 Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "26 серпня, в період з 6:15 до 6:40 противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новолуганське. Встановлено, що вогонь окупанти вели з населеного пункту Доломітне, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру .

Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей".

Читайте також: Від початку доби один український воїн був поранений на Донбасі. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони