 Закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити Сенцова, - експерти ООН з прав людини

Вони закликали російську владу негайно звільнити українського режисера, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу новин ООН.

"Життя Сенцова перебуває під загрозою", - попередили чотири спеціальні доповідачі ООН із прав людини. Вони заявили, що "судовий процес над ним та обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права".

Їх непокоїть стан фізичного і психічного здоров'я засудженого. "Ми закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити його", - заявили експерти.

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Український режисер і активний критик російської окупації Криму Олег Сенцов був заарештований російською владою у травні 2014 року і засуджений до 20 років тюремного ув'язнення за обвинуваченням у тероризмі. Три місяці тому він оголосив голодування, вимагаючи звільнення 64 українців, які перебувають у російських в'язницях, він вважає винесені їм вироки політично мотивованими.

Експерти ООН закликали російську владу негайно забезпечити Сенцову доступ до належного медичного лікування - за умови його повної і усвідомленої згоди. У заяві говориться, що правозахисники ООН перебувають на зв'язку з російською владою.

Заяву підписали спецдоповідачі з питання свободи висловлення думок, з прав правозахисників, з незаконних страт і права на фізичне і психічне здоров'я.

Це незалежні експерти, які призначаються Радою ООН з прав людини і не отримують зарплати за свою роботу.

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Нагадуємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

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