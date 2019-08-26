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 Політика України
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Все про:ветерани (362) ВР (5368) Герасимов (189) Зінкевич (18)

 Підготовча група проголосувала за створення тимчасової спецкомісії з питань ветеранів, її очолить Яна Зінкевич, - Герасимов

Підготовча депутатська група в понеділок ухвалила рішення про створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив обраний народним депутатом від партії "Європейська Солідарність", глава фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді VIII скликання Артур Герасимов.

"Сьогодні підготовча підгрупа проголосувала попередньо за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівницею була одноголосно обрана представниця "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич", - сказав Герасимов журналістам у понеділок у Києві.

Як повідомлялося, підготовча депутатська група проголосувала в цілому пропозицію про формування 23 комітетів у Верховній Раді 9-го скликання. Серед них - комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (у Верховній Раді 8-го скликання був комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю).

Читайте також: Іншим політичним силам ми пропонуємо очолити 4 комітети Ради і комісію у справах ветеранів, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144713
 
 
 Топ коментарі
 
Підтримую, достойна людина
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хороший выбор....
Ее не купишь ....- гарантия 99,9%....
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и шо будет делать времення комиссия??? С какой целью ее создали? Бабло пилить???
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хороший выбор....
Ее не купишь ....- гарантия 99,9%....
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Это конечно хорошо но смущает отсутствие опыта и образования.
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ее одну не оставят....
Там О.Корчинская и другие госпитальеры будут рядом...
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Яна в 2017 г. поступила в государственную медицинскую академию Днепра.
У вас в Раде войдут люди из спорта и шоу-бизнеса со средним (!!!) образованием. .
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а она вертолетчица? а то если шо то лучше сразу в президенты!
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Шо а хнерь понеслась от 8% группы-трупы"??Сегодня подготовительная подгруппа проголосовала предварительно ))))

А почему ничего не сказали о регулировании восхода и заката?? али о глобальном "утеплении" Земли?? *********...!
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