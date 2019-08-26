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 Політика України, За кордоном
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Все про:ООН (1247) Росія (19477) експерт (62) Сенцов (751)

 Закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити Сенцова, - експерти ООН з прав людини

Незалежні експерти ООН з прав людини серйозно занепокоєні станом здоров'я Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в Росії.

Вони закликали російську владу негайно звільнити українського режисера, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу новин ООН.

"Життя Сенцова перебуває під загрозою", - попередили чотири спеціальні доповідачі ООН із прав людини. Вони заявили, що "судовий процес над ним та обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права".

Їх непокоїть стан фізичного і психічного здоров'я засудженого. "Ми закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити його", - заявили експерти.

Читайте також: Виходить книга оповідань Сенцова, написаних уже в російському ув'язненні

Український режисер і активний критик російської окупації Криму Олег Сенцов був заарештований російською владою у травні 2014 року і засуджений до 20 років тюремного ув'язнення за обвинуваченням у тероризмі. Три місяці тому він оголосив голодування, вимагаючи звільнення 64 українців, які перебувають у російських в'язницях, він вважає винесені їм вироки політично мотивованими.

Експерти ООН закликали російську владу негайно забезпечити Сенцову доступ до належного медичного лікування - за умови його повної і усвідомленої згоди. У заяві говориться, що правозахисники ООН перебувають на зв'язку з російською владою.

Заяву підписали спецдоповідачі з питання свободи висловлення думок, з прав правозахисників, з незаконних страт і права на фізичне і психічне здоров'я.

Це незалежні експерти, які призначаються Радою ООН з прав людини і не отримують зарплати за свою роботу.

Читайте також: "Історія 1945 року в Польщі нагадує те, що сталося в Криму в 2014": політв'язень Сенцов написав статтю для польського журналу

Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Читайте також: Сенцов у російській колонії пише оповідання та чекає виходу книги, - правозахисниця Свєтова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144748
 
   
 Топ коментарі
 
«Солідарна Молодь Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.

Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) . Збір о 10:30»
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колись їх називали "Ліга націй" ..такі самі балаболки що і тепер...поки не станеться велика війна...потім знову перейменують..на ..наприклад" об'єднання народів світу" або планети..щось таке
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О призывники великие объявились!. Кому ваше ООН нужно, кроме чинуш в ООН, никому.
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колись їх називали "Ліга націй" ..такі самі балаболки що і тепер...поки не станеться велика війна...потім знову перейменують..на ..наприклад" об'єднання народів світу" або планети..щось таке
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#ЦейДень 26.8.1382 - Тохтамиш захопив Москву, жорстоко пограбував і спалив
(С)
@History_Ukraine

Навіяло 😄
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Там шото було, про крадіжку податків?
Бо Москва була побудована Джучі, як центр збору ясаку з мокшанських племен.
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Жаль усіх не вирізали. А що там вони збирали, та у кого, не має різниці, у той час то була єдина держава. Московський улус то була як одна з областей України з центром у Золотій Орді.
Є версія що спалили тому що Московіти хотіли покликати литовців для захисту. Тому їхній князь 'Донской' втік і чекав коли усіх знищат монголи.
Але я не дуже великий історик щоб підтвердити чи спростувати цю версію
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Перед саммитом G7 на таможне у Трампа изьяли запрещённый товар
Закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити Сенцова, - експерти ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 9287



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«Солідарна Молодь Друзі, просимо небайдужих підтримати !
27.08 об 11.00 біля входу до Національноі поліції МВС України (вул. Академіка Богомольця, 10) допит нашого активіста Дениса Любченка підставою якого стало поширення ролику у соціальних мережах про кандидата у Президенти України Володимира Зеленського.

Справа порушена відповідно по ч.1 ст.346 ККУ. (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) . Збір о 10:30»
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Підгорає, зебіл? Треба було хоч трохи думать головою.
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Можеш коротко переказати про що мова?
Спробуй.
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Коротко? Ось тобі коротко: з березня цього року ви перетворили цей сайт в повний аналог "Русской весны", где массово поливали и поливаете грязью граждан Украины, обзывая всех, кто не голосовал за Порошенко, "зебилами". Так же те сотни фейков и паскудных картинок вашего производства в адрес того же Зеленского и того самого населения Украины, коих вы, кучка максимум в несколько десятков придурков здесь на сайте, обзываете "зебилами". Ваша цель одна - внесение раздора в общество граждан Украины.
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«В чужой соломинку тьі видишь,
В своей не видишь, и бревна.».

А.С. Пушкин.
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Це експромт Алєксандра Сєргєєвіча, на прохання знайомої баришні, написати коротку епіграму у її щоденнику.
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ПРОВОКАТОР бостууга ТИ Ж САМ ОБЗИВАЄШ ЛЮДЕЙ «зебілами»:
бостууга

Зебіл, а чого ж тоді немає судами доведеного з того, що ти мелеш? Всі рехвормовані Петром суди на службі у Плртнова?
Таке враження, що ви, зебіли, з дурки пишете. Особливо ти, зебіл. Як не висео, то обов'язково перл!
26.08.2019 21:12
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Мне нравится 3»
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А что за "эксперты ООН"??? Это кто то конкретно, или безликое-эфимерное нечто?
Я так понимаю и очень надеюсь, что Олежка идёт под обмен.
Высер этих безликих курв расцениваю как попытку сбить ситуацию на ноль.
Что за "эксперты ООН" Цензор????
Автор статьи ау???)
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На этой помойке точно такой же текст.
Повторю вопрос: Что за "эксперты ООН"? Закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити Сенцова, - експерти ООН з прав людини - Цензор.НЕТ 6397
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Офіційний сайт ООН для тебе «помийниця»?!
Ти часом не з «етіх»? З граждан підарашки?
На сайті ООН сказано:
«Напомним, что это независимые эксперты, которые назначаются Советом ООН по правам человека и не получают зарплаты за свою работу.»
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а вафля в бронике не призывает? она в речах громко шепчет про соседа который ее обидел.
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Нє, це блискуча парочка...😁😁😁 Дєдушка стала бабушкой.
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Цюлюють...Це ще більш менш пристойне вираження почуттів до путіна....Мабуть шо день...
Можна тільки уявити, що вони роблять з ним вночі.

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якщо крикнути--тримай злодія.це ще не значить що його впіймають..
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
мы напишем в "Спортлото".
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Граждане еврейской национальности,в каком уголке мира бы они не проживали,очень дружны,взаимовыручка и посильная помощь попавшему в беду еврею - наиважнейшая из всех приоритетных задача в еврейских обществах. Спасти любой ценой, любыми методами - даже акциями,призывами,главное - напоминать. Хотя Россиюшке глубоко плевать на все на это с высокой колокольни. Так было так будет.
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они серьезно обеспокоены !!!!! это все - на что эта масонская шайка способна !!!!
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кацапи через своїх агентів в оон намагаються зірвати обмін 33 людини на 33 мавпи.
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Кацапы их и так должны отдать. Без обмена. Эти люди невиновны. А наш великий ЗЕ умудряется им еще и вдобавок отдать реальных сепаров и террористов.
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- Я вам морду побью, отец Фёдор.
- Руки коротки.
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Уже боюсь даже спрашивать - а если не освободят, то шо будет ?
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