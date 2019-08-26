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 Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила за проведення переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Меркель заявила під час двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у межах саміту "Великої сімки" у французькому місті Біарріц.

"Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом. Ми хочемо побачити прогрес щодо Мінських угод", - заявила Меркель і додала, що за президентства Зеленського вже вдалося досягти невеликого поступу.

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"І я думаю, ми маємо спробувати просунутися далі у найближчі декілька місяців. Я в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні. Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", - наголосила Меркель.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144717
 
   
 Топ коментарі
 
"Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса". Таки да... Зеля уже даже не упамянул, что рашка агрессор.
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Я всегда думал , шо Крым сдал комсомолец Турчинов . Шо , невже я ошибался ? Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 503
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При чому тут порохоботи? Є люди з головою, а є без.
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наверное эта бабка давно в цирке не была ...
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Старая курва уже променяла нас на сп-2. Нужно подготовить все стороны и обговорить условия капитуляции. Всё будет очень легко и не больно. Ведь войны с рф у нас официально ,,нет" а есть ,,гражданская война" . Кто не верит убедитесь сами-дип.отношения до сих пор НЕ разорваны , визовый режим НЕ введён , торговля только растёт , в магазинах полно товаров из рф , охлос массово рыскает туда-сюда связи крепнут , обчая история и т.д .Только есть тысячи убитых , но их спишут на ,,бандеровцев" и фошиздов .Предыдущая власть только подыгрывала и поддакивала западным доброхотам , ведь там постоянно проживают их семьи а в па-рашии работают их бизнесы . Нынешняя вообще молчит и не телиться как будто самое важное политическое событие в стране это свадьба какого то урки в Сан-Тропе
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еще год-два и писец санкций не будит и путлер на коне...
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Звісно хоче. Бо це зніме з неї будь-яку відповідальність за процес і результати.
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Та вони аж пищать, щоб Зеленський зробив помилку і почав ці переговори. А тоді руками розведуть-ми тут ні причому. А малолєтка рветься стати героєм, не бажаючи зрозуміти, що його всі дружно прокинуть.
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При чому тут порохоботи? Є люди з головою, а є без.
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А человек, который после пяти лет грабежа опять голосует за тех же лжецов и воров, которые его грабили, он какой? С головой или без?
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O!O снова человек с телевизром вместо головы объявился
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Слушай, ты вообще-то, на форуме Цензора...
С такими постами тебе на сайт кунсткамеры )))
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так может от под Северодвинском живет, а после ядерного взрыва там уже всех скоро в кунцкамеру заберут. А ты что, откуда вещаешь, мутации еще не явные?
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Так в том то и дело, что Порошенко и его команда пять лет именно и добивались прямых переговоров с ****** без всяких там фейковых дырных образований.
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Переговорьі в Нормандском формате , єто Меркель и подразумевает. Зеленский и не собирается встречаться с Путиньм без свидетелей и поддержки.
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"Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным" Источник:https://censor.net.ua/n3144717

Тут в усякому разі нічого про формати немає. Що там вона розуміє - гадати не хочу. Політики такого рівня - страшенні проститутки.
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А Меркель тут при чем?Баварию никто не оккупировал
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"Меркель и добавила, что при президентстве Зеленского уже удалось достичь небольшого прогресса". Таки да... Зеля уже даже не упамянул, что рашка агрессор.
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Порошенко столько раз это говорил и попутно торговал,что он это выражение нивелировал среди западных партнёров,его уже никто не воспринимал
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Нет, потрох и дальше продолжает воровать и торговать с агрессором, потому что еще не в тюрьме..
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А зеля с бакановым не могут ему помешать?
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Ну, уже заведено 16 уголовных дел...Скоро начнет к следователям ходить как на работу, а потом, глядишь, и снимут неприкосновенность ..и вуа ля..)
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Так проти кого справи, розумововідстале?
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Проти кого справи в нас буде можливість побачити згодом. Нашо поспішати.
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Чому ж це згодом? Вони ж уже є? Так проти кого вони?
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Ну якщо Ви знаєте, що вони вже є, то повинні знати проти кого. Я ще не знаю приміром.
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Я не знаю, просто зєлібоба Франческа на всіх площадках кричить що є...
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ПОРОХОБОТ Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 2453 ПОДОЖДИ НЕМНОГО: УЖЕ ЕСТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ ПОТРОХА

ПОСЛЕ 29 августа ЗЕЛЕНСКИЙ СФОРМИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, УБЕРУТ НАЗНАЧЕННЫХ и КУРИРУЕМЫХ ПАРАШЕНКО: СУДЕЙ, ПРОКУРВОРОВ ...................

И ТОГДА УВИДИШЬ ГДЕ БУДЕТ ТВОЙ ПАРАШЕНКО.
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мне както пох на пороха,главное чем закончится война с парашей...
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А ещё он периодически срет тебе в панталоны, так и забеременеть недолго
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Они ВСЕ хотят воровать и торговать .А шо ж делать . И фрау захотелось .И макарону. И трампону . И нашему Вове . А барыга и не прекращал этим заниматься .
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ну он уже просил своего коллегу карлика повлиять на наших повстанцев ..
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Ми хочемо бачити як фуйло гойдається на шибениці.
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А ти вже змусила путлєра капітулювати ?
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Тварина германська, про що з х-лом розмовляти? Хай прибере своїх псів із Донбасу, і ми самі розберемось. Без нього.
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Тоді ця канітєль на десятки років. Або здатися х-лу. Четвертого нема.
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" Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу "

А я хочу видеть , як 4 здоровенных негра исследуют задний проход Меркель своими инструментами . Это же не противоречит европейским ценностям , а ? Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 3952
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Сами с карликом ничего сделать не могут и решили этого зеленого щегла подставить, чтобы умыть руки... Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 7395
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Упаси Боже от встречи Зе и путина..... Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 3302
Это очень страшно, но совсем страшно если они проведут разговор Тет - а Тет...
И ужас будет если зе-скоморох подпишет что нибудь...
Порошенко в Минске уже понадписывал......, но тот хоть что то соображал...
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Нажаль, у нього вибору не було. Грозила окупація рашкою половини України.
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"хоть что то соображал..."(с)

Ага. Сделав документально войну в Донбассе внутренним конфликтом Украины.
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А Крым ребята и девчата...зебобик уже сдал...теперь просто готовят красивую обертку для этого...
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Я всегда думал , шо Крым сдал комсомолец Турчинов . Шо , невже я ошибался ? Меркель на встрече с Трампом: Я хочу видеть проведение переговоров между Зеленским и Путиным по Донбассу - Цензор.НЕТ 503
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Думать это не твое...даже не пытайся это делать...не получается у тебя...
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Если Овощ сдал Крым , то почему этот дурак Привет говорит , шо Крым сдал какой-то зебобик ? Може этот Привет с " приветом " в голове ? Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 2164
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Он имеет виду то, что клован признает крым российским, или уже признал на уровне своего сознания.
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Тогда почему он искажает факты ? Он дебил ? Крым сдали при Турчинове , это можно легко проверить сверив даты . Разве нет
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У тебя какие даты означают сдачу Крыма?
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Есть подозрение, что это санитар с психбольницы Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 1903
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ментально в своей башке да.....
Но оформить это юридически не простая задача....
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Меркель верно говорит. Пора двигаться. Ее приоритет,погасить конфликт.Наш - с нашей выгодой. И сейчас мы партнеры.Потому как война тормозит нас.Но мир не любой ценой. Вот шанс проверить Зеленского.Так ли он крут и хитер как в своих кварталах.
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мені здається, чи пані "Рібентроп" хочє домовитись про Донбас і пробачити }{уйлу Крим ?!
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Это невозможно. Если пробачити ему Крым то прийдётся впихивать невпихуемое сепарский ватный бамбасс в Украину .Это будет катастрофа .Это её прибьёт окончательно . Если нельзя освободить Донбасс силой значит нужно отгородиться от ,,русского мира" полностью .Заборами и визами . От всего этого пока не будет восстановлен потенциал ВСУ
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А что плохого говорит Меркель? Давайте поговорим... или какие еще есть варианты? .
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Вариантов много. Но тот, на котором остановились означает то, что Путину отдают Украину, потому как других проблем много. Это тоже правда, но нам от этого легче не будет. Зеленский против Путина - то же, что антилопа против голодной гиены. А они будут смотреть на это сафари и аплодировать этому "умному парню". Интересно ведь чем закончится, правда?
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А зачем педофилу Путину Украина..? Долги МВФ за нее выплачивать? Он уже даже транзит газа мимо нее почти достроил.
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У него свои мотивы. Например, создание Союзного государства в составе России, Белоруссии, Украины с центром в Москве. Он не просто так говорил про развал СССР. Теперь он его восстанавливает, может быть немного в другом виде, но суть так же.
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Как вы себе это представляете? путин отказался от этого плана даже весной 2014 года когда мог вместе с Крымом пол Украины без боя брать.. Зачем он сейчас будет это делать? Что ему тут завоевывать? самую бедную страну Европы с нелояльным к нему населением?
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Например, референдум в той или иной области. И так двигаться по частям до Киева. Старт уже дан. Будет ли продолжение - зависит от многих факторов. Но Запад, понемногу, дает задний ход. Что означает продвижение России по Украине. А методы продвижения найдутся. Там мастера их придумывать.
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Для того чтобы проводить референдум надо иметь лояльную власть которая даст на него добро в этих регионах и лояльное население которая за это проголосует.
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За этим дело не станет. Харьков, к примеру. Там полно тех, кто с большим удовольствием проголосуют за это. Ну и главное: ошибка думать, что Путин отказался от идеи вернуть Украину под Россию. В 2014 с наскоку это сделать ему не удалось, но это не значит, что все на этом закончилось. На этом все только началось. А продолжение будет, не сомневайтесь в этом. А методы этого "продолжения" будут разные: военные, экономические, информационные. Много чего увидим в ближайшее время.
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То что путина Украина интересует это понятно! Это сосед и рынок сбыта.. но в захват ее территорий не верю! Иначе зачем путин тогда бы вкидывал миллиарды долларов в Керчинский мост который идет в обход Украины и Северный поток-2 который идет в обход Украины.. я вижу что путин изолируется от Украины но никак после Крыма не пытается что то присоединить..
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В Донбассе был референдум и кто присоединил Донбасс?
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Это кацапы все задают этот вопрос -зачем нам завоевывать хахлов , зачем ани нам ? Захват Украины для них сегодня является важнейшей стратегической целью и приоритетной . Цель -территория и рабы .Как и 500 лет назад . Ничего не поменялось. В 14 НЕ мог.Это старая байка фесебе.Не мог потому что был просто НЕ готов.К такой большой военной операции готовятся минимум пол года . Американцы к вторжению в Ирак готовились примерно столько же .Сейчас уже готов , все военные аналитики к этому склоняются .А Запад начинает сдавать заднюю , их просто тупо скупает рассийский диктатор по одиночке и оптом .С их пресловутыми западными ценностями и демократией
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Какие рабы? В Крым кучу денег вбухали!- построили самый большой мост в Европе новый современный аэропорт в Симферополе и трассу Таврида.. какие рабы в 21м веке?- ты хоть голову включай! Сейчас совсем другое мироустройство.
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Можна посватати за Зеленського дочку Путіна. А в придане забрати Крим, Донбас і буряцькі землі від Кубані до Новгорода.
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По факту, какая есть альтернатива новым переговорам? Сказки пороха про то, что вот-вот украинцы так заживут, что Крым и Донбасс сами назад попросятся так и остались сказками. Минский формат был хорош в свое время, но и его нужно менять. Очень легко сказать "валите нах, кацапские войска", но чтобы они действительно свалили нужно что-то больше искреннего желания.
Надо признать - запад уже проглотил ситуацию с Крымом и Донбассом точно также, как и все предыдущие конфликты на постосовке. И Украине нужно считаться с желаниями запада заморозить этот конфликт
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Украине нужно попытаться хотя бы изолировать себя от страны агрессора . Визами , заборами , экономическими и политическими ограничениями , санкциями и эмбарго .Ничего сделано НЕ было .Это и есть альтернатива новым переговорам .Это полная ИЗОЛЯЦИЯ от ..советского мира" и люстрация внутри страны
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Зе напевно отримав від Пу текст відповіді на ініціативи Пу на зустрічі у Норманському форматі І тепер вивчить напам"ять з інтонаціями.
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Зе напевно отримав від Пу текст відповіді на ініціативи Пу на зустрічі у Норманському форматі І тепер вивчить напам"ять з інтонаціями.
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Грузия пример. Переговоры с рашкой а тем более выполнение её условий делают ситуацию только хуже.
А мир общественность потом просто отводит глазки и разводит руками.
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