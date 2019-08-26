 Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Інцидент стався вранці 26 серпня в селі Нова Любомирка Рівненського району.

"Зловмисник кинув запальну суміш на тент вантажного автомобіля, внаслідок чого той зайнявся. Сусід власника авто з вікна свого будинку побачив вогонь і з водою вибіг на вулицю. Коли ж прибіг до палаючого авто, помітив чоловіка за парканом, який ще й кинув гранату в приміщення кафе-магазину на першому поверсі будинку.

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У результаті вибуху торговому закладу заподіяно чималі ушкодження і руйнування. Власник кафе, авто і частини будинку розповів, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином.

"Поліцейські встановили особу зловмисника і розшукали його за місцем проживання. На причетність 38-річного жителя Рівного до злочину вказують докази, які поліцейські вилучили з місця події. Крім того, сусід потерпілого теж підтвердив, що саме його бачив поблизу господарства", - повідомили в поліції.

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Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За інформацією поліції, зловмисник вже потрапляв у поле зору правоохоронців за заподіяння тілесних ушкоджень.