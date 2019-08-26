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Все про:підпал (230) Рівненщина (445) хуліганство (141)

 Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині

У Рівненській області через конфлікт із підприємцем 38-річний чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в його кафе-магазин.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Нацполіції Рівненської області.

Інцидент стався вранці 26 серпня в селі Нова Любомирка Рівненського району.

"Зловмисник кинув запальну суміш на тент вантажного автомобіля, внаслідок чого той зайнявся. Сусід власника авто з вікна свого будинку побачив вогонь і з водою вибіг на вулицю. Коли ж прибіг до палаючого авто, помітив чоловіка за парканом, який ще й кинув гранату в приміщення кафе-магазину на першому поверсі будинку.

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У результаті вибуху торговому закладу заподіяно чималі ушкодження і руйнування. Власник кафе, авто і частини будинку розповів, що мав словесний конфлікт зі знайомим рівнянином.

"Поліцейські встановили особу зловмисника і розшукали його за місцем проживання. На причетність 38-річного жителя Рівного до злочину вказують докази, які поліцейські вилучили з місця події. Крім того, сусід потерпілого теж підтвердив, що саме його бачив поблизу господарства", - повідомили в поліції.

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Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового утримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За інформацією поліції, зловмисник вже потрапляв у поле зору правоохоронців за заподіяння тілесних ушкоджень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144743
 
 
 Топ коментарі
 
Ну я так понимаю, разрешение на гранату у него было😁😁😁
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То трунари бы обрадовались. Круглосуточно бы гробы клепали, нахваливая того кто внес законопроект и всех кто поддержал.
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Конечно на равных. Как ковбои - кто первым вынет и проведет стволом по губам врага Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині - Цензор.НЕТ 7070
В жёппу позволение, если потом сидеть за превышение. Или ты считаешь что у зазевавшихся не будут стволы просто отбирать? А потом тех будут тягать менты за то шо из их ствола кого-то застрелили.
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Ну я так понимаю, разрешение на гранату у него было😁😁😁
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То трунари бы обрадовались. Круглосуточно бы гробы клепали, нахваливая того кто внес законопроект и всех кто поддержал.
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а сейчас не клепают? Хватит херню нести. Два человека с оружием всегда ведут диалог на равных!
Тебе под ребро пику могут вставить сред бела дня, на нее разрешение не надо!
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Конечно на равных. Как ковбои - кто первым вынет и проведет стволом по губам врага Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині - Цензор.НЕТ 7070
В жёппу позволение, если потом сидеть за превышение. Или ты считаешь что у зазевавшихся не будут стволы просто отбирать? А потом тех будут тягать менты за то шо из их ствола кого-то застрелили.
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ти не правий, рівніший той хто перший вихопив інструмент.....
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і не кажи, вас казлов просто потоком би несли.
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ой б*же, диванные герои: вот позволят покупать стволы и я их всех - тра-та-та-та-та.(а скорее всего у тя ствол просто отожмут и погонят пинками прочь Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині - Цензор.НЕТ 1210 )
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ну ти точно не встигнеш, хоча мені не по вулиці ходити, а так для душі, в тирі постріляти, та й просто, щоб було.
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Что-то я не слыхал пока, чтобы трунари горячо любили зарегистрированных охотников и просто владельцев дробовиков за то, что они являются их главными поставщиками клиентов.
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А чому не дозволити гранати або пояси шахідів? Ніякий так кольт не зрівняє шанси коли до тебе причепляться бандити як якась вибухівка. З кольта можна не влучити, а там все буде урівняно.
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Ну благодаря безальтернативному Минску по стране гуляет тысячи боеприпасов...
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правильно сделал, барыг нужно ставить на своё место
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Иногда же бывают такие "работники" в торговле шо хочется у мужика у этого - взять урок того шо он сделал)
Видать выслушал что-то обидное и решил припугнуть потерпевшего(и первый раз тоже - кто-то обидел его и был избит)
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Однако! Радикально. Как-то невнятно о доказухе, правда. Нашли вторую гранатку? С дарственной надписью и номером 2? Я бы не сомневался и не задавал дурацкие вопросы. Если бы не: "Кроме того, сосед потерпевшего тоже подтвердил..." Источник: https://censor.net.ua/n3144743 Что-то смущает...
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Как-то невнятно о доказухе, правда. Нашли вторую гранатку?

Нашли спусковой рычаг, а на нем пальчики и это более чем внятно. Или нет?
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Если так, то доказуха железо-бетонная! Могли пальчики найти и на осколках бутылочки. Я- не возражаю. Просто в этом случае- очень тупой террорист оказывается. С ним скучно и неинтересно. Зачем он ваааще с места преступления сваливал??? Надо было остаться, в таком случае. Или нет?(с)
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А зачем ему там оставаться? Отомстил за обиду - испортил машину и магазин - и свалил домой.
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Понятно! Через конфлікт із підприємцем чоловік підпалив його вантажівку і кинув гранату в кафе-магазин на Рівненщині - Цензор.НЕТ 3192 Ну, да, всё верно. Надо успеть водочки хряпнуть, на посошок, в казённый дом. Я это не учел.
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підприемці зловжмвають досить частенько владою..не виплачуючи в повній мірі робітнику кошти..іноді підставляють навіть . доводять до кримінальних справ. якщо хочуть позбутись того чи іншого робітника..
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Сначала нужно разобраться у кого из них есть вышиванка, а потом будем решать, кто из них прав, а кто виноват.
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якщо голосував за Зелю - то однозначно злочинець-рецидивіст. А якщо за Петра - то патріот і реформатор. )))
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Если бросавший гранату является самоотверженным прыхыльныком сывочолого ПеПы, то это политические гонения.
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Тогда закрыть его на 100500 лет в кутузку. Бо он зедебил, малорос, сепар и агент крымля.
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Улики будут или только признание, а если это подстава, чтоб упрятать за решетку невиновного. Никому не верю, при нашей судейской и правоохранительной системе, невиновный может сидеть годами, а виновный жить и богатеть. Одно только, когда под залог отпускают, причем уже всех и виновных в особо тяжких преступлениях в том числе.
Для того, чтоб навести порядок в Украине с судейских надо начинать, им хвост надо прищемить конкретно, они корень ЗЛА, благодаря им уходят от ответственности все преступники и коррупционеры в том числе, калёным железом жечь это надо.
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К сожалению за 20 лет после принятия Конституции у нас так и не появилось нормально функционирующего органа для привлечения судей к ответственности за их мягко скажем неправильные решения. Круговая порука, безпринципность, полное пренебрежение к гражданам это основа деятельности наших судей. Бывают, правда исключения. Но, к сожалению их нормальный судей так мало...
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Круговая там порука, шаровая, или цилиндрическая, особого значения в данном случае не имеет - за гранатку, срок ему полюбому
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Ставлю себя на место соседа-героя-свидетеля. Сижу у окошка... вижу что воспламенился грузовик соседа... набираю воду... выбегаю... подбегаю к горящей машинке... и вижу террориста за забором, с гранатой. Какой-то медлительный террорист, нет? Я бы, бросив Молотофф-коктейль, через 2 секунды, как максимум, уже бы бросил и гранатку и... свалил. Но! Террорист-хулиган решил подождать зрителей. Бывает.
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Респект за историю, ты просто плять фантазер, начни печататься, у тебя большое будущее.
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Попробуй печататься, ход мыслей будет востребован.
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Андрей Шевченко признался,что бросил Молотофф-коктейль, через 2 секунды, как максимум, уже бросил и гранатку, и... свалил.
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Ты стал ежедневно подтверждать своё скудоумие. Нашел чем хвастать, придурок!
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Я помню как ты говорил что Мариуполь будет голосовать за Слугу Народа, а проголосовали по ватному ,такое впечатление что ты корректировал выборы ,а теперь вот пишешь из своего Саранска
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Лживый кретин, я таки разок повторюсь, бо у тебя скудоумие прогрессирует: ты в игноре, кретин.
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Зацепило??? Значит ещё ты совсем не конченный.
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Иди *****. Так нормально, конченный? Вот и вали. По дорожке- заскочи куда следует, жалобу накатай, как водится.
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Спокойной тебе ночи !!! Сладких тебе снов !!! Будь жив и здоров !!!
В Украине будет все ОК, это я тебе на ночь говорю, у@бок кацапский.
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Наверное предприниматель зарплату не отдал или другие долги, так мужик правильно сделал, уважуха.
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невже ти не розумієш, що за отаку писанину тобі колись обовязково рило начистять, або громадяни або кіберполіція
бо ти відверто неприкрито призиваєш до терактів в Україні
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Та ты шо? Ух ты кааааааакоййййй страшный ушлепок, прям уже забоялся. Тебе адрес сказать или сам знаешь куда тебе пойти?
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твій нік - це ти так свій член називаєш?
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дурылка, похоже у тебя кроме своего писюна и гордиться больше не чем. ты бы еще предложил помериться
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Ось тепер нехай бариги і думають чи варто бикувати. Можуть отримати і таку відповідь.
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А почему ни слова о предмете конфликта ?
Так нечестно: это злостная недоработка журналистов.
Бросить гоям тему для раздоров - любимое развлечение на этом ресурсе.
Предприниматель вполне мог быть неправ, а полиция сопли жуёт ...
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Скажите мордвину, что он русский, обхохочетесь, чувашам, Мари и всем остальным "великим" народностям "великой" расции.
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