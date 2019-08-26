 "Велика сімка" досягла певного прогресу у вирішенні світових проблем, - Туск

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Туск написав у своєму "Твіттері".
"У складних обставинах G7 обговорила і досягла прогресу у деяких із найбільших проблем у світі, включно з дощовими лісами Амазонки, торгівлею, Іраном, Гонконгом і нерівністю", - написав він.
Євросоюз не входить до складу G7, але де факто є учасником нарад, які проводяться у форматі "великої сімки".
Минулої суботи голова Євроради дав брифінг, що передував зустрічі G7 у верхах, під час якого заявив, що цей форум потрібен, "щоб вести щирі і відкриті дискусії".
Він висловив сподівання, що учасники зустрічі стануть мудрішими після дискусій у Біарріці.
Я вообще отчаянный оптимист !
Спасение утопающих ...
G7 - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада
А Китаю пофиг G7 и мировые проблемы, Китай идёт вперёд -
"Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством".