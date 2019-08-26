 Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Нацполіції Рівненської області.
Інцидент стався вранці 26 серпня в селі Нова Любомирка Рівненського району.
"Зловмисник кинув запальну суміш на тент вантажного автомобіля, внаслідок чого той зайнявся. Сусід власника авто з вікна свого будинку побачив вогонь і з водою вибіг на вулицю. Коли ж прибіг до палаючого авто, помітив чоловіка за парканом, який ще й кинув гранату в приміщення кафе-магазину на першому поверсі будинку.
У результаті вибуху торговому закладу заподіяно чималі ушкодження і руйнування. Власник кафе, авто і частини будинку розповів, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином.
"Поліцейські встановили особу зловмисника і розшукали його за місцем проживання. На причетність 38-річного жителя Рівного до злочину вказують докази, які поліцейські вилучили з місця події. Крім того, сусід потерпілого теж підтвердив, що саме його бачив поблизу господарства", - повідомили в поліції.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
За інформацією поліції, зловмисник вже потрапляв у поле зору правоохоронців за заподіяння тілесних ушкоджень.
Тебе под ребро пику могут вставить сред бела дня, на нее разрешение не надо!
В жёппу позволение, если потом сидеть за превышение. Или ты считаешь что у зазевавшихся не будут стволы просто отбирать? А потом тех будут тягать менты за то шо из их ствола кого-то застрелили.
Видать выслушал что-то обидное и решил припугнуть потерпевшего(и первый раз тоже - кто-то обидел его и был избит)
Нашли спусковой рычаг, а на нем пальчики и это более чем внятно. Или нет?
Для того, чтоб навести порядок в Украине с судейских надо начинать, им хвост надо прищемить конкретно, они корень ЗЛА, благодаря им уходят от ответственности все преступники и коррупционеры в том числе, калёным железом жечь это надо.
В Украине будет все ОК, это я тебе на ночь говорю, у@бок кацапский.
Конкурс такий був...
бо ти відверто неприкрито призиваєш до терактів в Україні
Так нечестно: это злостная недоработка журналистов.
Бросить гоям тему для раздоров - любимое развлечение на этом ресурсе.
Предприниматель вполне мог быть неправ, а полиция сопли жуёт ...