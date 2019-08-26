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Все про:озброєння (1134) ракети (500) Росія (19466) Туреччина (906)

 Поставки другого дивізіону російських С-400 почнуться з 27 серпня, - Міноборони Туреччини

Процес транспортування і доставки другої батареї російських ЗРС С-400 до Туреччини почнеться від завтра.

Про це в понеділок заявив міністр оборони республіки Хулусі Акар, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Процес транспортування і доставки другої батареї С-400 до Туреччини почнеться від завтра", - заявив міністр в ефірі телеканалу NTV.

Нагадаємо, у вересні 2017 року РФ повідомила про укладений із Туреччиною контракт на поставку С-400, його вартість становить $2,5 млрд. Анкара отримає полковий комплект (два дивізіони). Контракт передбачає часткову передачу технологій виробництва турецької сторони.

Поставка компонентів першого дивізіону С-400 була здійснена з 12 по 25 липня 2019 року. 30 військово-транспортних літаків доставили елементи ЗРС на авіабазу Мюртед в Анкарі.

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У НАТО стурбовані через можливі наслідків покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Президент Дональд Трамп заявив, що США припиняють продажу Туреччині винищувачів F-35. Причиною стали поставки в Туреччину російських ЗРК С-400.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144723
 
   
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Це шоб у випадку чого не піднімати свої ВПС для збиття чергового російського лаптельота?
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Що цікаве в Ердогана -ні друзів, ні ворогів, голий прагматизм.
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Это те что не учитывают кривизну земли?
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Да. От жеж лох этот Эрдоган, вывалил $2,5 млрд. и даже Цензор перед этим не прочитал.
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почалися якісь не понятні ігри в солдатиків.
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Мне интерестно какое вооружение Украина отправляла в Ливии в тех трех уничтоженных Илах-76? Поставки второго дивизиона российских С-400 начнутся с 27 августа, - Минобороны Турции - Цензор.НЕТ 8849
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Купил Эрдоган кота в мешке.После пуска ракетами будут управлять не турки ,а лапотники из Крыма.
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забавная хрень, конечно. страна - член НАТО покупает оборудование у потенциального противника.
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Класно турки віддуплили піндосів.......... Поставки другого дивізіону російських С-400 почнуться з 27 серпня, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 558
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_Кремль старается сделать Турцию своим верным союзником. Который не перекроет рашистам проливы после нападения на страны Балтии или Польшу - на ЕС, одним словом.
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