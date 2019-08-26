 Дати візиту Зеленського у Вашингтон ще не визначені, - Волкер

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив Спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"Президентів очікують на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І поговорити. Але ми все ще працюємо над датами візиту в Білий дім", - сказав Волкер.

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