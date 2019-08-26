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 Економіка, Суспільство
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Все про:кадри (147) промисловість (50) Мінекономрозвитку (153)

 Брак фахівців у промисловості в 2019 році становитиме майже 100 тисяч осіб, - Мінекономрозвитку

За прогнозом Мінекономрозвитку, промисловість виявиться серед галузей, в яких у 2019 році очікується найбільша потреба у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в материалі УНН

Так, найбільша потреба в 2019 році очікується в промисловості (95,49 тис. осіб), а також оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (72,8 тис. осіб), будівництві (68,33 тис. осіб), державному управлінні та обороні, обов'язковому соціальному страхуванні (25,26 тис. осіб).

У 2022 році в промисловості збережеться тенденція до зростання - до 100,23 тис. осіб.

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Загалом, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях на 2019 рік становитиме близько 385,06 тис. осіб, у 2020 році вона досягне 399,57 тис. осіб, у 2021 році - 413,77 тис. осіб, у 2022 році - 442 54 тис. осіб.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономрозвитку, потреба у працівниках сфери охорони здоров'я до 2022 року перевищить 17 тисяч осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144732
 
 
 Топ коментарі
 
Странно, только за 100 дней после инаугурации Зеленского в Украину не начали возвращаться заробитчаны, а вернулись олигархи и люди Януковича..
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Ти 5 років поспіль працював тут для того, щоб це бидло прийшло до влади.
Сумління не мучить? Може повісишся чи з даху стрибнеш?
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Ну еврей вообще трудно понять, что значит работать...
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Снова ты, попрошайка, под новым ником?
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після петіного безвізу всі ломанулись на каву у Відень )))
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Так в нас багато політологів,юристів і тд.А ще є дуже популярно бути артистистом і спортсменом.
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Почему так? Все в юристы экономисты попсовики идут?
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Треба починати платити чесні зарплати . Бо розумні , молоді та здорочі - втікають з країни масово . Ніхто в ніщіті не хоче жити і ішачити на дядю-злодія .
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Все классные спецы - работяги давно работают на себя. Это только в ЖЭКах криворукие слесаря работают, и те норовят урвать мимо конторы
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Берите на работу юристов, финансистов и журналистов . Их в Украине - плюнуть не куда. А классного жестянщика, кузнеца, печника еще попробуй найти.
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В Украине отсутствует защита работников наемного труда, как таковая. Как говорил один адвокат, в суде выиграть по трудовому спору практически невозможно. Я не поверил. Убедился сам. Начиная от местного суда и заканчивая Верховным. Читаешь, что они пишут в своих решениях и понимаешь, первокурсник юрфака 20 лет назад знал больше....
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все они знают... то просто бизнес такой , писать куйню за деньги, это патужнорехформированный суд)
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Беда с двух сторон.С одной нехватка хороших специалистов,с другой -куча малообразованных людей низкой квалификации,при этом желающих получать европейские зарплаты
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Не пробовали и в промышленности платить "достойную" зарплату? На зарплату Омеляна можно цех работяг содержать.
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