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 Події, Суспільство
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Все про:армія (2546) Одеська область (1060) вбивство (1885)

 В Одеській області товариш по службі застрелив морпіха-строковика

В Одеській області товариш по службі застрелив морпіха-строковика.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую, вбивство скоєно в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, в селі Дачне Біляївського району Одеської області.

Трагедія сталася близько 11:30 25 серпня. За даними слідства, матрос С., перебуваючи в добовому наряді на КПП на території військової частини, скоїв один постріл з автомата Калашникова в сторону свого товариша по службі - матроса К. Від наскрізного поранення голови останній помер на місці.

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Уже відомо, що обидва морпіхи в момент стрілянини були тверезі.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115УК (умисне вбивство). Зараз співробітники поліції і військової прокуратури з'ясовують мотив і обставини злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144720
 
 
 Топ коментарі
 
тише,это не в зоне ООС потеря,не вали в кучу
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Когда у всех оружие осторожней надо высказываться и не оскорблять.
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зеледрочерам везеде соевіе мерещатся)
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тише,это не в зоне ООС потеря,не вали в кучу
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Слушай, прости.....ка соевая, воин погиб, а ты лобыздаешь здесь!!!
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зеледрочерам везеде соевіе мерещатся)
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Когда у всех оружие осторожней надо высказываться и не оскорблять.
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Я служил в армии, этого вам достаточно???
Порой очень хотелось убить, но желание быть на свободе оказывалось сильней.
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Это превратилось в обыденность.Очень жаль родителей срочника.Вот так отпускай наивное дитя в армию.Срочники должны служить отдельно от контрактников.Иначе они рабы.
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А говорят, что дедовщины нет. Это урок будущим дедам, вот такие дела малята(
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Да если б они учились. Постоянно такие новости проскакивают. То застрелил, то застрелился. Здоровых физически, но не всегда уравновешенных психологически самцов с зашкаливающим по молодости тестостероном запирают друг с другом на закрытой территории с оружием. Если при этом не следить и не пресекать вовремя неуставные отношения, то чего еще можно ожидать?
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не тут шось не то, з яких пір на КПП з автоматом стоять та щей заряженим...дідівщина тут не конає...дурість чи хз яка ще могла бути причина.
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В країні війна, а колаборантів навкруги багато.
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ВИНОВАТ ВО ВСЁМ ЗЕЛЕНСКИЙ.... ЭТО ОН ДАЛ ДИСТАНЦИОННУЮ ТЕЛЕПАТИЧЕСКУЮ КОМАНДУ ЧТОБЫ СОСЛУЖИВЕЦ ВЫСТРЕЛИЛ ТОВАРИЩУ В ГОЛОВУ....(я же знаю что будет ниже сейчас примерно....давай ..поехали троли...вам же всё равно какие новости и про что ...фас на ЗЕ!)* а если серьёзно...то жаль что иногда такие случаи происходят в армии..толи по неосторожности . толи по неприязни друг к другу...очень жаль....((
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