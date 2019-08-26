 Іншим політичним силам ми пропонуємо очолити 4 комітети Ради і комісію у справах ветеранів, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Важко сказати: опозиція чи не опозиція - іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота в парламенті буде спрямована не на політичну позицію або опозицію, а на розвиток нашої держави. Те, що ми пропонуємо як керівні посади в комітетах, то ми пропонуємо: з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів", - сказав Разумков журналістам після закінчення роботи підготовчої групи в понеділок у Києві.

Він відмовився назвати кандидатури, яким пропонується очолити комітети, пославшись на те, що поки немає консолідованого рішення з цього питання.

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Разумков підтвердив, що не вдалося прийняти остаточного рішення щодо складу парламентських комітетів, оскільки ще не всі політичні сили подали свої кандидатури.

"Я думаю, що до вечора ми вже отримаємо всі пропозиції щодо керівного складу в комітетах і до ранку вийдемо з консолідованою позицією", - сказав він.

Перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання, обраної на позачергових виборах 21 липня, призначено на 29 серпня.