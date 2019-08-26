 Дати візиту Зеленського у Вашингтон ще не визначені, - Волкер

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив Спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
"Президентів очікують на урочистостях у Варшаві, тому, можливо, вони зможуть зустрітися саме там. І поговорити. Але ми все ще працюємо над датами візиту в Білий дім", - сказав Волкер.
Выступит с яркой речью перед Конгрессом США, да?
Удавитесь, пэидиоты😀😀😀
Он же хорошо "знает", что Порошенко легко встречу организовал за взятку...
скажу вам, не каждій єто відержит
седня (примерно с 17 часов) с десяток суперикспертов в студии долго и нудно обсуждали снимут ли в ближайшее время с нардепов неприкосновенность.
Сзади огромный экран опроса, на котором 92% высказали мнение. что не снимут.
Второй вопрос обсуждался снизят или нет количество депутатов
обсуждали долго. нудно. медленно, монотонно и однообразно
Резюме: если снимут, то тока во имя олигархов, а никак не во исполнение воли украинцев. Ибо тогда всех нардепов можно посадить на аркан и ими принимать абсолютно все. что душе олигарха пожелает. Имхо клиника.
Если сократят количество нардепов, то тока во имя олигархов, а никак не во исполнение воли украинцев. Ибо тогда олигархам будет намного проще и дешевле купить/запугать нардепа.
Прямий - это Димка Киселев