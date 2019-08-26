 Меморіальну дошку загиблому "айдарівцю" Андрію Чирві встановили в Донецькому технічному університеті в Покровську

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання DDK.DN.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Олександрович Чирва, 1972 року народження, старший солдату, механік-водій 2-го відділення 1-го взводу 2-ї роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" 53-ї окремої механізованої бригади.

Він загинув 23 серпня 2018 близько 6.50 в районі селища Кримське Новоайдарського району Луганської області під час тривалого бою з силами противника, який спробував захопити наші передові спостережні пункти уздовж Бахмутськой траси. У тому бою загинули чотири бійці "Айдару" (Андрій Чирва, Михайло Щербанюк, Мар'ян Найда і Тарас Проценко), ще семеро дістали поранення.

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Андрій Чирва народився 27.10.1972 року в місті Мирноград (у той час - Димитров) Донецької області. Жив у Покровську.

З 2012 по 2017 роки навчався в індустріальному інституті Донецького національного технічного університету.

Коли на Сході почалася війна, спочатку займався волонтерською діяльністю, 15.02.2017 року був призваний за контрактом Покровсько-Селидівського ОМВК Донецької області.

Похований 27 серпня в Покровську. У нього залишилися мати і дружина.