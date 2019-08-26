 "Віце-прем'єр" окупованого Криму Мурадов був спостерігачем на виборах у самопроголошеній Абхазії і не побачив порушень

Про це повідомив у понеділок ТАСС "віце-прем'єр" окупованого Криму Георгій Мурадов, який був у складі однієї з груп таких спостерігачів, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушень не зафіксувала наша група. І з боку інших міжнародних спостерігачів ніяких повідомлень про порушення [не надходило]", - сказав Мурадов.

За даними ЦВК окупованої Абхазії, "кандидати в президенти" - чинний глава псевдореспубліки Рауль Хаджимба і голова "опозиційної партії" "Амцахара" ("Родові вогні") Алхас Квіцінія - вийшли до другого туру, який відбудеться 8 вересня.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення під контролем Російської Федерації так званих "президентських виборів" на окупованій території Абхазії, Грузії, 25 серпня 2019 року.