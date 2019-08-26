 Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Меркель заявила під час двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у межах саміту "Великої сімки" у французькому місті Біарріц.
"Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом. Ми хочемо побачити прогрес щодо Мінських угод", - заявила Меркель і додала, що за президентства Зеленського вже вдалося досягти невеликого поступу.
"І я думаю, ми маємо спробувати просунутися далі у найближчі декілька місяців. Я в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні. Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", - наголосила Меркель.
С такими постами тебе на сайт кунсткамеры )))
Тут в усякому разі нічого про формати немає. Що там вона розуміє - гадати не хочу. Політики такого рівня - страшенні проститутки.
ПОСЛЕ 29 августа ЗЕЛЕНСКИЙ СФОРМИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО, УБЕРУТ НАЗНАЧЕННЫХ и КУРИРУЕМЫХ ПАРАШЕНКО: СУДЕЙ, ПРОКУРВОРОВ ...................
И ТОГДА УВИДИШЬ ГДЕ БУДЕТ ТВОЙ ПАРАШЕНКО.
А я хочу видеть , як 4 здоровенных негра исследуют задний проход Меркель своими инструментами . Это же не противоречит европейским ценностям , а ?
Это очень страшно, но совсем страшно если они проведут разговор Тет - а Тет...
И ужас будет если зе-скоморох подпишет что нибудь...
Порошенко в Минске уже понадписывал......, но тот хоть что то соображал...
Ага. Сделав документально войну в Донбассе внутренним конфликтом Украины.
Но оформить это юридически не простая задача....
Надо признать - запад уже проглотил ситуацию с Крымом и Донбассом точно также, как и все предыдущие конфликты на постосовке. И Украине нужно считаться с желаниями запада заморозить этот конфликт
А мир общественность потом просто отводит глазки и разводит руками.