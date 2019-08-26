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 Політика України
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Все про:Медведчук (481) пропаганда (1236) Росія (19477) ЗМІ (629) Волкер Курт (455)

 Україні варто подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер

Український медіапростір має зберігати свободу слова, але водночас треба бути готовими протистояти російській пропаганді.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про проросійського олігарха, який збільшує свій вплив на українському медіапросторі й купив майже всі новинні канали, спецпредставник зазначив: "У нас, в США, думаю і у вас теж, є кілька фундаментальних принципів. Один із них – свобода слова. Інший принцип – це те, що ми повинні бути готовими до російської пропаганди, вміти протистояти їй. І ця пропаганда може бути дуже шкідливою і ми бачимо це в Європі і бачимо це в Україні. Потрібно запобігти тому, щоб Росія використовувала пропаганду для підриву наших демократій".

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Волкер також додав, що Україні потрібне законодавство, яке б унеможливлювало вплив однієї людини на велику частину медіаринку.

"У США, приміром, ми зобов’язали телеканал RussiaToday зареєструватися як іноземний агент. Тож нам варто пошукати демократичні інструменти, які захистять вільний та збалансований медіапростір. Один з таких інструментів – це законодавство. В США є правила, які не дозволяють одній людині або одні компанії контролювати таку велику частину медіа-ринку. Думаю, вам також варто подумати про те, як обмежити вплив однієї людини на таку значну частку ринку. Як забезпечити диверсифікацію цього ринку", - підсумував Волкер.

Нагадаємо, про те, що телеканал ZIK купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку", стало відомо 14 червня. Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".

Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).

Відразу після звістки про продаж ZIK з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив глава медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич.

Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144740
 
   
 Топ коментарі
 
Зєєєля бореться з Прямим і 5. Це для зєльонок головний ворог
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Хуйлу жалійся. Цензор тут при чому?
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Якби ж тільки ці канали впливали російською пропагандою, а то ще є брехливий канал 1+1.
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Це ти про падлошенка? Йому ще треба негайно огранічіть перебування на волі!
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КАК бороться?? - ЗАКРЫТЬ!!!! и "прямо-кривой" тоже.
ЗЕ надо научится не лавировать между капельками,как это делал потрох сидя одной ж.пой на всех огородах,а ПРОЯВИТЬ ВОЛЮ...и отключить медведчуковско-рабиновический смрад.
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Такого еще не одна уважающая себя страна не видела, что кум агрессора имеет большинство информационных 112, зик, ньюзван, и не только потому что группу каналов Интера ж еще купил Медведчук тоже - это Интер, К1, К2, НТН, "МЕГА", "Пиксель", "Zoom", "Enter-фильм". Где это видано, чтобы у полководца, который напал на страну и имел в этой стране кума, который имел больше 10 каналов для пропаганды и промывания мозгов и во время войны и вел по полной по ним психологическую войну! Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Психологические операции как война нервов, когда вместо обращения к мышлению, адепты психологической войны обращаются ко всему бессознательному и инстинктивному, что есть в психике человека, проводятся не только в военное, но и в мирное время. Для проведения психологической операции требуется наличие нескольких условий: 1) контроль над информационными потоками как формальными: СМИ, образовательные структуры, социальные сети и т. д., так и неформальными, распространяемые посредством слухов, мнений и т. д. Важную роль здесь играет использование лидеров мнений, оказывающих определяющее влияние на формирование мнения в пределах своей группы. Моделью здесь служит концепция многоступенчатого потока информации. Россия ведет войну против Украины не только горячую, а и партизанскую, и наемников и ЧВК, и Холодную войну, и психологическую, и экономическую, и хакерскую, шпионскую и агентурную и т.д. Путин в лице Медведчука и партии регионов пытается зайти во власть Украины так сказать закатить прямо в Раду своего троянского коня. И Путин имеет кучу СМИ в лице Медведчука и Партии Регионов - это и телеканалы и интернет СМИ и Блогеры и Влогеры и общественные организации и газеты раздают возле метро с пропагандой пророссийской и радио и завербованные политологи и так далее. Смотрел недавно передачу в ютубе русскую про то, как они вели борьбу при помощи музыки с США. И когда США присылали джазовых исполнителей в СССР, то залы были забитые и это был провал идеологический!!! И русские короче говорят, что культурная война мощнее горячей. И можно вербовать умы людей при помощи музыки, кино, книг и прочего. Существует такая штука, как социальная инженерия и она работает не с сознанием человека, а с подсознанием! то бишь вокруг человека создается все на что сознание не обращает внимания, а подсознание это видит и оно откладывается в подсознание. То бишь еще в СССР Москва приказала всюду в Украине и других республиках развешать совковые таблички, названия улиц совковые делать, эмблемы, звезды на крышах, памятники, и т.д. И всюду убирать национальные символики, чтобы не было национальностей, а был один советский народ придуманные спецслужбами для того, чтобы империи было легче удержать все эти страны.Делается это для создания у человека в подсознание, что он живет не в Украине, а в СССР или в России. Также Россия нанимает уличных музыкантов, которые стоят на улице и поют песни совковые или пророссийские, чтобы в подсознании поселить мысли про Россию и сознание не обратит внимания обычного прохожего, а подсознание это поглотит - это идеологическая вербовка прямо в подсознании!!! Также еще нанимаются специальные люди, которые должны целый день ездить в трамвае, троллейбусе и прочем общественном транспорте и также ходить в общественных местах типа рынков и громко должны между собой разговаривать и транслировать нужную пропаганду и психологическую войну в массы! Также кино советское должно в подсознании вызывать эффект вербующий за Россию, что мол это ж наши или типа того.Человек даже не подозревает, как играют с его подсознанием спецслужбы! Украине нужно создать комитет, который будет отвечать за информационную безопасность граждан, чтобы их не вербовали! Нужно наоборот создавать сильное министерство Украинской культуры и не только старой, а и новой!!! Нужно всюду снять таблички не государства Украины, как в Одессе на почте до сих пор совковые таблички висят и люди ходят на почту советского союза в подсознании. Нужно всюду названия Украинские сделать! Нужно убрать все совковое и строить все новое Украинское! Люди должны вокруг себя видеть Украину, а не то, что нацепляла военная машина пропаганды СССР вокруг для создания реальности СССР. Все должно быть Украина!!! Также интернет огромное поле для манипуляций - это и сайты для психологической войны и рекламы и группы и фабрики тролей промывающие мозги и фейки и так далее. И надо создавать мощную спецслужбу информационной безопасности, которая защитит от манипуляций народ Украины!!! Также нужно создавать в учебных заведениях уроки информационной безопасности и нужно объяснять людям про все виды манипуляций для того, чтобы защитить их от любых манипуляций!
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"Украине стоит подумать, не ограничить ли законодательно возможность влияния одного человека на значительную часть СМИ, - Волкер" - на кого конкретно он намекает?
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