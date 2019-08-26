EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  7093  114
Все про:Лавров (724) МЗС РФ (515) Росія (19466) нормандська четвірка (529)

 Лавров назвав умови для проведення саміту в нормандському форматі: розведення сил на Донбасі і фіксація на папері "формули Штайнмаєра"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав основною умовою проведення саміту в "нормандському форматі" (лідери Росії, України, Франції та Німеччини) розведення сил і засобів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Як другу умову Лавров назвав необхідність зафіксувати на папері формулу ексглави МЗС Німеччини та нинішнього президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра: вона полягає в тому, що особливий статус Донбасу на тимчасовій основі має бути введений у день виборів, що проводяться відповідно до Мінських угод. Після доповіді ОБСЄ за підсумками виборів цей статус має бути закріплений на постійній основі.

За словами Лаврова, також важливо зрозуміти позицію нового уряду України, який буде сформовано восени, за Мінськими домовленостями.

"Ми чули чимало суперечливих заяв Офісу Президента України, які йдуть в розріз із зобов'язанням Києва за цим документом. Ми розраховуємо, що новий уряд однозначно підтвердить прихильність Мінським домовленостям. Перепідтвердження матиме дуже важливе значення", - сказав міністр закордонних справ РФ.

Читайте також: У Кремлі підтвердили "опрацювання" нової зустрічі в нормандському форматі

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом. Він відбудеться в Парижі.

ЗІ свого боку прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що в Кремлі "опрацьовують" варіанти проведення зустрічі в нормандському форматі.

Нормандська четвірка, або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні глав МЗС, так і на рівні глав держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт "нормандської четвірки" організуємо незабаром у Франції, - Меркель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144718
 
   
 Топ коментарі
 
формула Штайнмайера, это та фуфель которую немецкий продажный чиновник высказал в каком то интервью... и ее положения не закреплены ни в одном официальном документе а значит и не обязательны для выполнения как и остальные хотелки Хуйла...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
эсть встречное предложение "формула трахенбрюхера" ...всё ********** кодло всем "табором" у...обывает с Украины и Крыма тоже и выплачивает бабло за всё что ********** банда украла ...убила ... разрушила ...в общем за всё ...ну как вам такая формула ?
 показати весь коментар
 
кончится все тем, что зеля сбежит на даунбас и будет просит(как действующий презЕдент и временный сцарь даунбаса) в ООН миротворцев ВО ГЛАВЕ С ПАРАШЕЙ, бо хунта(ВСУ) хотят его скинуть.
 показати весь коментар
 
Будь який договір з цапами не коштує папірця, на якому записаний... Срана імперія повинна зникнути - з нормальними національними країнами можна буде співіснувати (там Татарстан, Ічкерія, Бурятія, Республіка мокшів, і т.і.) Тіки таким чином Україна може бути більш меньш спокійною за свої кордони й Світ можливо забуде про тероризм... А поки існує поряд з нами таке цапове створіння, Україна повинна діяти як Ізраїль - кріпити армію, економіку, кордони, співпрацю з західним світом й давати по зубах совку довбаному, тобто те, що робив Порошенко, а не те що робить зараз на колінах сциклива шмаркля вова...
 показати весь коментар
 
 
Ради того чтобы они собрались обсудили погоду и попили чай - идти на уступки... Бредятина.
 показати весь коментар
 
Слина лошари капає на копита
Питання постає у тому чому ЦН не згадує умови України і її партнерів про введення миротворчої міссії........
Чи вже лягли під Пу і тепер лише спагеті на вуха вішають.
 показати весь коментар
 
". . . в день выборов, проводимых в соответствии с минскими соглашениями." - то есть по законодательству Украины. А это значит - контроль над территорией, над границей, работа местных органов власти согласно украинских законов, разоружение добровольно и принудительно(с арестами неподчинившихся). При выполнении этих пунктов тема овода ВСУ как-то перестает существовать - откуда их отводить? С территории Украины что-ли? Как он намерен организовать голосование на территории Донецкой и Луганской областей теми, кто имея мозг оттуда уехал? Что будет гарантией невмешательства РФ в проведение неочередных выборов в местные советы Украины? И это ещё далеко не все вопросы, на которые в РФ ответа никто дать не сможет . . . . .
 показати весь коментар
 
 
Поскольку формула Штанмайера который председательствовал в ОБСЕ то хотелось бы узнать от него как он это себе представляет?
Как будет проводится агитация и предвыборная компания как будут работать штабы и комиссии?
 показати весь коментар
 
 
И так окучивают зелю и эдак. Тупая лошадь уже штангенциркуля приплела.
 показати весь коментар
 
да не паникуйте
накануне невыгодных для Украины решений почему-то сорвётся перемирие, и весь план рухнет
 показати весь коментар
 
Предложение Лаврова это согласиться на подобие Минского сговора 1938 года, по разделу и уничтожения Чехословакии ( согласованный Германией , Францией, Великобританией и Италией с подключением к дележу Венгрии, Польши и сепаратистов словаков). Начнут с "малого" Судеты - Крым,западная и южная Чехия и Моравия - Донбасс, а закончат разделом и захватом Украины. Вариантов два, или этот ,или последовать примеру Финляндии в 1939 году, возможно с потерей территорий но сохранением реальной, а не фиктивной независимости.
 показати весь коментар
 
Я не знаю почему Лаврушу в пукинской конюшни терпят, атне поменяют на дипломника из МГИМО?
 показати весь коментар
 
Ну що ж - настав час виконати все-таки "Мінські домовленості" та припинити цю безглузду нікому не потрібну кроваву бійню.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору