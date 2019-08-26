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 Політика України, Суспільство
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 Росія і Україна вже узгодили дату обміну утримуваними особами, - адвокат декількох засуджених в Україні росіян Рибін

Росія і Україна вже узгодили дату обміну утримуваними особами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив адвокат декількох засуджених в Україні росіян Валентин Рибін.

Він підкреслив, що не має права розголошувати дату майбутнього обміну. Рибін додав, що остаточні списки осіб, які потраплять під обмін з обох сторін, поки не затверджені.

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У судах Рибін представляє інтереси беркутівців з київського полку обвинувачених в розгоні Майдану, колишніх українських військових Максима Одинцова, Олександра Баранова, засуджених у справі кримських дезертирів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144724
 
 
 Топ коментарі
 
Молчу и молюсь за наших.,Абы не наврочить.
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то кафе-бар, який смітник, ти шо, для рашкованов єто 5звезд и все включено=))
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Дурдом, а чого посеред смітника святкують?
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то кафе-бар, який смітник, ти шо, для рашкованов єто 5звезд и все включено=))
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Ну он біля мангалу купа сміття, а кафе-бар..., в мене курник краще.
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будет менять 33 на 33 в том числе наших моряков..
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Да не выпустит Россия никого. Им плевать на своих пленных.
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Молчу и молюсь за наших.,Абы не наврочить.
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