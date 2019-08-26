 Білорусь найняла лобістів у США для вирішення питання купівлі американської нафти замість російської, - "Радіо Свобода"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Мінськ зацікавився американською нафтою після того, як Москва почала активніше наполягати на зміцненні союзу між країнами.

За інформацією видання, державна Білоруська нафтова компанія, яка пов'язана з нафтопереробним концерном "Білнафтохім", найняла лобіста Девіда Дженкареллі, щоб прозондувати уряд США на можливість скасувати санкції для закупівлі Білоруссю нафти.

В обов'язки Дженкареллі входить допомога Білоруській нафтовій компанії в отриманні спеціальної ліцензії від міністерства фінансів США на закупівлю сирої нафти з доставкою на нафтопереробні заводи в Білорусі.

Офіційні представники посольства Білорусі в США не дали коментарів.

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