 Герасимов: "Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", "Голос" і "Батьківщина""

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це він сказав журналістам у понеділок біля Верховної Ради.
"Сьогодні ми побачили прообраз нової коаліції. Ми чітко бачимо, що це буде "Слуга народу", і, як на мене, "Голос" та "Батьківщина". Чому? Тому що одна справа - політичні заяви під час ефірів, і інша справа - коли конкретними вчинками підтверджуються або не підтверджуються якісь дії. Так ось, сьогодні, коли розподілялися монобільшістю посади серед різних фракцій, в тому числі опозиційних, ми побачили, що деякі з них зовсім опозиційні", - заявив Герасимов.
"Ми бачимо, що йде тісна співпраця і перерозподіл думки і всього іншого між "Слугою народу", "Голосом" і "Батьківщиною". Сьогодні ми ухвалили це в попередніх рішеннях. Завтра ми будемо голосувати їх повністю і в цілому", - сказав депутат.
Нагадаємо, що "Слуга народу" в новій Верховній Раді отримала понад 250 мандатів, тоді як більшість рішень ухвалюються 226 голосами.
Зелебобики, вас классно кинули профессинальные мошенники
Ты вроде неглупый парень; тебе ещё не надоело что нова влада тебе откровенно $рёт на голову ? В День Независимости де-факто президент (шнырь Бени) свалил куда-то за бугор на свадьбу побухать.
"Держитесь там" (С)
Вашу коалицию с оппорыгами мы прекрасно помним. Думаю и сейчас вы с ними в десна будете.
Раздобыл инфу откуда то....
Роман Рябчук
@ryabtchuk_roman
Коломойский сформировал свою группу из более 70 подконтрольных нардепов и таким образом получает золотую акцию во фракции СН, без которой будет невозможно провести ни одно ключевое решение ВР.
Аваков сохраняет пост главы МВД в будущем Кабинете Министров Украины.
Это в последнее время он начал выходить из комы....
Так что мимо....
Я вам на его профиль дал ссылку.... - идите туда и спрашивайте...
Цензор - форум это то, куда все все сбрасывают.... - кто что услышал или узнал, сплетни и не сплетни...
Можете читать только офис Зели..., но и там часто врут...