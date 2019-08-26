 Меркель на зустрічі з Трампом: Я хочу бачити проведення переговорів між Зеленським і Путіним щодо Донбасу

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Меркель заявила під час двосторонньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у межах саміту "Великої сімки" у французькому місті Біарріц.

"Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом. Ми хочемо побачити прогрес щодо Мінських угод", - заявила Меркель і додала, що за президентства Зеленського вже вдалося досягти невеликого поступу.

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"І я думаю, ми маємо спробувати просунутися далі у найближчі декілька місяців. Я в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні. Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", - наголосила Меркель.





