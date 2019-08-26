 Двоє осіб загинуло, шестеро травмовані в результаті ДТП на Львівщині, - поліція

Як встановили поліцейські, в ДТП потрапили Audi Q7, яким керував 40-річний житель Сколівського району, Skoda Superb, за кермом якого був 21-річний житель Закарпаття, Volkswagen Polo під керуванням 40-річного іноземця та Daewoo Lanos із 50-річним киянином за кермом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області

Від травм пасажири Daewoo, дві киянки, загинули на місці події. Водій і ще один пасажир цього ж авто, 25-річний киянин, дістали тілесні ушкодження.

Також травми в результаті ДТП дістали пасажири Volkswagen, двоє дітей 3 і 12 років, а також водій і пасажирка Audi.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - від п'яти до десяти років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.