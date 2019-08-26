 США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

"Нормандський формат – це Франція, Німеччина, Україна та Росія. Представники цих країн зустрічаються, і ось навіть нещодавно була така зустріч, і ми пильно стежимо за тим, які ці зустрічі проходять. Ми спілкуємося і з українськими колегами і з французькими і з німецькими. Я завжди казав, що справа не в форматах, а в політичній волі Росії виконати Мінські домовленості. Ось що нам треба забезпечити. Пан Зеленський, і деякі інші політики, почали говорити про те, що, можливо, для цього, варто спробувати інші формати. Ми не підганяємо нікого і ми цілком задоволені Нормандським форматом, але якщо будуть якісь інші зустрічі - ми із задоволенням візьмемо участь в них, і підтримаємо ці спроби" - сказав спецпредставник Держдепу США.

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