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 Політика України, За кордоном
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 "Віце-прем'єр" окупованого Криму Мурадов був спостерігачем на виборах у самопроголошеній Абхазії і не побачив порушень

"Спостерігачі" на зафіксували порушень на так званих виборах президента самопроголошеної Абхазії, що відбулися 25 серпня.

Про це повідомив у понеділок ТАСС "віце-прем'єр" окупованого Криму Георгій Мурадов, який був у складі однієї з груп таких спостерігачів, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушень не зафіксувала наша група. І з боку інших міжнародних спостерігачів ніяких повідомлень про порушення [не надходило]", - сказав Мурадов.

За даними ЦВК окупованої Абхазії, "кандидати в президенти" - чинний глава псевдореспубліки Рауль Хаджимба і голова "опозиційної партії" "Амцахара" ("Родові вогні") Алхас Квіцінія - вийшли до другого туру, який відбудеться 8 вересня.

Читайте також: МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення під контролем Російської Федерації так званих "президентських виборів" на окупованій території Абхазії, Грузії, 25 серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144721
 
   
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донєцке бидло в червоній майці, яке зім'яло плакат "сметь росії" і тут відмітилось.
на фронт би бугая, але ж то певно тітухан януковича, воно ще і в спини стрілятиме.
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Це дуже добре коли вибори проходять без порушень.
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