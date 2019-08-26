 Лавров назвав умови для проведення саміту в нормандському форматі: розведення сил на Донбасі і фіксація на папері "формули Штайнмаєра"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Як другу умову Лавров назвав необхідність зафіксувати на папері формулу ексглави МЗС Німеччини та нинішнього президента країни Франка-Вальтера Штайнмаєра: вона полягає в тому, що особливий статус Донбасу на тимчасовій основі має бути введений у день виборів, що проводяться відповідно до Мінських угод. Після доповіді ОБСЄ за підсумками виборів цей статус має бути закріплений на постійній основі.

За словами Лаврова, також важливо зрозуміти позицію нового уряду України, який буде сформовано восени, за Мінськими домовленостями.

"Ми чули чимало суперечливих заяв Офісу Президента України, які йдуть в розріз із зобов'язанням Києва за цим документом. Ми розраховуємо, що новий уряд однозначно підтвердить прихильність Мінським домовленостям. Перепідтвердження матиме дуже важливе значення", - сказав міністр закордонних справ РФ.

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Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту "нормандської четвірки" найближчим часом. Він відбудеться в Парижі.

ЗІ свого боку прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що в Кремлі "опрацьовують" варіанти проведення зустрічі в нормандському форматі.

Нормандська четвірка, або Нормандський формат - дипломатична група високопоставлених представників чотирьох країн (України, Німеччини, Франції та Росії). Її метою є стабілізація ситуації на Донбасі і виконання Мінських угод. Зустрічі проводяться як на рівні глав МЗС, так і на рівні глав держав.

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