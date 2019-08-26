EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  1509  9
Все про:Дніпропетровськ (1118) затримання (2999) пограбування (408) стрілянина (1043)

 У Дніпрі під час затримання грабіжника поранено поліцейського

Під час затримання грабіжника в Дніпрі поранено поліцейського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, затримання проводилося в Індустріальному районі міста. За даними поліції, зловмисник зірвав золотий ланцюжок з шиї дівчини і тікав у бік Слобожанського проспекту.

Помітивши підозрюваного, заступник начальника Індустріального відділення поліції Володимир Глушко почав його переслідувати, а втікач відкрив вогонь по поліцейському. Куля поцілила в ногу. Його госпіталізували в лікарню.

28-річного злочинця затримали патрульні. Він ховався в квартирі за місцем проживання. Під час документування злочину поліцейські виявили дві гільзи, травматичний пістолет і украдений золотий ланцюжок.

Читайте також: Грабіжники в уніформі поліцейських зупинили українців у Німеччині і відібрали у них 15 000 євро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144728
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В «Беркут» пойдет, их кандидат. Туда всех без мозгов берут.
 показати весь коментар
 
нєа , заступником авакова. він таких любить брати до себе
 показати весь коментар
 
В центре Киева на активистов, которые держали плакат «Смерть России», напали сторонники «русского мира»

https://antikor.com.ua/articles/323863-v_tsentre_kieva_na_aktivistov_kotorye_derhali_plakat_smertj_rossii_napali_storonniki_russkogo_mira
 показати весь коментар
 
Мог бы полицейский и на поражение стрелять на одного бы отбитого на всю голову меньше стало, а так залог и на свободе и условно дадут.
 показати весь коментар
 
Дурное как пень.
Даже не хватило ума выкинуть оружие, гильзы и украденное...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору