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 Політика України, За кордоном
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Все про:саміт (245) нормандська четвірка (532) Макрон Емманюель (287)

 Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться у вересні цього року.

Про це він сказав у понеділок на пресконференції у французькому місті Біарріц, де завершився саміт глав держав та урядів "Великої сімки" (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент, слова якого наводить агенція новин AFP. Зокрема Макрон наголосив, що обрання Володимира Зеленськогопрезидентом України відкриває можливість для завершення конфлікту на Донбасі.

Водночас Макрон не назвав конкретної дати проведення такої зустрічі.

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Французький президент зазначив, що близько тижня тому почав обговорення цього питання під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, президент РФ тоді підтримав ідею проведення такої зустрічі, передає агенція новин "Інтерфакс".

Пункт про підготовку Францією та Німеччиною зустрічі лідерів держав у "нормандському форматі" у найближчі тижні містить також текст заключної заяви за підсумками саміту "Великої сімки".

Нагадаємо, напередодні канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила про бажання Берліна та Парижа якнайшвидше провести саміт "нормандської четвірки". Як зауважила Меркель, у неї склалося враження, що з новим президентом України Володимиром Зеленським це є можливим. Місцем наступної зустрічі має стати Париж.

Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.

У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144742
 
 
 Топ коментарі
 
Та ні.
Але і в ЄС та НАТО ми теж не підемо.
Думаю, це буде умовою миру від фуйла, Ангела та Макрон будуть йому піддакувати, бо ж їм вигідно мати російський газ.
А Вова.. ну шо той Вова.. хіба він вміє і прагне відстоювати українські інтереси ?
Він не в силі відмовитись від малоросійських серіалів.
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Заседание парткома по персональному делу уклониста Трампа. Биарриц... наше время. Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 101
Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 4716
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Чем больше власть Украины затягивает эту войну , тем больше всем на нас пох .
Всех всё устраивает .
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Пункт о подготовке Францией и Германией встречи лидеров государств в "нормандском формате" - ну вот и конец истории, подпишет все что скажут.
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Та ні.
Але і в ЄС та НАТО ми теж не підемо.
Думаю, це буде умовою миру від фуйла, Ангела та Макрон будуть йому піддакувати, бо ж їм вигідно мати російський газ.
А Вова.. ну шо той Вова.. хіба він вміє і прагне відстоювати українські інтереси ?
Він не в силі відмовитись від малоросійських серіалів.
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Украина не будет ни в ЕС ни в ТС , в обозримом будущем . Делай скрин , брехун Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 9004
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не факт, ведь готовит не команда зебила и кремлины, хотя макрон оказался трусишкой и слабаком.
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Нічого доброго з цих зібрань не очікую.
Ця трійка обдурить Вовку, він і не відчує.
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Колька СарКозі теж був посередником в 2008 році у війні Грузії і паРаші.
Який результат з того вийшов ми бачимо тепер.
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А почему бы и нет. Украина ближе все таки с ЕС чем Россия
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Ксения это провал Порошенко. Если бы Порошенко захотел бы и сказал бы ЕС качайте и получайте газ с Украины паритет 80 на 20 поверь мне Путин бы сосал бы лапу
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за часів совка українським газом забезпечували моцкву та пітер.
все висмоктали...
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Треба пошукати а не словами разбрасывать. Словами пи......ть не мешки ворочить
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то переходь на українську, довбику - перевіримо.
пс. в тебе стільки ж помилок в текстах, як в якогось удмурта.
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ксения киев половино на русском языке говорит
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То і що ? Вже 28 років, а то і більше в школах викладають українською.
Кияни повинні володіти мовою.
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ну і що с того?? Повинні а розмовляють російською
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а краще би внесли би в конституцію україни зміни і зробили би російську другою державною мовою. Тим самим би показали би путіну що україна це демократична європейська держава в якій нема проблем з россійською мовою і не треба нікого захищати
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краще покидай свої лахи в чумайдан і чухай на родіну узкого ізика.
не копти тут...
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Информация от 2019 года.

Украинские ученые обнаружили наличие значительных неразведанных углеводородных ресурсов в нефтегазоносных регионах Украины.
По самым скромным прогнозам ученых, их запасы составляют более 5 млрд тонн условного топлива, а запасы нетрадиционных видов углеводородов - вообще колоссальные, сообщает DT.UA. Вам лишь трепаться я смотрю
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Майже кожна країна має свої запаси.
Це стратегічна сировина.
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Ксения ну лучше у себя брать нефть и газ чем у кого то закупать.
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ЕС защищает территориальную целостность и неприкосновенность Украины а взамен наш газ и нефть
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Як на мене,то нас чекає яскраве шоу.Перша зустріч Зеленського з ******.
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Растерзание котенка волкодавами? Вы думаете покажут в прямом эфире? Дадут бумажки и скажут где подписать.
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Заседание парткома по персональному делу уклониста Трампа. Биарриц... наше время. Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 101
Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 4716
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ну да..
він же президент, а не троль.
хоче тролити, тоді нехай змінює посаду.
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Україну ніхто не питає..чого вона хоче.чи нехоче...
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Пока, мы к сожалению, увидели только огромные провалы в международной политике. Это, можно понять. Весь вопрос в том, Зеля понял, что проиграл и главное почему. Если да, то ещё можно на что то рассчитывать, если нет, то ничего хорошего этот саммит Украине не принесет.
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Зебил подпишет все хотелки московитов .
И будет беда .. Макрон анонсировал проведение саммита "нормандской четверки" в сентябре - Цензор.НЕТ 6002
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Так же, как некоторые подписали "минские соглашения"?Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні - Цензор.НЕТ 6467
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некоторые потом на них ложили с прибором, а некоторые, типа тебя, зебилоид, будут их исполнять на перегонки
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прими таблетку, зебилоид, потом убейся апстену - и сразу твоим мучениям конец Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні - Цензор.НЕТ 5194
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так я не понял а сама Украина будет учавствовать?скоморох наш будет вести дела?
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вийди з таким плакатом перед мавзолеем... тебе почують
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Україна як статист..такі країни розмову ведуть з сильними гравцями..--той хто має нафту-газ..яндрову зброю..
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для наркоманской четвёрки нужен МИГГГ любой ценой (за счёт Украины) ...великий ДЕРИБАН украиской ЗЕМЛИ требует ТИШИНЫ и ДОГОВОРНЯКА ...
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так земля давно вже роздирибанена....а ти що пролетів?
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поділись "знаннями" ...в Україні "діє" мораторій на продаж землі сільгоспризначення а ти що не знав ? розумієш ... та вся кодла "підвішена" у повітрі допоки не отримає акти права власності ...от все чого добивається "мвфоподібні" шахраї ...а нові власники знайдуться ...у їх грошенят у тисячі разів більше ніж у всієї "нашої" КОДЛИ ...я вважаю що зараз поставлено не питання війни чи миру ...а "как делить будем" ...як тільки дійдуть згоди все "вирішиться" за кілька днів (годин) "четвёрка" +ізгаїль в "теме"
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У Зєльца заявили, що ринок землі буде проведено у три етапи.
Першими будуть виставлені землі державної власності - землі військових, академії наук, державних підприємств.

Другими можуть піти землі державних організацій селекційні станції, інститутів землеробства, землі аграрного призначення державної власності.
Третіми підуть землі власників паїв. Цей етап буде запущено при умові створення нормального реєстру і нормального прозорого ринку землі, тобто продаж землі через аукціон.
Вся ця байда повинна зайняти 2-3 роки, а може і 5 років. Як буде на справді не відомо.
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а я "думав" що першим етапом будже прийняття землеохоронного і землекористувальницького законодавства ...хоча б на рівні німецького ...чи канадійського ...чи англійського ...а тут все просто
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Самые непримиримые и последовательные противники евроинтеграции Украины - это Франция и Германия. Чья-то умная голова в Кремле привлекла их в Нормандский формат. Та же голова, что придумала Минские соглашения, которые в 2014 году в РУ СМИ назывались не иначе, как "мирный план Путина"....
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Мінські угоди 2 були написані Меркель в присутності Пєціка і Олланда. х%йло в той час спав в своїх апартаментах. Чому Пєцік погодився на такі умови не зрозуміло поки.
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Справа в тому, що Пєцік начепив собі лаври міжнародного політика. Хоч Нормандський форма то був перший його програш. Другий програш, це обрання Міська. Потрібно було обирати Хельсінки або Стокгольм. В Мінську ведуть Карабах уже понад 30 років - вихід ПШИК.
І сама головна помилка Пєціка це не створення Будапештського формату.
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"І сама головна помилка Пєціка це не створення Будапештського формату."

так помилка чи добре виконане завдання від путіна?
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Не можу сказати, але я так гадаю, що Пєцік все ж таки Троянський кінь, якого нам підсунули кремляді.
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Франция и Германия это и есть EC, они фундамент и силовые конструкции это конструкции.
И о какой интеграции в EC тогда вообще может идти речь?
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"Макрон отметил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины открывает возможность для завершения конфликта на Донбассе."
***
Мікрон чи не доганяє, чи дурку вмикає. На Донбасі не конфлікт, а війна. І агресор паРаша.
Зєльц повинен тикати носом всіх політиків в ту війну.
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Чем больше власть Украины затягивает эту войну , тем больше всем на нас пох .
Всех всё устраивает .
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Війну розпочала паРаша і це визнано на міжнародному рівні.
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...їм надоїло слухати ниття України про війну
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Швидше за все їх цікавлять гроші.
Попереду світить Світова криза, як дана криза буде діяти нікому не відомо.
Можливо вже процес йде.
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СМИ: Трамп предлагал бороться с ураганами с помощью ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп предлагал высокопоставленным чиновникам cферы безопасности рассмотреть возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, которые могут обрушиться на США. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информированные источники, которые слышали частные замечания Трампа.
Одно из таких заявлений американский лидер сделал в ходе совещания в Белом доме, посвященном угрозе урагана.
«Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их? Они начинают формироваться у берегов Африки, и тогда двигаются через Атлантику, и тут мы сбросим бомбу в центр шторма и развеем его. Почему мы не можем сделать так?», - сказал Трамп.
По его мнению, подобным образом можно было предотвратить множество ураганов, от которых ранее пострадали США. Источник утверждает, что подобное предложение Трампа повергло участников совещания в исступление. Они пообещали президенту рассмотреть его вариант.***

А може паРашу бомбонуть.
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Трампа чимось обкололи..то він Гренландію купує...то з )(уйлом хоче в засос..захворал касатік
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Это сейчас такой уровень у левоблевотной пропаганды? )))
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Это называется либерастная пропаганда.
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Це ліберали так називають свій популізм - ліберальна політика
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Зеленский добился серьезного дипломатического успеха Украиньі, фактически сделал предложение, от которого нельзя отказаться - встреча в Нормандском формате состоится по его требованию , и скоро.
Новичкам , оказьівается , может везти не только в картьі , но и в вьісшей лиге мировой политики. Нужно развивать успех , удачи всем нам !
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успіх України--бо Україна їх вже..зає****....у них набагато інші проблеми-- Іран...Китай..Сирія..Північна Корея...)(уйло...нафта..газ...і т.д. ..вони згідні на любий формат--..норманський..зімбабвійський..хоть чорта лисого...
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"встреча в Нормандском формате состоится по его требованию"(с). Иногда забавно почитать оптимистов. Невольно можно даже позавидовать. Правда, мне кажется, что по требованию Зеленского- разве что его жена среагирует. Даже Богдан не шевельнётся.
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Я вот пролистал интернет и послушал экспертов поляков о 100 днях Зеленского и все сошлись во мнении таком - Ян Пєкло, посол Польщі в Україні у 2016-2019 роках - "За його словами, поки що передчасно оцінювати президентство Володимира Зеленського, та деякі речі вже тепер здаються очевидними.«Якщо йдеться про ставлення нового президента до Росії, проблеми Криму та війни на Донбасі, то воно близьке до позиції попереднього президента України Порошенка, тут не видно якихось помітних змін», - вважає дипломат. На його думку, проявом незмінності курсу української влади були недавні урочистості з нагоди Дня незалежності України. Він говорить: «Все відбувалося в дусі тієї ж нарації, яка дозволила Україні повернути собі і гідність, і гордість з приводу того, що вона є незалежною державою, яка на сьогодні перебуває в стані конфронтації з сильнішим сусідом, який намагається підпорядкувати Україну собі й окупував частину її території».

Схожі міркування у Яцека Ключковського, політика й дипломата, який був послом Польщі в Україні у 2005-2010 роках. За його словами, важко назвати 100 днів, які минули від моменту обрання Зеленського на посаду президента періодом його реального управління державою. «Дотепер, без уряду та парламентської більшості його діяльність по суті була символічною, тому цей час можна скоріш за все оцінювати крізь призму того, як його команда готувалася до отримання важелів влади», - каже Ключковський.

Маріуш Шимчиха, член ради Польсько-української господарської палати, каже, що перші 100 днів президента - це своєрідна візитка і пролог до цілої його каденції. Він пояснює: «У Польщі ми із задоволенням сприйняли той факт, що новий президент підтвердив курс України на зближення з НАТО та ЄС.


И вот я сделал резюме порохоботы ВЫ ТРЕПЛО ОБИЖЕННОЕ. Больше не как я вас назову. Даже люди со стороны сказали правдивые вещи а вы ЗРАДОЮ НАЗЫВАЕТЕ. ЕЩЕ КТО МАЛОУМНЫЙ И НУЛЕВОЙ. После этого мне не интересно особо отвечать на ваше слабоумие




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Справа в тому, що робити висновки поки ще рано. Але, особливо не подобаються деякі персонажі з команди Зєльца, вірніше заяви тих персон. Тому чекаємо цирку під куполом і трохи проявиться ситуація.
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шо там говорив лавров про лугандонію? Ну значить вони про все вже домовились!
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ну це не українські експерти давали висновок а поляки
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