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 Політика України
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Все про:ГПУ (3172) Канада (696) Портнов (99) санкції (2361)

 Заступник генпрокурора Кізь написав Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова. ДОКУМЕНТ

30 липня 2019 року ГПУ відправила лист, підписаний заступником Генерального прокурора України, в якому ГПУ просить Канаду зняти санкції з заступника голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова.

Як передає Цензор.НЕТ, у розпорядженні НВ опинився цей документ.

ГПУ відправила листа в посольство України в Канаді і в Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, в якому повідомляє, що станом на 29 липня 2019-го року щодо Андрія Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.

Заступник генпрокурора Кізь написав Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова 01

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"З огляду на вищевикладене, юридичні підстави для перебування Портнова Андрія Володимировича, 27.10.1973 року народження, в Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна)від 05.03.2014 (Freezing Assests of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) Regulations, відсутні".

Лист підписав заступник генерального прокурора України Сергій Кизь.

Канада ввела санкції проти соратників експрезидента Віктора Януковича, включно з Портновим, ще в 2014-му році. У 2019 санкції проти нього і ще 15 соратників експрезидента Віктора Януковича уряд Канади продовжив ще на 5 років.

"Цим рішенням заморожуються всі активи фігурантів, виявлені в Канаді. Уряд також забороняє будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування: вступати в майнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.

У пояснювальних документах до рішення йдеться, що воно покликане надати додатковий час Україні для завершення кримінальних розслідувань та внесення формальних прохань про правову допомогу; гарантувати, що присвоєні активи залишаються замороженими і фігуранти списку зможуть понести відповідальність; сигналізувати канадську підтримку відповідальності, верховенству права та демократії в Україні", — заявляла канадська сторона, продовжуючи санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обґрунтував стягнення з держави майже 7 млн грн на користь Портнова висновком психолога та витратами на канадських адвокатів

Тепер же ГПУ своїм листом повідомляє, що юридичних підстав для продовження санкцій проти Портнова немає.

На початку серпня 2019 року адвокат і сестра Портнова Олена Ісаєвська заявила, що суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив позов Портнова про захист честі і гідності та вирішив стягнути з державного бюджету майже 7 мільйонів гривень на користь Портнова за нібито завдані збитки його репутації.

За словами адвоката Портнова, йдеться про санкції уряду Канади на підставі листа прокуратури від березня 2014 року, в якому нібито викладені неправдиві дані про причетність Портнова до порушень закону.

Андрій Портнов — колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, він курирував правові питання.

Після подій 2013−14 року і втечі Януковича Портнов втік з України і осів в Австрії. У другій половині травня 2019 року, після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента, Портнов повернувся в Україну. У команді Зеленського ще в квітні заперечували будь-які зв’язки Портнова зі штабом тоді ще не обраного президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144707
 
 
 Топ коментарі
 
Даже в Канаде охренели от такого - и слили это письмо для прочтения мудрому и простому нариду.... Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 534
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ось такий у нас плокулол патріот !!!
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Портнова и без этого есть за что подвесить за крашенки. Человек, написавший по просьбе рашенских козлов переходную конституцию Крыма для аннексии его Рашей, должен не заявы строчить и по Киеву гулять, а, как минимум, гнить с СИЗО СБУ. Но кто-же своего тронет?
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КАРТАВЫЙ прокурор югик !!!!! тебя сцыкло самого надо СУДИТЬ за измену,падаль !!!!!
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"прокулол" уже в "отпуск" ушел, ему не высидеть на этом месте. А вот все замы начали выслуживаться перед новыми лицами. Тем более не комильфо, чтоб у нового генпрокурора были санкции.
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Замы еще до второго тура выборов толпой бегали к Мосейчук на "плюсы" и чуть ли ни на крови клялись в преданности. Жалкое зрелище.
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все что мне надо знать об этой власти, ок. думаю до ростова не добежите
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Тю! Так сам Гениальный прокурор Югий Витагьевич в интервью Бутусову назвал Портнова святым и рожденным от непорочного зачатия.
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Даже в Канаде охренели от такого - и слили это письмо для прочтения мудрому и простому нариду.... Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 534
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Это праклятый Зеленский не завел ни одного дела на Портнова за 5 лет, а сейчас сам продиктовал и написал отмазку рукой подчиненного генплокулола в трусиках (а может даже и без).
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Та я й сам бачив, як порохоботи гівно зі штанів витряхують. Не інакше, Зе насрав Заступник генпрокурора Кізь написав Канаді про відсутність підстав для санкцій проти Портнова - Цензор.НЕТ 4289
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Похоже на договорняк чтоб Портнов отцепился наконец от кума генпрокурора.
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Що цікаво, що Посольство Канади в Україні не зверталося із запитом до Генпрокуратури, але прокурор Кізь, виконавши функцію помічника адвоката Портнова, самочинно надіслав відповідь не авокату Портнову, а безпосередньо до Посольства Канади та до Міністерства закордонних справ Канади.
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Взять любого с ПР, там клейма негде ставить, а они основания не могут найти. А может просто не хотят найти или есть указ не найти?
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Друзья зелемойских неподсудньі...Луценко теперь не тронут?😂
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луценко вряд ли и знает - ему работать осталось два дня. А замьі зарабатьівают очки у зебилов
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Юра- мудак...почему сразу не свалил? Больничньій не взял? В отпуск не ушел? Договаривается с зельцем и рьігами.
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юра может и бьіл "мудак", - теперь наслаждайся "не мудаками".
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Лист підписав пан Кізь - людина, призначена в ГПУ від Богдана. Але доказів співробітництва нової влади з Портговим немає!
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https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html

Внизу сторінки цитата :" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"

Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи
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Як я й передбачав, на місце звільненого ще 25 квітня 2019 року заступника генпрокурора Євгена Єніна призначений Сергій Кізь, який очолював Департамент Генпрокуратури, що здійснює процесуальне керівництво Державним бюро розслідувань. Сергій Миколайович Кізь - це «гаманець» генерального, прости господи, прокурора, за допомогою якого Юрій Віталійович продає найцікавіші справи. Зокрема, саме Кізю Луценко довірив розвалювати кримінальне провадження відносно найближчого оточення Порошенка: Ложкіна, Філатова, Гонтаревої та Стеценка.
Люди брешуть, що за це Борис Ложкін не тільки забезпечив безбідну старість Юрія Віталійовича, але й профінансував кар'єрне зростання Кізя. Принаймні, вже три тижні ходять чути, що Ложкін заніс главі Офісу президента Богдану суму, достатню для призначення Кізя генеральним прокурором, а Юрій Віталійович, зі свого боку, пообіцяв забезпечити результативне голосування за свого «гаманця» у Верховній Раді.https://t.me/volodymyrboyko
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Увидел картинку думал федорыч возвоащается.
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Главное в этом письбе это,что вергите портомою бабло,там наша доляха.
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Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України

Вище дав лінк на офф сайт
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" Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова "

Пороховня , шо случилось с вашим Югиком ? Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 1622
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Ай, молодцы зелебобики, навыбирали! Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 3854 Богдан и Кизь - кореша, приказ портнова надо выполнять!
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Сексоты не опасаются: прикрывают, покрывают, приучают, приручают, проучают и так далее. Они же: выступают, поступают, заступают, наступают и так далее. Настоящие агенты влияния российских захватчиков, пятая колона и диверсионная группа захвата в глубоком тылу украинского народа.
Если Украина еще и жива, то не эти подонки и ****** ее защищали и спасали. Эти только жрут из корыта, и похрюкуют на патриотов, благодаря которым, эти сучьи потроха в жупанах, хорошо питаются, одевается и плямкают в эфирах и получая двойные зарплаты из путинских кошельков, обслуживая портновых. Благодаря ****************, у них появился шанс, увеличить свои основные доходы от гебнявых.
Когда уже украинцы прозреют?
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Кто бы сомневался,что будет по другому ! Уже наверно и представление на орден " Героя Украины" готово. Как только расстреляют Порошенко сразу и вручат ))
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Непонятно одно - почему 73% голосовали за Зеленского
а не за более опытного Януковича или хотя бы его слугу Портнова?
По факту ж все одно будут их иметь, може лучше было б сразу?
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не, ну все видел, ну что бы гос.орган просил за помилование бандита, который 5 лет скрывался от этого органа, это впервые
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не ты ли жопу рвал за соевых ? Вот наслаждайся их работой!
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а про его босса по сегодняшний день который этого кизе назначал слушал? Югиком зовут , а кто Югика антизаконно в кресло садил слышал ? Петей его зовут.....
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Зебики, что вы мелочитесь, давайте сразу Портнова канонизируйте, молитесь ему, и целуйте его у попу.
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Плокулол еще есть немного времени до поджопника с кресла -------- пора Витька реабилитировать ,выплатить компенсацию ,и встретить с цветами , иначе он вас с Петриком безвластных передавит теперь как котят паршивых Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 8141
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ПЄСдюки , не списуйте все на Зебілів

https://www.gp.gov.ua/ua/guidance_gpu.html

Внизу сторінки цитата :
" Генеральної прокуратури України.
Наказом Генерального прокурора України від 03 липня 2019 року № 542-ц призначений заступником Генерального прокурора.
Указом Президента України від 22 серпня 2016 року ( Петром 5-точкіним ) нагороджений медаллю «За працю і звитягу».
Нагороджений Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України"

Ахахаххаха
Шах і Мат порохохоботи Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 8308
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Ну, тупой! Шо ты здесь указы выискиваешь? Понятно, что у зебилов вместо мозга буква зе, но хоть инстинктом понять можно, что ребятки переобуваются в полете и за новые теплые места? Вы ж, *уки, кАрупционеров насквозь видите, умные такие, так чего же одних коррупционеров к власти привели? Всё еще не хотите замечать, какую вертикаль они выстраивают, какие законы будет принимать эта блевотная в большинстве своем рада? Бараны вы упёртые, люмпены, чесслово...
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Ахаххаха

То шо вже Юра ніякий і не кум Петру вже ???

Нова методичка прийшла ?
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Это не тот ли Портнов, который обеспечил юридическое обоснование возвращения Фирташу 17 млрд кубов газа, конфискованного Юлей?
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Шо скажет порохоскот за кумпЛокуЛоЛа? Замгенпрокурора Кизь написал Канаде об отсутствии оснований для санкций против Портнова - Цензор.НЕТ 5
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Доки можна терпіти це бл*дство!?Позоріще! Людину яка узурпупувала владу . конституцію, вина у смертях на майдані, прийняттям законів 16 січня' розкраданням країни,оправдують і знімають обвинувачення. Пора грохнути все кодло.А то скоро Янику пам'ятник ставити будемо.
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Що ж... Чекайте тріумфального повернення Януковича.
І так, ви зробили це разом.
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Вы удивлены? ВаЗЕлин оркестр для овоща готовит? Межгорье подмёл, помыл, страусов накормил?
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Нічого дивного.Все вкладається в логічну схему.

Схеми: корупція в деталях - RFERL 4 липня · У Юрія Луценка - новий заступник. Рішення погодили на Банковій.
На підвищення до посади заступника Генерального прокурора пішов Сергій Кізь - до цього він очолював один з департаментів ГПУ.
Чим відзначився Сергій Кізь?
Саме його Департамент зірвав спецоперацію НАБУ, затримавши детектива, коли той працював під прикриттям, щоб задокументувати, як Міграційна служба продає українське громадянство.
Детективи проводили негласні слідчі дії щодо першого заступника голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка, як заявляли в Бюро, «неодноразово озвучувала вимоги щодо отримання «заохочення» в сумі $30 тис.» за таку «послугу». Але в результаті зриву спецоперації, вона уникнула відповідальності.
Також відомо, що Кізь вів справу щодо дачі хабара нардепу Мосійчуку. Саме Кізь на брифінгу показував відео, де Мосійчук дає зізнавальні покази.
Згодом Верховний суд визнав незаконним зняття недоторканності з Мосійчука. Після цього клопотання про його арешт Генпрокуратура відізвала.
Інша гучна справа - його ж департамент розслідував начебто «ухилення від сплати податків» «Новою поштою». Слідчі ГПУ навіть приходили з обшуком до підприємства. Натомість після зустрічі Луценка з представниками «Нової пошти» претензії до підприємства були зняті.
***
Згідно з декларацією Кізя за 2018 рік, він разом з дружиною та двома дітьми мешкає у трикімнатній квартирі в Києві. Власницею квартири є його 65-річна мати - Ганна Кізь, яка сама мешкає на Полтавщині. Столичну квартиру на її ім'я купували у 2014 році за 75 тисяч доларів.
Сам Кізь їздить на BMW X5 2010 року. Але власник цього авто - інша людина. Це Олег Кіпер - колишній заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ часів Віктора Януковича. На цю посаду Кіпера призначав тодішній генпрокурор Віктор Пшонка. Сам Кіпер нині люстрований.
Окрім того, віднедавна родини Кізя та Кіпера - мають спільний бізнес. У 2019 році Марина Кізь стала співвласницею ТОВ «Рент-Техно» разом із дружиною Олега Кіпера Іриною. Фірма займається виробництвом електроенергії та наданням техніки в оренду.
***
Ідея підвищити Кізя до посади заступника, за нашими даними, належить Андрію Богдану, главі офісу Президента - після проведення з ним низки зустрічей в ГПУ та АП.
Хоча джерела в прокурорському середовищі розповідають, що вони вони були знайомі і раніше. Сергій Кізь керував підрозділом, який вів провадження в тому числі пов'язані з «Приватом» (аудит Kroll, виведення грошей напередодні націоналізації) - а Богдан на той час як юрист працював в інтересах Коломойського.
Влаштувало це кадрове рішення і Юрія Луценка - в разі своєї відставки він залишає на високій посаді в ГПУ лояльну до себе людину
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Было уже....
Гп та ещё клоака....
Луцик на пенсию зарабатывает.
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