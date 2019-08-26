 Росія і Україна вже узгодили дату обміну утримуваними особами, - адвокат декількох засуджених в Україні росіян Рибін

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це повідомив адвокат декількох засуджених в Україні росіян Валентин Рибін.
Він підкреслив, що не має права розголошувати дату майбутнього обміну. Рибін додав, що остаточні списки осіб, які потраплять під обмін з обох сторін, поки не затверджені.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вишинський відмовився писати заяву на обмін, - адвокат Доманський
У судах Рибін представляє інтереси беркутівців з київського полку обвинувачених в розгоні Майдану, колишніх українських військових Максима Одинцова, Олександра Баранова, засуджених у справі кримських дезертирів.
9 ч. ·
СВАДЬБА БОЛОТНЫХ МАКАК В ЗООПАРКЕ
ДОНЕЦКhttps://www.facebook.com/karl.shrayber/videos/957799564562752/?fref=nf