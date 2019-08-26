 Макрон анонсував проведення саміту "нормандської четвірки" у вересні

Про це він сказав у понеділок на пресконференції у французькому місті Біарріц, де завершився саміт глав держав та урядів "Великої сімки" (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Гадаємо, існують передумови для проведення корисного саміту (у "нормандському форматі". - Ред.)", - сказав французький президент, слова якого наводить агенція новин AFP. Зокрема Макрон наголосив, що обрання Володимира Зеленськогопрезидентом України відкриває можливість для завершення конфлікту на Донбасі.
Водночас Макрон не назвав конкретної дати проведення такої зустрічі.
Французький президент зазначив, що близько тижня тому почав обговорення цього питання під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, президент РФ тоді підтримав ідею проведення такої зустрічі, передає агенція новин "Інтерфакс".
Пункт про підготовку Францією та Німеччиною зустрічі лідерів держав у "нормандському форматі" у найближчі тижні містить також текст заключної заяви за підсумками саміту "Великої сімки".
Нагадаємо, напередодні канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила про бажання Берліна та Парижа якнайшвидше провести саміт "нормандської четвірки". Як зауважила Меркель, у неї склалося враження, що з новим президентом України Володимиром Зеленським це є можливим. Місцем наступної зустрічі має стати Париж.
Востаннє переговори в "нормандському форматі" на рівні лідерів України, Німеччини, Франції та Росії відбулися в жовтні 2016 року в Берліні.
У липні 2019 року у Парижі зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії провели зустріч з метою відновлення роботи "нормандського формату".
Але і в ЄС та НАТО ми теж не підемо.
Думаю, це буде умовою миру від фуйла, Ангела та Макрон будуть йому піддакувати, бо ж їм вигідно мати російський газ.
А Вова.. ну шо той Вова.. хіба він вміє і прагне відстоювати українські інтереси ?
Він не в силі відмовитись від малоросійських серіалів.
Ця трійка обдурить Вовку, він і не відчує.
Який результат з того вийшов ми бачимо тепер.
все висмоктали...
пс. в тебе стільки ж помилок в текстах, як в якогось удмурта.
Кияни повинні володіти мовою.
не копти тут...
Украинские ученые обнаружили наличие значительных неразведанных углеводородных ресурсов в нефтегазоносных регионах Украины.
По самым скромным прогнозам ученых, их запасы составляют более 5 млрд тонн условного топлива, а запасы нетрадиционных видов углеводородов - вообще колоссальные, сообщает DT.UA. Вам лишь трепаться я смотрю
Це стратегічна сировина.
він же президент, а не троль.
хоче тролити, тоді нехай змінює посаду.
И будет беда ..
Першими будуть виставлені землі державної власності - землі військових, академії наук, державних підприємств.
Другими можуть піти землі державних організацій селекційні станції, інститутів землеробства, землі аграрного призначення державної власності.
Третіми підуть землі власників паїв. Цей етап буде запущено при умові створення нормального реєстру і нормального прозорого ринку землі, тобто продаж землі через аукціон.
Вся ця байда повинна зайняти 2-3 роки, а може і 5 років. Як буде на справді не відомо.
І сама головна помилка Пєціка це не створення Будапештського формату.
так помилка чи добре виконане завдання від путіна?
И о какой интеграции в EC тогда вообще может идти речь?
***
Мікрон чи не доганяє, чи дурку вмикає. На Донбасі не конфлікт, а війна. І агресор паРаша.
Зєльц повинен тикати носом всіх політиків в ту війну.
Всех всё устраивает .
Попереду світить Світова криза, як дана криза буде діяти нікому не відомо.
Можливо вже процес йде.
Президент США Дональд Трамп предлагал высокопоставленным чиновникам cферы безопасности рассмотреть возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами, которые могут обрушиться на США. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информированные источники, которые слышали частные замечания Трампа.
Одно из таких заявлений американский лидер сделал в ходе совещания в Белом доме, посвященном угрозе урагана.
«Я понял. Я понял. Почему бы нам не взорвать их? Они начинают формироваться у берегов Африки, и тогда двигаются через Атлантику, и тут мы сбросим бомбу в центр шторма и развеем его. Почему мы не можем сделать так?», - сказал Трамп.
По его мнению, подобным образом можно было предотвратить множество ураганов, от которых ранее пострадали США. Источник утверждает, что подобное предложение Трампа повергло участников совещания в исступление. Они пообещали президенту рассмотреть его вариант.***
А може паРашу бомбонуть.
Новичкам , оказьівается , может везти не только в картьі , но и в вьісшей лиге мировой политики. Нужно развивать успех , удачи всем нам !
Схожі міркування у Яцека Ключковського, політика й дипломата, який був послом Польщі в Україні у 2005-2010 роках. За його словами, важко назвати 100 днів, які минули від моменту обрання Зеленського на посаду президента періодом його реального управління державою. «Дотепер, без уряду та парламентської більшості його діяльність по суті була символічною, тому цей час можна скоріш за все оцінювати крізь призму того, як його команда готувалася до отримання важелів влади», - каже Ключковський.
Маріуш Шимчиха, член ради Польсько-української господарської палати, каже, що перші 100 днів президента - це своєрідна візитка і пролог до цілої його каденції. Він пояснює: «У Польщі ми із задоволенням сприйняли той факт, що новий президент підтвердив курс України на зближення з НАТО та ЄС.
И вот я сделал резюме порохоботы ВЫ ТРЕПЛО ОБИЖЕННОЕ. Больше не как я вас назову. Даже люди со стороны сказали правдивые вещи а вы ЗРАДОЮ НАЗЫВАЕТЕ. ЕЩЕ КТО МАЛОУМНЫЙ И НУЛЕВОЙ. После этого мне не интересно особо отвечать на ваше слабоумие