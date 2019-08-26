 Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Аділов припинив сухе голодування після переведення в іншу камеру, - адвокат Тюренкова

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомила його адвокат Людмила Тюренкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні порадувала родичів Аділова. Зараз його перевели в камеру, де його життю і здоров'ю ніщо не загрожує, він почувається краще", - розповіла вона.

За її словами, умови утримання Аділова покращилися, тому її підзахисний припинив голодування. Також адвокат підкреслила, що в Аділова почалися проблеми з дихальними шляхами, які загострилися у нього через утримання у вологій камері.

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"Наскільки я знаю, до цього у нього проблем з диханням не було. Зараз наше першочергове завдання, всіма дозволеними законом способами домогтися повного медичного обстеження та якісного лікування", - зазначила вона.

Нагадаємо, Білял Аділов 20 серпня оголосив сухе голодування "у зв'язку з жахливими умовами утримання в СІЗО". Його утримують у слідчому ізоляторі №1 російського Ростова-на-Дону.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 24 активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один - Раїм Айвазов - утримується в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня.