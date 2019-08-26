 Україні слід подумати, чи не обмежити законодавчо можливість впливу однієї людини на значну частину ЗМІ, - Волкер

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Прямому" розповів спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про проросійського олігарха, який збільшує свій вплив на українському медіапросторі й купив майже всі новинні канали, спецпредставник зазначив: "У нас, в США, думаю і у вас теж, є кілька фундаментальних принципів. Один із них – свобода слова. Інший принцип – це те, що ми повинні бути готовими до російської пропаганди, вміти протистояти їй. І ця пропаганда може бути дуже шкідливою і ми бачимо це в Європі і бачимо це в Україні. Потрібно запобігти тому, щоб Росія використовувала пропаганду для підриву наших демократій".
Волкер також додав, що Україні потрібне законодавство, яке б унеможливлювало вплив однієї людини на велику частину медіаринку.
"У США, приміром, ми зобов’язали телеканал RussiaToday зареєструватися як іноземний агент. Тож нам варто пошукати демократичні інструменти, які захистять вільний та збалансований медіапростір. Один з таких інструментів – це законодавство. В США є правила, які не дозволяють одній людині або одні компанії контролювати таку велику частину медіа-ринку. Думаю, вам також варто подумати про те, як обмежити вплив однієї людини на таку значну частку ринку. Як забезпечити диверсифікацію цього ринку", - підсумував Волкер.
Нагадаємо, про те, що телеканал ZIK купив соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп від "Опозиційного блоку", стало відомо 14 червня. Козак також є власником телеканалів NewsOne і "112 Україна".
Він об'єднав три свої інформаційні телеканали - "112 Україна", NewsOne і ZIK - в медіахолдинг "Новости", який очолив Олексій Семенов (колишній керівник телеканалів "112 Україна", NewsOne і Прямого каналу).
Відразу після звістки про продаж ZIK з каналу звільнилися журналісти Кіпіані, Недзельський, Рахманін, Даниленко та деякі інші. Також телеканал залишив глава медіахолдингу ZIK Ігор Туркевич.
Народний депутат Єгор Соболєв звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням заборонити в Україні телеканали, скуплені агентом Кремля Віктором Медведчуком.
Далі?
Бегом становитесь на защиту Прямого канала, которым по бумагам владеет регионал Макеенко, но канал с утра до ночи облизывает Петю и говнит любого из его противников.
У вас никаких вопросов по этому поводу не возникает?
а це зрада чи "перемога" ? ...))
Что в свою очередь вызывает простой вопрос: как могут СМИ от абсолютно разных владельцев заниматься абсолютно одинаковой, срубленной под копирку, пропагандой неосоциализма с его "политкорректностью", восхвалением меньшинств и заталкиванием белохристианского большинства (пока большинства) в разряд преступной и вечно виновной перед всеми категории людей, с проталкиванием безумной иммиграционной политики направленной на быстрое разбавление европейской компоненты в западных странах, и прочими безумиями ведущими к уничтожению Запада как мы его сегодня знаем?
Владельцы хоть и разные, но давят все в точности в одну сторону. Вероятно те, кто определяет тематику и направленность, находятся НАД формальными владельцами СМИ...
В своем аккаунте Александр поздравил всех с Днем Государственного флага.
На вопрос-намек одного из российских болельщиков, с каким именно флагом Усик поздравляет, Александр не сдержался.
"В вашем случае - с флагом ЛГБТ", - унизительно написал боксер, добавив радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
После этого поклонники Усика из РФ стали писать ему оскорбительные комментарии.
"Перечеркнул этим "высказыванием" много положительного в адрес тебя, огромное количество людей молились за тебя как за человека, говорил что не делишь наши народы", "Флаг ЛГБТ ставить вместо флага России, это минимум некрасиво. Причем у нас гей парады запрещены", "Насчет ЛГБТ ты зря. Я считал тебя адекватным", - возмущались юзеры.
Люди уже по 5 лет телевизор не включают.
Фейсбук к примеру такое же говнище)
Цензор загружается говном, главред на говне из фейков попался...
Жизнь из говна произошла и в говно сливается...