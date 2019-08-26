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 За кордоном
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Все про:G-7 (195) Туск (208)

 "Велика сімка" досягла певного прогресу у вирішенні світових проблем, - Туск

Підводячи підсумок саміту G7, що завершився у французькому місті Біарріц, голова Європейської ради Дональд Туск висловив думку про певний прогрес, якого досягли лідери країн "великої сімки".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Туск написав у своєму "Твіттері".

"У складних обставинах G7 обговорила і досягла прогресу у деяких із найбільших проблем у світі, включно з дощовими лісами Амазонки, торгівлею, Іраном, Гонконгом і нерівністю", - написав він.

Євросоюз не входить до складу G7, але де факто є учасником нарад, які проводяться у форматі "великої сімки".

Минулої суботи голова Євроради дав брифінг, що передував зустрічі G7 у верхах, під час якого заявив, що цей форум потрібен, "щоб вести щирі і відкриті дискусії".

Він висловив сподівання, що учасники зустрічі стануть мудрішими після дискусій у Біарріці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144731
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось пам'ятає світову проблему, що ці кадри вирішили?
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Світові проблєми інші люди вирішують. А це так. Картинка.
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Хтось пам'ятає світову проблему, що ці кадри вирішили?
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Світові проблєми інші люди вирішують. А це так. Картинка.
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Отож, не тільки в нас є прошарок нероб.
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Раз на Земле пока не бьіло ядерной войньі , что-то они решают.
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Були Хіросіма, Нагасаки, Тоцьк, невже думаєте якби яз попала в руки Че Геварі, він би роздумував?
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Война будет , обязательно будет . Не могу ванговать о масштабах , но абсолютно уверен , шо рано или поздно хтось нажмет кнопку .
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Я бы даже сказал , что наметились тенденции !
Я вообще отчаянный оптимист !
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Война, аннексия территорий проблема, но не G7?
Спасение утопающих ...
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обсудили дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство"Источник: https://censor.net.ua/n3144731. Расходимся. Не, если что, то весь мир с нами. Не?
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Прогресс?? Я правильно услышал? Или регресс по всем направлениям?
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да да... хорошо шо рф туда не берут, а то б заразилась
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Определились с цветом служебных носков для сотрудников, обслуживающих саммит...
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там же написано: "дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство"
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