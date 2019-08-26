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 Політика України
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Все про:ВР (5368) комітет (192) Разумков Дмитро (155)

 Іншим політичним силам ми пропонуємо очолити 4 комітети Ради і комісію у справах ветеранів, - Разумков

Майбутнім опозиційним фракціям пропонують очолити комітети з питань прав людини і деокупацію тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Важко сказати: опозиція чи не опозиція - іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота в парламенті буде спрямована не на політичну позицію або опозицію, а на розвиток нашої держави. Те, що ми пропонуємо як керівні посади в комітетах, то ми пропонуємо: з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів", - сказав Разумков журналістам після закінчення роботи підготовчої групи в понеділок у Києві.

Він відмовився назвати кандидатури, яким пропонується очолити комітети, пославшись на те, що поки немає консолідованого рішення з цього питання.

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Разумков підтвердив, що не вдалося прийняти остаточного рішення щодо складу парламентських комітетів, оскільки ще не всі політичні сили подали свої кандидатури.

"Я думаю, що до вечора ми вже отримаємо всі пропозиції щодо керівного складу в комітетах і до ранку вийдемо з консолідованою позицією", - сказав він.

Перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання, обраної на позачергових виборах 21 липня, призначено на 29 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144711
 
   
 Топ коментарі
 
Забирайте всі комітети собі, щоб потім не казали що вам хтось заважає.
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все что НЕ НУЖНО партии СН Другим политсилам мы предлагаем возглавить 4 комитета Рады и комиссию по делам ветеранов, - Разумков - Цензор.НЕТ 5549 Не их приоритеты)))
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Навіть нуна. Нехай обсеруться по повній.
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Забирайте всі комітети собі, щоб потім не казали що вам хтось заважає.
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Тобі ще досі цікаво про їхні думки?😏
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Дмитрику схоже прошарований, або щось подібне. Він сьогодні був повністю на боці Боді в темі про "що хочу, те і роблю"
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Да, давайте дадим депутатам 4200 и будем наедятся что они не будут воровать.
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Это как? Рыгионалы оппоблок сможет рулить, к примеру комиссией по делам ветеранов. Или комитетами по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова. Юмористы, блин.
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Медведчук, Шуфрич, занимайтесь ветеранами, покажите патриотизм, и любовь к Украине.
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Голубой воришка думает,что ухватил Бога за бороду!
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Да, рыгам не предлагали комиссию по делам ветеранов
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Комиссию по делам ветеранов возглавляет петина сосалка Ирка Фриз?
Оставьте пете хоть эту комиссию.Не лишайте старика этой невинной радости.))
Или в квартале уже есть кандидатура?))))
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Раз контролирующие комитететы не дают.Значит не уверенные в своей честности.А вдруг?
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ни какое-"А вдруг"! -проверено на Потрохе-разворуют!!!!!
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A oборону - слабО предложить Забродскому ?
Ой, да он же генерал. Іншим політичним силам ми пропонуємо очолити 4 комітети Ради і комісію у справах ветеранів, - Разумков - Цензор.НЕТ 2598
Надо по новой традиции - полного нуля поставить. Лучше всего - безработную представительницу секс-меньшинства.
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Нє, ну самі подумайте, як ви обирали людину, яка все життя грала дурня на сцені - ви сподівались, що він закидає вас мудростями? Дивіться правді в обличчя. Найменше, що він може зробити - не закидати дурницями. Хіба для того, щоб стати розумни - ідуть вчитися в дурдом? Нє, я розумію, що для того, щоб боротися з корупцією - треба обрати шахрая. Український народ в таких рішеннях дуже мудрий, тож йому мудреця в президентах не треба, а то мудрість через край потече. Коротше - самі все побачите.
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І що, дурних нема? Ніхто не хоче ділити відповідальність? Так що давайте "слуги", працюйте, у вас вся повнота влади і не кажіть що вам хтось заважає.
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Как и предполагалось, основная борьба между властью Слуг Народа и оппозицией развернулась за Комитет молодежи и спорта. Комитеты бюджетный, финансовый, налоговый, таможенный, энергетический, земельно-аграрный и т.д. никто не захотел брать, поэтому воспитанникам трускавецких экономических курсов великодушно пришлось взвалить этот тяжкий крест на себя.
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"Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция"))))))))) Вирус ВИЧ -инфекции в здоровом организме Украины!! Так и надо сказать!!
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Мертвечук возглавит комитет по свободе слова. Сейчас темники дописывает.
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