 У РФ заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід України завершено на 75%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Nord Stream 2.

"По дну Балтійського моря у водах Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччини укладено 1855 км газопроводу "Північний потік - 2". Це 75% від загальної протяжності двох ниток. Таким чином, Nord Stream 2 AG перейшла до укладання фінальної чверті газопроводу", - йдеться на сайті компанії.

Також повідомляється, що будівництво обох ниток газопроводу повністю завершено в територіальних водах Німеччини і водах Фінляндії. Триває укладання труб у територіальних водах Росії, а будівельні роботи на берегових ділянках у Німеччині і Росії перебувать на "просунутому етапі".

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"Обтяжувальне бетонне покриття нанесено на всі труби, необхідні для будівництва двох ниток газопроводу. Практично закінчено логістичні операції. Протягом літа останні труби з Ханко (Фінляндія) і Карлсхамна (Швеція) були доставлені на трубоукладальні судна. Триває доставка труб із хабів в Котке ( Фінляндія) і в Мукрані (Німеччина)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проєкту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року.

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