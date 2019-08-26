EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  929  68
Все про:візит (679) США (5305) Трамп (1929) Волкер Курт (455)

 Дати візиту Зеленського у Вашингтон ще не визначені, - Волкер

Україна і США продовжують роботу над узгодженням дати візиту президента України Володимира Зеленського у Вашингтон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив Спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Президентів очікують на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І поговорити. Але ми все ще працюємо над датами візиту в Білий дім", - сказав Волкер.

Також читайте: Візит Зеленського до Вашингтона майже погоджено, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144741
 
 
 Топ коментарі
 
И думается мне , не будут определены еще долго
 показати весь коментар
 
Погуглил западные СМИ и с удивлением узнал что они в шоке от дэбилизма новоизбранного Президента Украины🤔😄
 показати весь коментар
 
Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер - Цензор.НЕТ 5733 и как интересно...?

Выступит с яркой речью перед Конгрессом США, да?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И думается мне , не будут определены еще долго
 показати весь коментар
 
 
Им же сказали, Беню на нары, тогда может приедет🤔
 показати весь коментар
 
 
Ну не все так погано. Може у Білому Домі зажадають виступу членограю!
 показати весь коментар
 
 
Зеленському потрібно підтримати опонента Трампа на наступних виборах!
 показати весь коментар
 
и как интересно...?

Выступит с яркой речью перед Конгрессом США, да?
 показати весь коментар
 
 
та у тараса клэпка запала просто😀
 показати весь коментар
 
 
ну да зеленский на все вопросі будет YES отвечать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
у нас уже была англоязычная свыня
 показати весь коментар
 
 
дякую, дуже дякую, дуже дуже дякую, дяку-дяку-дякую....thank you,.thank you-you, .thank-thank you you you
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Короче , погуглил я трошки западнные СМИ , так они там трошки в шоке от уровня поддержки Зе на выборах , сами о таком могут только мечтать . Я кажу исключительно о сухих циферках на официальных выборах и не более того .
 показати весь коментар
 
 
Погуглил западные СМИ и с удивлением узнал что они в шоке от дэбилизма новоизбранного Президента Украины🤔😄
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мои шоколадные фанаты всегда со мной Дати візиту Зеленського у Вашингтон ще не визначені, - Волкер - Цензор.НЕТ 2889
 показати весь коментар
 
 
Не расстраивайся, просто поправляем твоё враньё. Перестанешь брехать, и жизнь наладится😄
 показати весь коментар
 
 
Єдине що він може нагуглити в західних ЗМІ - це те, що вони подають інформацію незрозумілими для рашиків мовами. Дати візиту Зеленського у Вашингтон ще не визначені, - Волкер - Цензор.НЕТ 4816
 показати весь коментар
 
 
И все эти "западные" СМИ из твоего сРУ, гтвно.
 показати весь коментар
 
 
А особенно турецкие СМИ, там просто уржались от визита новоизбранного, которого назвали дешевым клоуном🤔😄
 показати весь коментар
 
 
Ну, белый дом, то вторая серия. Первая в варшаве скоро.
Удавитесь, пэидиоты😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
А шо скажет на это охфис убацюканых !?
 показати весь коментар
 
 
Ну если только с уборщицей в супермаркете встречаться будет Зеклоун, то она ему вышлет приглашение.
 показати весь коментар
 
это правильно. тут спешка ни к чему. вдруг Зеленский с ****** договорится где-то "по середине"?..
 показати весь коментар
 
 
ТРАМП КАК С ЦЕПИ СОРВАЛСЯ ВСЕ СПЕШИТ В ЛЮБОМ СТАТУСЕ ПУЙЛА ПРИСТРОИТЬ К G 7 А ВЫ ПРИСТАЛИ КОГДА СКОМОРОХ НАВЕСТИТ США
 показати весь коментар
 
 
Ну дык это крик ярости клоун то должен учавствовать как это принимать про Украину и без Украины при живом то скоморохе
 показати весь коментар
 
 
Ну-ну...Если бы Пуйло в своих лапах твои яя потискал, как у Рыжего, то ты бы и не так вопил..
 показати весь коментар
 
Не, я в отличии от агента "Рыжий в Белом" ему абсолютно не интересен.
 показати весь коментар
 
а чого Петра не запрошують? той би за свої гроші прилетів )))
 показати весь коментар
 
 
історія? тільки порохоботам цього не кажи )))
 показати весь коментар
 
 
історія здатна повторюватись; і прикладів тріумфального повернення вдосталь.
 показати весь коментар
 
 
Соло на рояле наверное репетирует,бенефис в Вашингтоне.
 показати весь коментар
 
 
Ну, пусть Зеля ВЗЯТКУ ЗАПЛАТИТ!
Он же хорошо "знает", что Порошенко легко встречу организовал за взятку...

 показати весь коментар
 
 
это месседж для тех кто утверждает что Волкер ни хрена не значит
 показати весь коментар
 
 
Смотрел седня я немного канал "Прямий"
скажу вам, не каждій єто відержит
седня (примерно с 17 часов) с десяток суперикспертов в студии долго и нудно обсуждали снимут ли в ближайшее время с нардепов неприкосновенность.
Сзади огромный экран опроса, на котором 92% высказали мнение. что не снимут.
Второй вопрос обсуждался снизят или нет количество депутатов
обсуждали долго. нудно. медленно, монотонно и однообразно
Резюме: если снимут, то тока во имя олигархов, а никак не во исполнение воли украинцев. Ибо тогда всех нардепов можно посадить на аркан и ими принимать абсолютно все. что душе олигарха пожелает. Имхо клиника.
Если сократят количество нардепов, то тока во имя олигархов, а никак не во исполнение воли украинцев. Ибо тогда олигархам будет намного проще и дешевле купить/запугать нардепа.
Прямий - это Димка Киселев
 показати весь коментар
 
 
ну понятно. в твоей башке живет телевизор. видимо этот канал диссонирует с теми, которые ты смотришь 24 часа в сутки- пархатые Ж+Ж, Г+Г и какие то медведчуковские...
 показати весь коментар
 
Мабуть у Трампа зламався рояль, а нового ще не придбали.
 показати весь коментар
 
Мабуть, твоя алегорія недалека від істини. Я нижче пояснив...
 показати весь коментар
 
 
Дати візиту невизначені в тім числі і через те, що там, в США, Конгрес (зокрема, слони), адміністрація White House і сам Трамп не визначились, не дійшли згоди про те, про що і як треба перетерти з ЗЕбілом. Тому що вибудувана П.Порошенком Україна як повноцінний суб'єкт міжнародної політики завдяки 73/43%зебілів і кловану зокрема знову перетворилася в об'єкт, яким можна помикати. Слонам хочеться, щоб Україна протистояла параші чітко, однозначно, і до кінця (до переможного над ворогом). А місцевий клован хоче догодити *****, щоб Україна здалася...
 показати весь коментар
 
 
Там решают как организовать визит преЗЕднета или гастроли комика
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору