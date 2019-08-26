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 Економіка
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Все про:Газпром (444) Росія (19466) Північний потік (354) транзит газу (68)

 У РФ заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України завершено на 75%

Проєкт будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" завершено на 75%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Nord Stream 2.

"По дну Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 км газопроводу "Північний потік - 2". Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальної чверті газопроводу", - йдеться на сайті компанії.

Також повідомляється, що будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено в територіальних водах Німеччини і водах Фінляндії. Триває укладання труб у територіальних водах Росії, а будівельні роботи на берегових ділянках у Німеччині і Росії перебувать на "просунутому етапі".

Читайте також: Будівництво "Північного потоку-2" може затриматися на 8 місяців, а сам проект - подорожчати на 660 млн євро

"Обтяжувальне бетонне покриття нанесено на всі труби, необхідні для будівництва двох ниток газопроводу. Практично закінчено логістичні операції. Протягом літа останні труби з Ханко (Фінляндія) і Карлсхамна (Швеція) були доставлені на трубоукладальні судна. Триває доставка труб із хабів в Котке ( Фінляндія) і в Мукрані (Німеччина)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

Читайте: Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144716
 
 
 Топ коментарі
 
после убитых, раненых и сдачи станицы Луганской ..... - и после марша ветеранов....., уЗеленского решили отыграть маленько назад.....
Что бы успокоился простой нарид....
Надеюсь эта новость правдива....
В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75% - Цензор.НЕТ 9010
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Интересные какие две новости одна под другой.Первая о том что нехорошие укры не хотят давать воду окупантам в Крым .А другая о том что они вместе с ,,весьмирснами" уже заканчивают строить сп-2 в обход нас -евроассоциированных и общемировых .Ну а третья была чуть раньше про то что в окупированном Крыму прошли очередные бессчётные маневры ВВС окупационных сил на которых те отрабатывали ракетно -бомбовые удары .Пока жаренный петух не клюнет мужик не перекрестится . Главное чтоб было чем креститься на тот момент
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А тем временем Китай осваивает Сибирь высокими темпами,готовится вернуть ,что они экспортировать будут ,вот в чем вопрос
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Финальная отрезок дистанции всегда самый сложный.
Иногда спортсмены к финишу даже не добегают...
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Таки кацапи вирішили коболєва без зарплати лишити,а його маму -без преміальних! У РФ заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України завершено на 75% - Цензор.НЕТ 1885 Чим він їх так достав,цікаво? У РФ заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України завершено на 75% - Цензор.НЕТ 1885
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Руководство любого государства думает прежде всего об интересах своей страны...
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Без украинских ПХГ транзит в Европу будет крайне неустойчивым.Украина летом накапливала в них уйму газа .а в пиковые нагрузки в орде и ЕС зимой отдавала западу ,подменяя орду.Теперь Нефтегаз напрямую заявил,что транзита не будет,на ПХГ Украины надеяться не стоит,и Меркель поняла в какую ловушку пуйловскую она завела Германиию.Поэтому она будет с пеной у рта защищать украинский транзит в выгодных для Украины объёмах.Да и Польша тоже щекочет нервы Меркель и Пуйлу.Расклад для Украины беспроигрышный.
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Откуда у Германии ПХГ?.В угольные пласты и шахты закачивать будут?
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Не все так радужно. Уже прозвучали предложения для ЕС хранить запасы газа в украинских хранилищах, т.е. предлагают летом газ качать в Украину из ЕС, а зимой в обратном направлении.
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после убитых, раненых и сдачи станицы Луганской ..... - и после марша ветеранов....., уЗеленского решили отыграть маленько назад.....
Что бы успокоился простой нарид....
Надеюсь эта новость правдива....
В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75% - Цензор.НЕТ 9010
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Та да,напугал ты Зеленского своими картинками,скоро на форумп и Москву возьмёшь,8% с разгромным счетом проигравших выборы мечтают в интернет😁
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А ділянка у водах Данії, хоч і невеличка, але може чекати дозволу роками...
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а шо Дания ? Вангую - они выдадут разрешение на строительство в самые ближайшие дни. После того, как Трамп им открыто плюнул в лицо (своей попыткой купить Гренландию), датчане упираться в интересах США больше не будут.
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обойдут датские воды и все дела выйдет дороже переживут...
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Скоро достроят.
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Интересные какие две новости одна под другой.Первая о том что нехорошие укры не хотят давать воду окупантам в Крым .А другая о том что они вместе с ,,весьмирснами" уже заканчивают строить сп-2 в обход нас -евроассоциированных и общемировых .Ну а третья была чуть раньше про то что в окупированном Крыму прошли очередные бессчётные маневры ВВС окупационных сил на которых те отрабатывали ракетно -бомбовые удары .Пока жаренный петух не клюнет мужик не перекрестится . Главное чтоб было чем креститься на тот момент
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Северного потока-2 не будет, пришло знамение свыше.
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А что он работает на полную мощность, катаются только легковушки и все. 40 тонные водовозы не пускают же в Крым.
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в декабре обещают поезда пустить по мосту. Думаешь не поедут ?
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В декабре это хорошо, Новогодний подарок украинцам может случиться.
Желательно чтоб состав был бы грузовой и не менее 50 вагонов.
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_Херово. Достроят - и дверь к большой войне открыта. Сначала у нас, а после и в безумной в своей алчности Европе.
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Так наш газорозподільчий вузол стане непотрібним і будуть фігачити вже без застереження втратити свої кошти
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Получат такие проблемы что мама не горюй . Как минимум миллионы беженцев к себе в Европу . вероятно полномасштабную партизанскую войну на территории Украины . И возможно акции возмездия в самой орде , что как то не распологает к ведению бизнеса на крови
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Чи можна використати газову трубу, як у 1968 аеропорт в Празі? Так образно говорячи))
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Это называется - без лоха жизнь плоха! минус три лярда долларов в год из бюджета Украины в бюджет фрау Меркель.
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Хотя есть и позитивный момент! агрессорский газ теперь мимо нас и мы стали еще более независимы от рашки В РФ заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" в обход Украины завершено на 75% - Цензор.НЕТ 1561
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Тупое лаптеногий, диаметры труб подсказать, наличие газохранилищ и инфраструктуры обозначить? Лапти сними недоразвитый
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Ты ещё на весну сру ссылку дай, я на это говно не хожу
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Корреспондент .НЕТ украинский сайт..хотя какая разница? Источник на который он ссылается это сам Нафтогазhttps://www.radiosvoboda.org/a/30123643.html
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Ну вот наши зрадофилы ныли что Украина торгует с агрессором.Теперь как минимум товарооборот упадет на 3-4 млрд.долларов.Разве это не хорошо?
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Эти 3 - 4 лярда были в кармане Украины, а толку??? Куда делись? Растворились?
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Ну так мы же подписали Договор о Зоне Свободной Торговли с ЕС . А покупаешь стиральную машину Сименс или Телевизор или автомобиль а он сделан в параше , её код стоит на товаре .Разве это не прекрасно ? За что боролись как говорится .
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Коли углероди стануть непотребом, рашка буде качать "рузькій дух"!)))
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Вони станут непотребом как только на Марсе высадят первые яблони
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Маск скоро висадит и Яблони и ананаски с бананами.
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Резиновые ? Возможно. Он же отправил резинового астронавта на Тесле в полёт к другим звёздам . Реклама это просто реклама , а жизнь это жизнь
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Научний прогресс не остановить, а ви качайте, рубите и копайте..!
ХХІ век *****.
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Причём тут прогресс . Вы прогрессом будете дом этой и следующей зимой отапливать.Вы уже расставили солнечные батареи на крыше и выставили десяток ветрогенераторов хотя бы? Или на дрова перейдёте ? А потом и на кизяк
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Про дрова уже слышали, замерзлы все нахрен, и ты дёргай отсюда нахрен
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Да нет про дрова это шутка .Точнее доля шутки. Просто для тебя газ станет ещё дороже чем в Европе .Потому что он будет поступать сюда транзитом через ЕС. Таким образом ещё больше людей вынуждены будут уехать из страны .Ты этому рад я так понимаю ? Бизнес интерес какой ?
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Люди едут в Европу заработать деньги, и везут деньги домой, так было с очень многими странами, вы там за китайцами присматривайте
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А рашки будет качать реликтовий перегной.
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Будет этот поток, или не будет. Нужно было ещё вчера решать вопрос, об альтернативе его. Что будем делать когда газ перекроют, и мы потеряем миллиарды на транзите.
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Тогда начнется самое интересное. Дерибан ЗЕМЛИ. Последнего что ещё разворовали в этой стране .
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На сибирь уже китайскую внимание обрати, и это, язык учи, китайский
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Мне похрен на китайскую сибирь .Она далеко .А ты что китаец ?
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газогону - ТРУБА!! на цьому і час зупинитися У РФ заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України завершено на 75% - Цензор.НЕТ 9734
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