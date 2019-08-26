 Білорусь найняла лобістів у США для вирішення питання купівлі американської нафти замість російської, - "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Мінськ зацікавився американською нафтою після того, як Москва почала активніше наполягати на зміцненні союзу між країнами.
За інформацією видання, державна Білоруська нафтова компанія, яка пов'язана з нафтопереробним концерном "Білнафтохім", найняла лобіста Девіда Дженкареллі, щоб прозондувати уряд США на можливість скасувати санкції для закупівлі Білоруссю нафти.
В обов'язки Дженкареллі входить допомога Білоруській нафтовій компанії в отриманні спеціальної ліцензії від міністерства фінансів США на закупівлю сирої нафти з доставкою на нафтопереробні заводи в Білорусі.
Офіційні представники посольства Білорусі в США не дали коментарів.
Як наголошується, в грошовому еквіваленті експорт картоплі торік досяг 3,44 млн доларів.
При цьому найбільшими покупцями української картоплі були Білорусь (10,5 тис. тонн на 2,6 млн доларів), Молдова (4 тис. тонн на 0,5 млн доларів) і Азербайджан (2,5 тис. тонн на 242 тис. доларів).
У вас же на полях больше выращивают,бананы,апельсины,тихоокеанских креветок)
Фрукты там разные,тропические)А картошку по ходу уже негде)
Как раз в Украине можно получать практически любое топливо из нефти. Просто хозяева нпз они же импортеры топлива и им не выгодно производить бензин и соляру им выгоднее ее покупать. Короче они мыролюбно реформируют цены на бензин.
Таким образом из градообразующего предприятия, второго по мощности на Украине, завод стал бесполезным и де-факто бесхозным объектом. В итоге из шести нефтеперерабатывающих предприятий в стране действует лишь одно - Кременчугский НПЗ, но и он показывает убытки. По мнению экспертов, переработку на платформе предприятия в Лисичанске воскресить уже не удастся.
43,05% акций принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", 56% акций - оффшорным структурам "Приват" Игоря Коломойского и Александра Ярославского.Начиная с октября 2014 года Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), принадлежащего ПАО "Укртатнафта", отказывается подавать информацию относительно показателей своей работы Министерству энергетики и угольной промышленности и Государственной службе статистики. Завод находится на грани технического банкротства, что бы уйти с молотка группе "Приват".
Американский сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый танкерами, обходится Польше на 20-30% дешевле российского природного газа. Об этом агентству «РИА Новости» сказал заместитель председателя правления польской госкомпании PGNiG Мачей Вожняк, - сообщает "Коммерсант".
https://www.ostro.org/general/world/news/574766/
«Газ, который мы законтрактовали в Соединенных Штатах, который уже начал поступать к нам в прошлом месяце в рамках долговременных контрактов, его ценовая формула по сравнению с тем, что "Газпром" предлагает в Польше, намного выгоднее», - сказал Вожняк.
В сообщении напоминается, что «Газпром» ожидает финального решения Стокгольмского арбитража по спору о цене поставок газа с польской PGNIG до конца года. Эксперты сомневаются, что подобный оптимизм оправдан, считая, что рассмотрение дела может затянуться из-за разногласий по новой формуле цены. При этом Варшава уже потребовала не только снижения стоимости поставок сырья, но и подорожания его прокачки по территории Польши.