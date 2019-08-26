 Заступник генпрокурора Кізь написав Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, у розпорядженні НВ опинився цей документ.
ГПУ відправила листа в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, в якому повідомляє, що станом на 29 липня 2019-го року щодо Андрія Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.
"З огляду на вищевикладене, юридичні підстави для перебування Портнова Андрія Володимировича, 27.10.1973 року народження, в Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна)від 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, відсутні".
Лист підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кизь.
Канада ввела санкції проти соратників експрезидента Віктора Януковича, включно з Портновим, ще в 2014-му році. У 2019 санкції проти нього і ще 15 соратників експрезидента Віктора Януковича уряд Канади продовжив ще на 5 років.
"Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені в Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування: вступати в майнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.
У пояснювальних документах до рішення йдеться, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань та внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що присвоєні активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність; сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні", — заявляла канадська сторона, продовжуючи санкції.
Тепер же ГПУ своїм листом повідомляє, що юридичних підстав для продовження санкцій проти Портнова немає.
На початку серпня 2019 року адвокат і сестра Портнова Олена Ісаєвська заявила, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив позов Портнова про захист честі і гідності та вирішив стягнути з державного бюджету майже 7 мільйонів гривень на користь Портнова за нібито завдані збитки його репутації.
За словами адвоката Портнова, йдеться про санкції уряду Канади на підставі листа прокуратури від березня 2014 року, в якому нібито викладені неправдиві дані про причетність Портнова до порушень закону.
Андрій Портнов — колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, він курирував правові питання.
Після подій 2013−14 року і втечі Януковича Портнов втік з України і осів в Австрії. У другій половині травня 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, Портнов повернувся в Україну. У команді Зеленського ще в квітні заперечували будь-які зв’язки Портнова зі штабом тоді ще не обраного президента.
Внизу сторінки цитата :" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"
Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи
Люди брешуть, що за це Борис Ложкін не тільки забезпечив безбідну старість Юрія Віталійовича, але й профінансував кар'єрне зростання Кізя. Принаймні, вже три тижні ходять чути, що Ложкін заніс главі Офісу президента Богдану суму, достатню для призначення Кізя генеральним прокурором, а Юрій Віталійович, зі свого боку, пообіцяв забезпечити результативне голосування за свого «гаманця» у Верховній Раді.https://t.me/volodymyrboyko
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України
Вище дав лінк на офф сайт
Пороховня , шо случилось с вашим Югиком ?
Если Украина еще и жива, то не эти подонки и ****** ее защищали и спасали. Эти только жрут из корыта, и похрюкуют на патриотов, благодаря которым, эти сучьи потроха в жупанах, хорошо питаются, одевается и плямкают в эфирах и получая двойные зарплаты из путинских кошельков, обслуживая портновых. Благодаря ****************, у них появился шанс, увеличить свои основные доходы от гебнявых.
Когда уже украинцы прозреют?
а не за более опытного Януковича или хотя бы его слугу Портнова?
По факту ж все одно будут их иметь, може лучше было б сразу?
https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html
Внизу сторінки цитата :
" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року ( Петром 5-точкіним ) нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"
Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи
То шо вже Юра ніякий і не кум Петру вже ???
Нова методичка прийшла ?
І так, ви зробили це разом.
Схеми: корупція в деталях - RFERL 4 липня · У Юрія Луценка - новий заступник. Рішення погодили на Банковій.
На підвищення до посади заступника Генерального прокурора пішов Сергій Кізь - до цього він очолював один з департаментів ГПУ.
Чим відзначився Сергій Кізь?
Саме його Департамент зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива, коли той працював під прикриттям, щоб задокументувати, як Міграційна служба продає українське громадянство.
Детективи проводили негласні слідчі дії щодо першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка, як заявляли в Бюро, «неодноразово озвучувала вимоги щодо отримання «заохочення» в сумі $30 тис.» за таку «послугу». Але в результаті зриву спецоперації, вона уникнула відповідальності.
Також відомо, що Кізь вів справу щодо дачі хабара нардепу Мосійчуку. Саме Кізь на брифінгу показував відео, де Мосійчук дає зізнавальні покази.
Згодом Верховний суд визнав незаконним зняття недоторканності з Мосійчука. Після цього клопотання про його арешт Генпрокуратура відізвала.
Інша гучна справа - його ж департамент розслідував начебто «ухилення від сплати податків» «Новою поштою». Слідчі ГПУ навіть приходили з обшуком до підприємства. Натомість після зустрічі Луценка з представниками «Нової пошти» претензії до підприємства були зняті.
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Згідно з декларацією Кізя за 2018 рік, він разом з дружиною та двома дітьми мешкає у трикімнатній квартирі в Києві. Власницею квартири є його 65-річна мати - Ганна Кізь, яка сама мешкає на Полтавщині. Столичну квартиру на її ім'я купували у 2014 році за 75 тисяч доларів.
Сам Кізь їздить на BMW X5 2010 року. Але власник цього авто - інша людина. Це Олег Кіпер - колишній заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. На цю посаду Кіпера призначав тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. Сам Кіпер нині люстрований.
Окрім того, віднедавна родини Кізя та Кіпера - мають спільний бізнес. У 2019 році Марина Кізь стала співвласницею ТОВ «Рент-Техно» разом із дружиною Олега Кіпера Іриною. Фірма займається виробництвом електроенергії та наданням техніки в оренду.
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Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за нашими даними, належить Андрію Богдану, главі офісу Президента - після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП.
Хоча джерела в прокурорському середовищі розповідають, що вони вони були знайомі і раніше. Сергій Кізь керував підрозділом, який вів провадження в тому числі пов'язані з «Приватом» (аудит Kroll, виведення грошей напередодні націоналізації) - а Богдан на той час як юрист працював в інтересах Коломойського.
Влаштувало це кадрове рішення і Юрія Луценка - в разі своєї відставки він залишає на високій посаді в ГПУ лояльну до себе людину
Гп та ещё клоака....
Луцик на пенсию зарабатывает.