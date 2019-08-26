EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  959  2
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2467) Львівщина (935) смерть (3512)

 Двоє осіб загинуло, шестеро травмовані в результаті ДТП на Львівщині, - поліція

Близько 23:00 25 серпня на автодорозі Київ - Чоп поблизу селища Верхнє Синьовидне Сколівського району зіткнулися чотири авто.

Як встановили поліцейські, в ДТП потрапили Audi Q7, яким керував 40-річний житель Сколівського району, Skoda Superb, за кермом якого був 21-річний житель Закарпаття, Volkswagen Polo під керуванням 40-річного іноземця та Daewoo Lanos із 50-річним киянином за кермом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області

Від травм пасажири Daewoo, дві киянки, загинули на місці події. Водій і ще один пасажир цього ж авто, 25-річний киянин, дістали тілесні ушкодження.

Також травми в результаті ДТП дістали пасажири Volkswagen, двоє дітей 3 і 12 років, а також водій і пасажирка Audi.

Читайте також: Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп за участю 4 автомобілів: двоє людей загинули на місці, шестеро, серед яких двоє дітей, госпіталізовано

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від п'яти до десяти років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144735
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
26.08.19 11:17 Жуткое ДТП на трассе Киев-Чоп с участием 4 автомобилей: два человека погибли на месте, шестеро, в том числе двое детей, госпитализированы
26.08.19 19:29 Два человека погибли, шестеро травмированы в результате ДТП на Львовщине, - полиция
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору