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Все про:обстріл (5448) СЦКК (454)

 Окупанти обстріляли наші позиції під Новолуганським з мінометів калібром 82 мм, розміщених у селі Доломітне, - СЦКК

Українська сторона СЦКК засуджує черговий факт неприпустимого, підлого і підступного порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "26 серпня, в період з 6:15 до 6:40 противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил у районі населеного пункту Новолуганське. Встановлено, що вогонь окупанти вели з населеного пункту Доломітне, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру .

Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їхніх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання мінських домовленостей".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144739
 
 
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А может как-то можно выиграть в наперстки? Главное, честно и открыто играть по международным правилам. Вот Запад и старушка Меркель с Макроном говорит, давай,мол, играй, шарик один и альтернативы ему нет, старайся, мы с тобой, ставь кусочек страны на кон, нам-то пофиг, но сердцем мы с тобой....
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ну слава Богу, что наши в ответ не стреляли! Перемирие сохраняется! Ура Зеленскому и Богдану!
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ОСТАНОВИТЕ МАРОДЕРА УЖЕ ОН НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ!
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Українська компанія розробила однозарядну далекобійну гвинтівку Snipex T-Rex калібру 14,5X114

Приватна компанія XADO розробила новітню великокаліберну снайперську гвинтівку Snipex T-Rex калібру 14,5X114.
Зазначається, що під час створення гвинтівки Snipex T-Rex конструктори спирались на побажання військових: це повинен бути класичний «болтовик», мінімально можливої ваги, без автоматики, простий і безвідмовний, призначений для жорсткої експлуатації.

Через вражаючу міць набою та завдяки характерному малюнку задньої опори (моноподу) ця модель отримала робочу назву «Тиранозавр» або «T-Reх».
Snipex T-Rex сконструйована з урахуванням усіх вимог до зброї для високоточної стрільби. Влучність забезпечується шляхом плаваючого ствола, який знаходиться у момент вильоту кулі у вільному відкоті. Є ще деякі конструкційні особливості, які впливають на купчастість.
Гвинтівка демонструє прийнятний рівень відбою під час пострілу. Відбій гаситься внаслідок ДГК, дії ізолятора відбою, короткого відкоту та оптимально збалансованої ваги.БІЛЬШЕ ТУТ: https://uprom.info/news/vpk/**********-kompaniya-rozrobyla-odnozaryadnu-dalekobijnu-gvyntivku-snipex-t-rex-kalibru-145x114-foto/
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