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 Білорусь найняла лобістів у США для вирішення питання купівлі американської нафти замість російської, - "Радіо Свобода"

Влада Білорусі хоче придбати американську нафту для своїх нафтопереробних заводів і диверсифікувати поставки. В даний час практично весь обсяг цієї сировини надходить до Білорусі з Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мінськ зацікавився американською нафтою після того, як Москва почала активніше наполягати на зміцненні союзу між країнами.

За інформацією видання, державна Білоруська нафтова компанія, яка пов'язана з нафтопереробним концерном "Білнафтохім", найняла лобіста Девіда Дженкареллі, щоб прозондувати уряд США на можливість скасувати санкції для закупівлі Білоруссю нафти.

В обов'язки Дженкареллі входить допомога Білоруській нафтовій компанії в отриманні спеціальної ліцензії від міністерства фінансів США на закупівлю сирої нафти з доставкою на нафтопереробні заводи в Білорусі.

Офіційні представники посольства Білорусі в США не дали коментарів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144729
 
   
 Топ коментарі
 
Год назад ушел из жизни большой друг Украины... Джон Маккейн.
Он заявлял: Владимир Путин - убийца, бандит и продукт КГБ. Нам надо вернуться к концепции времён правления Рейгана: "мир, при помощи силы". Единственный язык, который понимает Путин - это язык силы.

Беларусь наняла лоббистов в США для решения вопроса покупки американской нефти вместо российской, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 2660
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не віриться, що Білорусь здатна на якісь перемовини без погодження з рашкою.
буду рада помилитись.
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с каких пор Латвия будет или должна спрашивать ваше согласие, Вентспилс - специально оборудованный порт для нефтепродуктов, есть резервуары, есть и труба в Белорусь. Да и в городе есть специальная корова символизирующая это
Білорусь найняла лобістів у США для вирішення питання купівлі американської нафти замість російської, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 7469
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вот я не знал, думал, уж этого добра и сами можем вырастить
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Я ж казав, сам був здивований, всі кажуть бульба, бульба, а тут гугл видав.
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Найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) і Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів). У 2017 році Україна збільшила експорт картоплі в порівнянні з 2016 роком в 3,5 разу до 17 600 тонн. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як наголошується, в грошовому еквіваленті експорт картоплі торік досяг 3,44 млн доларів.

При цьому найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) і Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів).
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Та откуда ж у вас картошка?))
У вас же на полях больше выращивают,бананы,апельсины,тихоокеанских креветок)
Фрукты там разные,тропические)А картошку по ходу уже негде)
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Купляти то можно, но не факт що балтійці не впруться, а американська пройде як по маслу, хоча більше схоже на шантаж.
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С ноября Россия прекратит поставки в Белоруссию бензина, дизельного топлива и мазута, ограничение будет действовать до конца следующего года. Как объяснили в Минэнерго, беспошлинный экспорт нефтепродуктов в Белоруссию нецелесообразен - республика полностью обеспечивает свои потребности в нефтепродуктах за счет переработки российской нефти. А вот излишки Минску ни к чему: союзник поставляет их в соседнюю Украину, зарабатывая миллиарды долларов. Поэтому Беларусь решила закупать нефть в США и продавать бензин и дизтопливо в Украину. Так, как в самой Украине мощностей по переработке нефти практически нет.
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чуш полная. а крупнейший кременчуцкий или лисичанские нпз?

Как раз в Украине можно получать практически любое топливо из нефти. Просто хозяева нпз они же импортеры топлива и им не выгодно производить бензин и соляру им выгоднее ее покупать. Короче они мыролюбно реформируют цены на бензин.
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Лисичанский НПЗ процветал во времена СССР, в 1990-х начал давать сбои. После 2010 года он достался "Роснефти" наряду с другими активами ТНК-ВР - российский холдинг начал плановый капитальный ремонт завода и планировал возобновить переработку нефти в конце весны 2014 года. Но начавшиеся весной 2014-го боевые действия сорвали все планы, а связанная с финансово-промышленной группой "Приват" Игоря Коломойского вскоре выкачала технологическую нефть из магистрального трубопровода Лисичанск-Кременчуг-Одесский НПЗ в собственные хранилища.

Таким образом из градообразующего предприятия, второго по мощности на Украине, завод стал бесполезным и де-факто бесхозным объектом. В итоге из шести нефтеперерабатывающих предприятий в стране действует лишь одно - Кременчугский НПЗ, но и он показывает убытки. По мнению экспертов, переработку на платформе предприятия в Лисичанске воскресить уже не удастся.
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ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) - единственный работающий крупный нефтеперерабатывающий завод.
43,05% акций принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", 56% акций - оффшорным структурам "Приват" Игоря Коломойского и Александра Ярославского.Начиная с октября 2014 года Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), принадлежащего ПАО "Укртатнафта", отказывается подавать информацию относительно показателей своей работы Министерству энергетики и угольной промышленности и Государственной службе статистики. Завод находится на грани технического банкротства, что бы уйти с молотка группе "Приват".
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минимордор наверное знает что карликовому ******** наступает песта.
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Зйисть воно може и зйисть, да хтож йому дасть?
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Просто до Батька то тут то там доходять вісточки, наприклад ТАКА:
Американский сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый танкерами, обходится Польше на 20-30% дешевле российского природного газа. Об этом агентству «РИА Новости» сказал заместитель председателя правления польской госкомпании PGNiG Мачей Вожняк, - сообщает "Коммерсант".
https://www.ostro.org/general/world/news/574766/

«Газ, который мы законтрактовали в Соединенных Штатах, который уже начал поступать к нам в прошлом месяце в рамках долговременных контрактов, его ценовая формула по сравнению с тем, что "Газпром" предлагает в Польше, намного выгоднее», - сказал Вожняк.
В сообщении напоминается, что «Газпром» ожидает финального решения Стокгольмского арбитража по спору о цене поставок газа с польской PGNIG до конца года. Эксперты сомневаются, что подобный оптимизм оправдан, считая, что рассмотрение дела может затянуться из-за разногласий по новой формуле цены. При этом Варшава уже потребовала не только снижения стоимости поставок сырья, но и подорожания его прокачки по территории Польши.
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