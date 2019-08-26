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 Суспільство
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Все про:Філарет (242) Євстратій (Зоря) (66) ПЦУ (427)

 Філарет подав позов на Євстратія через фразу "хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу"

Оприлюднено суть позову почесного патріарха Філарета до архієпископа Євстратія Зорі про захист честі і гідності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив архієпископ Євстратій (Зоря) у Фейсбуці, оприлюднивши фотокопію позовної заяви.

Зоря написав: "Ще раз щодо позову проти мене. Що ж вимагає почесний Патріарх Філарет?

Він вимагає визнати недостовірною таку інформацію з мого повідомлення в Фейсбуці: "Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу".

Нагадаю, що моє повідомлення було реакцією на інтерв'ю, яке почесний Патріарх дав кремлівському пропагандистському каналу "Росія 24".

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Буквально за кілька днів по тому, після хвилі обурення в суспільстві, питання про це інтерв'ю поставив Патріарху журналіст "Громадського", і отримав відповідь - Патріарх не передбачав такої суспільної реакції. "Я не думав, що буде така негативна реакція..."

"Журналіст: Я мушу почати з такого питання, яке кілька днів тому з'явилося і дуже багатьох віруючих воно стривожило. Ви дали інтерв'ю російському телеканалу "Росія 24". Як так сталося? Адже всі знають, що це за канал, яку він займає позицію щодо України, і як так сталося, що Ви саме з такими журналістами і з таким телеканалом поспілкувалися?

Патріарх Філарет: Ну, я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я дав ворожому каналу".

Тобто, Патріарх усвідомлював, що спілкується з телеканалом агресора, з рупором кремлівської пропаганди - але не думав, що це дасть ті наслідки, які були.

"Не думав" - при тому, що аудиторія, до якої він апелює, це патріотична українська аудиторія, аргументи, якими він апелює до неї, покликані створити враження, що його позиція - "більш незалежна і проукраїнська", ніж у інших. Отже, давати інтерв'ю кремлівським пропагандистам - це абсолютно очевидно шкодити власній позиції. На жаль для почесного Патріарха це виявилося не очевидним. Чому? Я свою думку висловив.

Ну а запевнення, що Москва розглядає нинішні заяви і дії почесного Патріарха, як корисні для себе, прозвучало з її власних уст у тому ж сумнозвісному репортажі з інтерв'ю: "Виходить, що нові, червневі тези Філарета практично дослівно повторюють все те, в чому представники РПЦ говорили ще на початку релігійно-політичного проекту "Томос"".

І на завершення. У коментарях до мого попереднього повідомлення про позов одна віруюча написала, що за 30 років Патріарх Філарет ніколи не подавав позовів проти тих, хто справді методично обмовляв його і поливав брудом. То чи не є сам позов ще одним доказом тієї драматичної зміни, яка відбулася з ним останнім часом?"

Філарет подав позов на Євстратія через фразу хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144734
 
 
 Топ коментарі
 
Старый долбоеб, потерявший Разум...
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Посвященіє від НКВД не анамефізіроване, чи нагадати як більшовики забили останнього патриарха в 1926?
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незавидна земная судьбина сатанистов
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Чого це, Гундяй себе чудово почуває.
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тот старый пердун прав. епифашка не священник, таинство "посвящения в священство" от анафемезированного, это как клятва сатане
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Посвященіє від НКВД не анамефізіроване, чи нагадати як більшовики забили останнього патриарха в 1926?
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Как и поклонников Бетмена - их после смерти вечно щекочет Джокер, насмехается и обидно обзывает.
Но оба "героя" есть хотя бы в комиксах и на экранах, а сотона - только в горячечном бреду попов. Так что более реально мое утверждение чем вой хотя бы и миллиона бездельников в платьях
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Не треба паплюжити Філарета, стара, хвора людина, він вже не розуміє що робить.
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Краще нехай нічого не робить, а він робить, зраду.
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Филарет это истинный патриот Украины и создатель независимой украинской церкви который до сих пор борется за ее независимость после позорного слива ее ради предвыборного пиара Петей в пользу греко-турецкого патриарха.
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Видимо его обманули.. украинский патриархат был ликвидирован в пользу иноземцев.
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Скромный Кролик каждый имеет право на ошибку.
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Яких іноземців, Константинополя? А православ'я звідки прийшло, з Байкалу? Так Ісус теж був не ерзя чи череміс.
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Православие пришло из Иерусалима! Но не в том суть.. суть в том что Болгарская православная церковь имеет своего патриарха и сербская и румынская и сербская и грузинская и даже кацапы имеют своего патриарха в своих столицах а в Украине патриарха украинского больше нет!!! украинский патриарх не украинец сидит в турецком городе Стамбуле!
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Для попів Стамбул лишився Константинополем якщо вам не відомо.
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Какая разница чем он там остался..? Независимость позорно утеряна(( нет больше украинского патриарха! Есть хитрый греко-турецкий патриарх над нашей церковью который купил ее за ничего не стоящую бумажку под названием *томос* и в Украине теперь не патриарх а митрополит Ануфрий который шестерка этого самого греко-турецкого патриарха.
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Тобі особисто Варфоломей чимось заважає, бур'ян біля хати посадив чи наробив під ворота, в яку церкву ходили, в ту саму ходять, якому Богу молились тому і моляться, чого вересканиш?
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Украинскую православную церковь Киевского Патриархата!
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И здесь политика...
Не нужно было лезть свиным рылом в церковные дела.
И здесь - "Если не я, то путин".
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Завещание Куприка :

Когда я здохну , не вздумайте позволить попам отпевать мой холодный труп . Сожгите меня будь ласка , бо не хочу я могил и прочей похоронной атрибутики .

Отсюда возникает вопрос . Хде в Украине имеется крематорий ?
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Всюди, в кожному обласному центрі, тобі домовитись?
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Можу організувати завтра виїзд до хати, Куприк кажи годину.
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Південний цвинтар, біля олімпійського медведика. Можу вже на завтра замовити.
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Ми тебе спалимо на вогнищі, не хвилюйся.
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ух как налетели те, кто называет себя верующим и верит в высеры попов, в частности о верблюде и игольном ушке. а ведь раз тут пишут = богаты, так как не бомжи, следовательно им от "рая" от ворот, Петя скажет - поворот))
и да - гордыня(снисходительно намекают и радуются шо ты типо попадешь в "ад" Філарет подав позов на Євстратія через фразу "хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу" - Цензор.НЕТ 412 ), один из бла-бла-бла = "гореть вечно"))
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Так по церковним канонам зараз майже ніхто в рай не попаде, зуба вирвав і вже зась, я вже не кажу про апендицит.
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Все порохоботы на Цензоре - мои фанаты . Они меня дюже любят
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Не крути хвостом, коли крематорій замовляти?
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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука опубликовал открытое письмо к монахам Афона

Открытое письмо к монашествующим Святой Горы Афон
Дорогие и любимые моему сердцу братья во Христе!
Сегодня Бог посещает нас испытаниями, в которых мы должны проявить твердость своей веры и непреклонное следование святым канонам нашей Матери Церкви. 19 октября к вам на Афон прибывает т.н. "патриарх" Варфоломей, который осквернил свое сердце и свои руки предательством Бога и нарушением Его святых заповедей. Благодаря действию этого человека, наша святая Украинская Православная Церковь обливается кровью и слезами. Священников и прихожан избивают, храмы захватывают, в масс-медиа нас поливают грязью и клеветой. Мы благодарим Бога за предоставленную нам возможность проявить свою верность Его Слову и следованию Его Воли. Просим вас быть солидарными с нами в этой верности Христу и канонам Православной Церкви!
Тех из вас, кто стоит в истинной вере, мы молим быть твердыми в своих убеждениях, не поддаваться ни на какие уговоры и не бояться угроз, потому что с нами Бог! Те же, кто из так называемого "послушания" готовы следовать зову "волка в овечьей шкуре", я со всей ответственностью за свои слова перед Богом и перед Его Святой Вселенской и Апостольской Церковью заявляю - вы этим предаете Христа!
Не отец и добрый пастырь едет к вам увещевать признать раскольников-националистов за каноническую церковь, а вор и разбойник. Это не носитель "образа кротости", а преемник по духу и продолжатель дела Нестория, Сергий I и других ересиархов, Иоанна XI Векка, Мелетия IV Метаксакиса и Афинагора Спиру, таких же, как и он, служителей врага рода человеческого. Зломудрствующий господин Варфоломей уже утратил право именоваться не только патриархом, но и православным человеком.
Заявления некоторых из вас, что готовы признать правомерными действия этого человека по внедрению в Тело Церковное нераскаянных раскольников, только ради того, чтобы обеспечить себе возможность и в будущем подвизаться на Святой Горе, вызывает глубокую скорбь. Со слезами прошу вас, подумайте, стоит ли за тридцать сребреников комфорта предавать свою веру и убеждения? Не прячутся ли за словом "послушание" обычный страх, малодушие и предательство? Будут ли угодны Богу ваши молитвы и подвиги, купленные такой ценой? Цена этого предательства - резервирование на Страшном Суде места рядом с Иудой и мучителями, которые распинали нашего Господа. Наша Церковь уже платит за это предательство кровью и болью. Хотите ли вы быть осужденными вместе с нашими палачами? Или, может быть, все же лучше, пострадав здесь за Христа, вместе с Ним и прославиться? (Рим 8:17)
Те из вас, кто решили, что "если патриарх Варфоломей придет с раскольниками из Украины, то его пустим, а раскольников нет", подумайте - на ком больше вины: на ребенке или на матери, которая его таким родила и воспитала?
Мы знаем о неминуемости страшных времен, и те испытания, которые мы сейчас проходим, не самые страшные. Если мы не сможем быть твердыми в этом, то как сможем выстоять в том, что последует в будущем?
Отвечая за каждое свое слово перед Богом, уверен: господин Архондонис - человек, которого дьявол поразил страшной болезнь - гордыней, и через это сделал его своим оружием. Его задача - расколоть Церковь, посеять вражду, внести смущение, погубить не твердых в вере, поколебать сомневающихся, внести смущение в умы и вызвать соблазн. Из патриарха он превращается в апостола сатаны и верноподданного дьявола!
Дорогие мои и родные братья во Христе, прошу вас вместе с апостолом - храните веру и берегите себя от идолов (1Ин.5: 21)!
Прошу ваших святых молитв о моем недостоинстве!
Многогрешный Лука митрополит Запорожский и Мелитопольский
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Московитський самосвят заблудший на тисячолітніх канонічних землях св. Києва підняв голос на Вселенську церкву.
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Оно хорошо шо автор писанины грамотный, но зачем из палаты №6 постить бредни больных?
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Старцы Афона считают РПЦ и Путина служителями сатаны. Святитель Игнатий Брянчанинов в 19 веке предрек, что придет время и российская церьковь и российский народ будут главными пособниками Антихриста на Земле.
Молитвы на русском языке уже отключены на Небе.
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ууу. да вы видать Бога не боитесь. Ведь и за **** на церковь придется ответить рано или поздно
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Та проведіть вже Філарету психіатричну експертизу (незалежну).
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Прикольно когда всю жизнь визжишь о бобролюбии и могуществе Яхве, стращаешь стадо горениями в смолах, снисходительно поучаешь "нафсеволябошья", а как только наступили на хвост(или нимб?)) - тут же бежишь вна суд, к жовнирам, к чиновникам и юристам.
Ленин хотя и был лжецом и лицемером, но ужасно не любил конкурентов - именно поэтому некоторые из попов таки научились подражать выдумке из сказок. Летать научились. Правда тут же присоединились к холуям Яхве и вечно нахваливают это создание(само себя создало?)
Кто не верит что научились летать - того пусть Ньютон вечно физике обучает)
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Ну і закаламутив, спробуйте себе пастором.
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Петя превращает в говно все, к чему прикасается.
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А вот и шоколад, а вот и шоколад, вывсеврети!!!111(мнет кусок в противогазе)
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Посмотрите фото Филарета и Епифания с инагурации Зеленского и все становится понятным. Епифпний сидит рядом с Владыкой Греко-католиков, а Филарет в стороне с двумя хабатниками-черношляпниками. Хабатники своим детям не разрешают даже в сторону Христианского Храма смотреть.
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Я шо-то не понял. А где ж "бог ему судья"? Или то для бабушек оставим?
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Филарета с Кравчуком - в одну палату. И по пистолету на тумбочку . Можно водяные. Дедушки старые, им всьо равно).
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Боже , я вас прошу . Перестаньте цього маразмата називати Патріархом . Ну кажіть вже просто "почесний" чи просто ігноруйте . Чого ви знущаєтесь над старою , хворою людиною . Він дупля не ріже , що він верзе . Це старість . Мозок барахлить у такому віці . А ви продовжуєте шукати зміст в його фразах і діях .
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Без руки Москвы прыщ не вскочит ныне.
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кто-то писал шо все это спектакь - с истерикой Гундяева, с эпопеей по Тутмасу, со срачами из-за капищ ....
если так, то Путин очень умен по части западла. такой цирк устроить не каждый сможет. теперь небось ржет как стерх над нашими легковерующими Філарет подав позов на Євстратія через фразу "хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу" - Цензор.НЕТ 7593
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ну прям как на цензоре. идёт война священная между белой и алой розами ))
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я смотрю против УПЦ МП 8%центные гавкают
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