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 Політика України
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Все про:Донбас (12837) нормандська четвірка (532) Волкер Курт (455)

 США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер

Виконання Росією Мінських домовленостей залежить не стільки від формату переговорів, скільки від політичної волі Кремля. США підтримують будь-які інші зустрічі й готові взяти в них участь.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

"Нормандський формат – це Франція, Німеччина, Україна та Росія. Представники цих країн зустрічаються, і ось навіть нещодавно була така зустріч, і ми пильно стежимо за тим, які ці зустрічі проходять. Ми спілкуємося і з українськими колегами і з французькими і з німецькими. Я завжди казав, що справа не в форматах, а в політичній волі Росії виконати Мінські домовленості. Ось що нам треба забезпечити. Пан Зеленський, і деякі інші політики, почали говорити про те, що, можливо, для цього, варто спробувати інші формати. Ми не підганяємо нікого і ми цілком задоволені Нормандським форматом, але якщо будуть якісь інші зустрічі - ми із задоволенням візьмемо участь в них, і підтримаємо ці спроби" - сказав спецпредставник Держдепу США.

Читайте також: Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144746
 
 
 Топ коментарі
 
Коли вони вже перестануть ляпати язиками, та почнуть працювати? Гірше януковичів. США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер - Цензор.НЕТ 4046
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"якого петя уповноважив"
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Трохи не так. Це ваша секта трошечки забрехалася.
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В партии президента Украины Владимира Зеленского сделали важное заявление
В команде президента Владимира Зеленского ошеломили заявлением о статусе русского языка в стране. Об этом заявил советник гаранта Никита Потураев.
«Есть русское национальное меньшинство. Мы должны понять, где оно проживает и какова его численность, и на той территории обеспечить правами. А о региональных языках забыть, потому что это путь к большим проблемам. Украинский - главный и единственный государственный язык в стране. Иначе и быть не может», - отметил он.
Более того, по мнению Потураева, именно из-за языковой проблемы «мы имеем этих гоблинов на Донбассе в форме российской армии только без опознавательных знаков». Поэтому советник президента изменил свое мнение относительно аудита закона о языке.
«Поговорил со специалистами, экспертами. Несоответствия Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами», - подчеркнул он.

Ситуация в стране критическая, считает аналитик. Держава фактически утратила контрольные и регулирующие функции и перешла в режим самопожирания. Свидетельством тому практически узаконенная контрабанда, хищническая вырубка леса, варварская добыча янтаря и других полезных ископаемых и многое другое. За счет этой теневой сферы живут целые регионы, во всяком случае, их правящая верхушка.

Обязательно к прочтению, особенно тем любителям шоколада, которые так громко и яростно кричали, что с приходом Зеленского, в Украине начнется полнейший Хаос.
Президент Украины, Владимир Александрович Зеленский, озвучил такие Планы:
- Финансирование на строительство и ремонт 24 тысяч километров Дорог.
- Увеличение количества реально работающих Аэропортов.
- Развитие морских Портов.
- Проведение большой, а главное прозрачной, Приватизации.
- Проведение земельной реформы и запуск цивилизованного рынка Земли.
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Коли вони вже перестануть ляпати язиками, та почнуть працювати? Гірше януковичів. США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер - Цензор.НЕТ 4046
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озвучил такие Планы:---прррр..гов..помало...
..в мене тоже плани--сусідка не дає...і Адольфа плани були..

то хіба що. плани
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Хе-хе! Зебєня отримав від людей підсрачника і переглянув свої погляди на мовне питання. Далі буде.
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що конкретно він "переглянув",бажано без твоїх фатазій
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Трохи не так. Це ваша секта трошечки забрехалася.
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Довольны, т.к. США неприятны разговоры о выполнении Будапештского меморандума. А в Нормандском у Украины друзей нет. Там только Путин и его друзья.
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А в України то взагалі є друзі? Чи лише ситуаційна підтримка деяких держав, які побоюються що Путлєр і їм потім зробить ваву?
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Друзів немає ні в кого. Є власні інтереси у кожної країни.
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Коли рашка помилково збила малахійський боїнг, путєн з переляку заталефонував Обамі. Обама обов"язав путєна підписати мінські угоди, щоб душити рашку санкціями.
Якби Обама переляканого в щент путєна миттєво не обробив, то ще невідомо як би воно повернулося.
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боїнг збили значно раніше,бовдуре,боїнг відстрочив вторгення російських військ в Україну а петя підписав мінські угоди після Іловайська
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Нещастя, лягай вже спати. А завтра зранку знайди людину в якої є клепка в голові і спитай хто підписав мінські угоди.
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кучма підписаув якого петя уповноважив після Ілловайська а боїнг збили значно раніше чи тут логіка як з Хомчаком петя послав значить винен не він а той кого послали виконувати?
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Назначенный Зеленским замгенпрокурора известил Канаду об отсутствии оснований для санкций против Портнова ift.tt/2HrjvhH
🤭😱🤔
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ну ти й дурень
США цілком задоволені "нормандським форматом", але взяли б участь і в інших зустрічах, - Волкер - Цензор.НЕТ 9361

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил Сергея Кизя заместителем генпрокурора.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українські Новини.
Приказ о назначении был подписан 3 июля.
Кизя на данную должность рекомендовал Совет прокуроров.
В органах прокуратуры Кизь работает с 2002 года, до этого занимал должность начальника департамента организации и процессуального руководства по делам, подследственным Госбюро расследований.
Как сообщали Українськi Новини, в мае Луценко уволил Евгения Енина, который ранее подал в отставку, с должности заместителя генерального прокурора. Ранее неизвестные обокрали родителей замгенпрокурора Енина в Киевской области.
Также НАБУ обязали открыть дело по возможному отмыванию денег замом Луценко.
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Это типа: "Я не гинеколог, но могу посмотреть" (с)
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Сначало верните ядерное оружие, чтобы мы были довольны. А в остальном гуляйте вальсом, терпилы американские.
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Ты почему не забрал из Крыма единственную подлодку "Запорожье"?

Теперь ее хотят пустить в утиль!
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Можно в Ялте встретиться США, АНГЛИЯ, Московия и Украина
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Чому на волю виходять терористи, які допомагали російським окупантам

Суддя Приморського районного суду Маріуполя Дмитро Дьяченко, який виносив вирок Кірсанову, прекрасно знав, що той майже одразу вийде із в'язниці. І тим не менше, цей суддя, присудив коригувальнику лише дев'ять років, які поділилися навпіл і дозволили вийти на волю. При цьому, суддя цілком законно міг би покарати Кірсанова суворіше. Бо, максимальне покарання за статтею тероризм становить п'ятнадцять років.
І якби коригувальник отримав саме п'ятнадцять, а не дев'ять, він би ще шість років сидів би за ґратами. Але, колишній прокурор - суддя Дьяченко пожалів колишнього ДАІшника Кірсанова за співучасть у вбивстві тридцяти мирних мешканців і випустив його на волю.
За це покарання невелике, максимум, відсидиш кілька років у СІЗО. Але довічне ув'язнення чи тривалий тюремний термін за тероризм, як в розвинутих країнах, ти в Україні не отримаєш, можна не переживати. І якби це було лише в Маріуполі. Судді, які випускають на волю причетних до терору проти українських громадян - це вже явище системне.
суддя одного з миколаївських районних судів Катерина Лагода випустила і Долженкова, і Мефьодова із СІЗО під смішну для них заставу у сто п'ятдесят тисяч гривень. Гроші вніс за них народний депутат Микола Скорик - представник медведчуківської "Опозиційної платформи за життя".

Той самий Микола Скорик, якого генпрокурор Луценко обіцяв притягти до відповідальності за підтримку сепаратистських заколотів в Одесі. Але так і не вніс відповідне подання до Верховної Ради за всю свої генпрокурорську каденцію.
Відтак, Скорик на волі з грошима, частину з яких витрачає на заставу для своїх друзів-сепаратистів. Втім, звісно, цього б не сталося, якби цього не дозволила згадана суддя Катерина Лагода.
Напевне, не варто дивуватися такому її рішенню, адже ця суддя до війни працювала у Донецьку і прославилася тим, що виносила скандальні вердикти на користь сім'ї Януковича.
До того ж, мати цієї судді - Ірина Лагода була депутаткою Донецької обласної ради від "Партії Регіонів", в тому самому останньому скликанні, яке в 2014 році здало сепаратистам і будівлю Донецької облради і весь обласний центр.
Ми не знаємо достеменно, що саме змусило суддю Лагоду в Миколаєві чи суддю Дьяченко в Маріуполі випускати на волю тих, хто займався терором і причетний до вбивств українських громадян. Чи були це гроші? Чи були це симпатії до ідей "русского мира"? Чи був це страх за власне життя через можливу помсту з боку сепаратистів?
Але, кожне таке рішення судів знову наближає нас до проросійських заколотів в наших містах. Коли, відморожені терористи за підтримки Росії, можуть захоплювати будівлі органів влади, зривати з них українські прапори і вбивати українських громадян.У відчутті повної безкарності. Бо, знають, навіть якщо їх схоплять, максимум, що їм загрожує за тероризм - кілька років у СІЗО. Відтак, будемо відверті, що судді, що виносять такі рішення, теж фактично є пособниками проросійських терористів. Просто, щоб у нас не було ілюзій та ми чітко розуміли масштаби розростання загрози.

дякуйте петі за "реформи" судів та прокуратури
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