'я засудженого. "Ми закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити його", - заявили експерти.
Український режисер і активний критик російської окупації Криму Олег Сенцов був заарештований російською владою у травні 2014 року і засуджений до 20 років тюремного ув'язнення за обвинуваченням у тероризмі. Три місяці тому він оголосив голодування, вимагаючи звільнення 64 українців, які перебувають у російських в'язницях, він вважає винесені їм вироки політично мотивованими.
Експерти ООН закликали російську владу негайно забезпечити Сенцову доступ до належного медичного лікування - за умови його повної і усвідомленої згоди. У заяві говориться, що правозахисники ООН перебувають на зв'язку з російською владою.
Заяву підписали спецдоповідачі з питання свободи висловлення думок, з прав правозахисників, з незаконних страт і права на фізичне і психічне здоров'я.
Це незалежні експерти, які призначаються Радою ООН з прав людини і не отримують зарплати за свою роботу.
Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.
25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.
1Цешин5.2Вільно5.3Вторгнення до Руру, 19235.4Конфлікт на Корфу5.5Захоплення Маньчжурії, 1931-19335.6Війна Гран-Чако, 1932-19355.7Італійське вторгнення в Абісинію, 1935-19365.8Громадянська війна в Іспанії, 1936-1939
(С)
@History_Ukraine
Навіяло 😄
Бо Москва була побудована Джучі, як центр збору ясаку з мокшанських племен.
Є версія що спалили тому що Московіти хотіли покликати литовців для захисту. Тому їхній князь 'Донской' втік і чекав коли усіх знищат монголи.
Але я не дуже великий історик щоб підтвердити чи спростувати цю версію
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.
Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) . Збір о 10:30»
Спробуй.
«В чужой соломинку тьі видишь,
В своей не видишь, и бревна.».
А.С. Пушкин.
бостууга
Зебіл, а чого ж тоді немає судами доведеного з того, що ти мелеш? Всі рехвормовані Петром суди на службі у Плртнова?
Таке враження, що ви, зебіли, з дурки пишете. Особливо ти, зебіл. Як не висео, то обов'язково перл!
26.08.2019 21:12
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Мне нравится 3»
Я так понимаю и очень надеюсь, что Олежка идёт под обмен.
Высер этих безликих курв расцениваю как попытку сбить ситуацию на ноль.
Что за "эксперты ООН" Цензор????
Автор статьи ау???)
Тримай : https://news.un.org/ru/story/2019/08/1361821
Повторю вопрос: Что за "эксперты ООН"?
Ти часом не з «етіх»? З граждан підарашки?
На сайті ООН сказано:
«Напомним, что это независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека и не получают зарплаты за свою работу.»
Можна тільки уявити, що вони роблять з ним вночі.
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
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