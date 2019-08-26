 Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "26 серпня, в період з 6:15 до 6:40 противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новолуганське. Встановлено, що вогонь окупанти вели з населеного пункту Доломітне, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру .
Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей".
Приватна компанія XADO розробила новітню великокаліберну снайперську гвинтівку Snipex T-Rex калібру 14,5X114.
Зазначається, що під час створення гвинтівки Snipex T-Rex конструктори спирались на побажання військових: це повинен бути класичний «болтовик», мінімально можливої ваги, без автоматики, простий і безвідмовний, призначений для жорсткої експлуатації.
Через вражаючу міць набою та завдяки характерному малюнку задньої опори (моноподу) ця модель отримала робочу назву «Тиранозавр» або «T-Reх».
Snipex T-Rex сконструйована з урахуванням усіх вимог до зброї для високоточної стрільби. Влучність забезпечується шляхом плаваючого ствола, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті. Є ще деякі конструкційні особливості, які впливають на купчастість.
Гвинтівка демонструє прийнятний рівень відбою під час пострілу. Відбій гаситься внаслідок ДГК, дії ізолятора відбою, короткого відкоту та оптимально збалансованої ваги.БІЛЬШЕ ТУТ: https://uprom.info/news/vpk/**********-kompaniya-rozrobyla-odnozaryadnu-dalekobijnu-gvyntivku-snipex-t-rex-kalibru-145x114-foto/