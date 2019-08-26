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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:податки (748) фальсифікації (79) Гетманцев (19)

 Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року

Верховна Рада може ввести механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив обраний нардеп від "Слуги народу", претендент на посаду голови парламентського комітету з питань податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев. За його словами, така система - одна з законодавчих ініціатив, підготовлена новообраними нардепами.

"Серед перших - це е-чек і "кешбек". Нещодавно Мінфін опублікував цю ініціативу: якщо мені не видають чек або видають фальшивий (я його можу перевірити онлайн), я оповіщаю про це податкову й отримую повернення вартості (кешбек) своєї покупки. А підприємець платить 200% штрафу. Тобто ми підключимо всіх громадян України до контролю за розрахунково-касовими операціями", - заявив Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради

За його словами, для ризикових галузей механізм "кешбеку" планують ввести з 1 січня 2020 року, а для інших - ще через рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144706
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас так модно.
Заменять часть слов английскими что бы продемонстировать причастность к кембриджскому экономическому образованию.
Как ботать по фене.
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Похоже мелких ФОПов которые голосовали за наркомана, ждет сюрприз. Вместо халявы, им придется платить налоги.
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Верховная Рада введет механизм "кешбэка" за фальшивые чеки выданные предпринимателями с 2020 года - Цензор.НЕТ 7396 Oleg Rus bceba7cb
Прямо
какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите...
Верховная Рада введет механизм "кешбэка" за фальшивые чеки выданные предпринимателями с 2020 года - Цензор.НЕТ 1618
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"То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за расчетно-кассовыми операциями"
Похоже к семейному бюджету всех граждан.
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Жестко. Но справедливо. И решает проблему! Да посмотрим что порохоскот скажет.
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Решает проблему чего? Поподробней пожалуйста.
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однозначно справедливо
граждан Украины это не затронет
оно не против них направлено
наоборот, они получат дополнительный
источник дохода все
и Украина станет богатой и процветающей страной.

а предпринимателей этих разных
давно пора «уничтожить как класс»(с) Янукович.
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Предприниматели - это значит не граждане Украины? И работники магазинов - тоже. Это ж в любой магазин заходи и говори : а я тут покупал, а вы мне чек не выдали.
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да, если пошел в предприниматели - нужно лишать гражданства
Это угроза коммунистическому строю - свободное предпринимательство,

это отрыжка капитализма, и остатки проклятого НЭПа.
Дружно скажем «НЕТ!» и погоним их поганой метлой
по пути обшарив их карманы, не осталось ли там чего.
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Разъясните мне отсталому - кешбэк имеет какое-то отношение к бэк-вокалу?
А епрст-чек будет?
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Сейчас так модно.
Заменять часть слов английскими что бы продемонстировать причастность к кембриджскому экономическому образованию.
Как ботать по фене.
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Бек-вокал = співи дупами. Кешбек = випорожнення купюрами.
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Пенсионеры хоть кушать нормально станут, продуктовые и рыбо-мясные МАФы чеков не дают.
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Если чек не выдали вообще, то как пенсионер докажет, что он, вообще, совершил покупку в этом МАФе?
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Значит надо ставить видеонаблюдение, или пусть пенсионер ходит со смартфоном, ведь строится система государство в гаджете.
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Ну значит этому пенсионеру больше 6ичего в этом магазине продавать не будут. Вот и все.
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Отказать не могут. Этот настырный пенсионер может пожаловаться в комитет защиты прав покупателей. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 3242 А с сим комитетом связываться.... Короч себе дороже выйти может.
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А в ответ или в тёмном подъезде "в глаз дадут", или двери в квартиру, подожгут...
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Сильно сомневаюсь. Бдительные старушки у подъезда скоренько ментам сдадут. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 1488 Сарафанное радио никто не отменял. Да и бдительных пенсов дофига. Будешь за всеми гоняться? Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 1488
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Отказать в продаже могут. Запрета никакого нет. И не может быть. Ну отказался магазин от акта покупки-продажи. И что?
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В соответствии со ст.633 Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ) публичным является договор, в котором одна сторона - предприниматель взяла на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или предоставление услуг КАЖДОМУ, кто к ней обратится (например, розничная торговля, перевозки транспортом общественного пользования, предоставление услуг связи, медицинского, гостиничного, банковского обслуживания и т.п.).Важно помнить, что условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, кроме тех, кому по закону полагаются льготы. Во всех остальных случаях, касающихся заключения публичного договора, исполнитель не имеет права предоставлять преимущества одному потребителю перед другим.Кроме того, п.4 данной статьи устанавливает с одной стороны довольно жесткие условия для исполнителя публичных услуг, а с другой - важную гарантию прав потребителя на выполнение его требований надлежащим образом. Так, ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТКАЗАТЬСЯ от заключения публичного договора при наличии у него возможностей предоставления потребителю соответствующих товаров (работ, услуг). В случае необоснованного отказа от предоставления услуги предприниматель обязан возместить убытки, нанесенные потребителю таким отказом. Независимо от возмещения убытков клиент также имеет право настаивать на оказании необходимой ему услуги (т.е. на заключении публичного договора) исполнителем, обратившись в суд с соответствующим иском.
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И каким образом магазин обоснует свой отказ предоставить товар и услуги потребителю?
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Значит пенсионер - вор. Товар украл из магазина, не заплатил, чека нет. Докажи сто ты не вор. И этот магазин этому вору ничего не продает теперь.
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Если не было чека, то скорее всего придет пенсионер и снова купит товар. Но уже издалека следить за процессом купли-продажи будут известные дяди с понятыми. И очччччень но быренько докажут на несколько десятков килотыщ гривен.
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В зависимости от аппетита. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 6525 А у налоговиков он весьма здоровый. Имею в виду аппетит. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 6525
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Я ж и говорю - скорее всего ему вообще откажут. Камеры наблюдения во всех залах есть, если это супермаркет. А на рынке и так запомнят.
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Да очень просто! У нас например одному ярому "активисту" в Аптеке просто говорят что: "у нас вашего лекарства нет или оно закончилось...а на витрине то пустые коробки)))А в продуктовом магазине ему говорят: "тот товар что вы просите,мы ещё не оформили...или тот товар что вы просите и который лежит на полке...уже оплачен для свадьбы...")))Также бывает в магазине срочная утечка воды и продавцу срочно становиться плохо....
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И комитет защиты прав ничего не сделает - нет покупки - нет и прав. А будет настырничать, то и вором его могут обьявить. Вот украл у магазина товар. Пусть потом доказывает что не вор. А потом деньги еще заплатит магазину. И срок получит. 👍
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Не нужно недооценивать пенсионеров сталинской закалки. Тем более налоговая априори на их стороне будет. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 25 Ей еще один повод денюшку сбить.
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Ну посмотрим, примут ли вообще. Парад ведь тоже вроде отменили.А он был.
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Было шествие достоинства на сколько мне известно, а не военный парад.
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Так главное стукнуть, а проверить всегда найдется кому.
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И сбудется мечта Януковича - «уничтожить предпринимательство как класс»(с).
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Прямо какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите. А товар тогда надо будет возвращать в тройном размере продавцу. За аренду.
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Oleg Rus bceba7cb
Прямо
какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите...

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И интересно, если чека нет, то как покупатель докажет, что он покупал именно здесь, а не в доугом месте?
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Если чека не дают есть механизм контрольной покупки. Достаточно заявить в налоговую.
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Доказывать, что не у него купили будет продающий, вообще по иные делается контрольная закупка и всем желающим возмещается "покупка". Врубился???
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А как насчет " презумпции невиновности" ? Или этому вас в школе не учили? То есть основа юридических прав - виновный не должег доказывать, что он не виноват. Его вину должен доказать пострадавший . Иначе если нет доказательств, то нет и дела. Виновного отпускают. Или сейчас при Зе плфиг будет на эту презумпцию невиновности?
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Если в налоговую сигнал придет, что без чека продали - будет скорее всего проведена контрольная закупка. И тогда вообще пополной вжарят.
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У маршрутчиков пробовал чеки просить?.. Они тебе поржут в лицо, и дадут чеков штук 50. Напугал ежа голой жопой...
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Это пока. Статью читал? Там имено о фальшивых чеках и идет речь.
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Презумпция невиновности это для невиновных, а для виновных улики - контрольная закупка с составлением протокола и т.д.
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Контрольная закупка не доказывает, что тогда чек не выдали, а только сейчас. Значит деньги доносчику не вернут, а только этому контрольному.
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Чувство удовлетворения тоже много значит, на одного хитрож.пого, который уклоняется от налогообложения станет меньше.
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С меня не взимают, подумай дальше сам.
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Ну там уже на усмотрение налоговой. Если сигнал подтвердиться - могут поощрить. Тем более, что за счет продавца оплата банкета.
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Мне интересен другой вопрос. Как докажут что чек выдал принтер чеков именно этого продавца. Их же вроде как не регистрируют, а единоналожникам их использовать допустимо. Фотошоп и умение им пользоваться тоже вроде как никто не отменял. Народ у нас креативный.
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Похоже мелких ФОПов которые голосовали за наркомана, ждет сюрприз. Вместо халявы, им придется платить налоги.
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Ну вобщем-то этого и следовало ожидать. Зе нужны деньги. А где их взять. Ну не у Коломойского же в конце концов .
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я бы сформулировал так - Украине нужны деньги чтобы платить дань Коломойскому.
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Нажаль, не всіх
https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/kto-dolzhen-ispolzovat-rro-v-2018-2019-godu-zakonodatelstvo-ukrainy-po-rro
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а если не смогут - то и хрен с ними
народ и сам себя прокормит
есть же шесть соток
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А вот как раз землицу то и отберут. Слышал, что Зеленский хочет отменить мораторий на продажу земли
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Ну справедливости нужно заметить, что этого же до него Порошенко хотел. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 2449 Так что в данном вопросе их видение сходное.
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Но не отменил же. А этот хочет еще и иностранцам распродовать.
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Я просто угораю, уявляючи як зарза сере цеглою Троєщинський базар та Юність! Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 4868
Як ці ідіоти дупи рвали за зєльонку! Як розпиналися одне перед одним!
"Ех за вєру мою, бєззавєтную,
Много лєт отдихал я в раю,
Промєнял я на жизнь безпросвєтную,
Нєсусвєтную глупость мою!"
І головне "сделать" можна кого завгодно! Тепер всі будуть твердо і рівно сидити на дупі відстібуючи мєнтам.
Зє!біли.
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А до чого тут менти? В данному випадку вони не рятують.
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Правильно. Любой мошенник донос сможет сделать. И деньги получить за покупку, которую не совершал. Цыгане будут довольны. И зеки тоже. Которые откинулись и без денег. Шикарно!
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До тебе прийдуть і скажуть, що маєш віддати 30% Борису Моїсейовичу, а якщо не віддаси "зроблять" тобі "фальшивий" чек і нікому нічого не доведеш!
Ти купив партію товару, ти знаєш звідки вона, як її розмитнювали і чи розмитнювали взагалі?
Продав, а товар - контрабас, його на нашій території "немає" і виходить, що у чеку неправдиві дані, отже він "фальшивий". І таких варіантів сотні.
Вберегтися - неможливо, доведеться всім платити потрібним людям щоб жити спокійно.
В результаті ціни виростуть на все. Багато хто розориться, бо при зростанні цін впаде попит і стільки торговців на ринку існувати не зможуть. Доведеться комусь іти працювати посудомийками та офіціантами на старості літ.
Але! Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
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як ти доведеш, що той фальшивий чек ти не сам підробив?
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Думаю там все равно контрольная проверка будет с фиксацией.
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А мне больше всего нравится:

Да я
Да я
Я настолько крут что если мне вдруг не понравится власть я пойду и выберу другую.
Как будто бы это не ты сидел под шконкой при федорыче.

Все.
Пусть идут меняют власть выбирают.
Что хотят то и делают.
Хочу посмотреть на этот цирк.
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Дуже смішно. Особливо смішно тим, хто має право працювати без касового апарату.

(Кому цікаво, можете переглянути Податковий кодекс).

З черговою "Божою росою" вас, ЗЁбіки!
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PS https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/kto-dolzhen-ispolzovat-rro-v-2018-2019-godu-zakonodatelstvo-ukrainy-po-rro
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Ага...усиленно пять лет поливала гавном все и всех вокруг...а теперь когда зебобик у власти типа прозрела...
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Не прозрела, а играет роль в русле "новой команды"....
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Пусть она скажет, как относится и как уважает Порошенко. Это контрольный вопрос. А вопрос №2 - как относится к Путину.
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А если она ответит что и к тому и к тому херово относится? Что тогда? Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 8325
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Или наоборот, и к тому и к тому хорошо. Вот тебе и повага. Но если она говорит только об Украине, то пусть скажет, как относится к поливанию грязью Зеленским всех политиков на протяжении многих лет. Теперь то мы понимаем, почему он их поливал. Это потому, что они его конкуренты. Чисто бизнес.
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Это потому наверное, что Зеленский политический сатирик до президенства был. И там в равной степени всем политикам доставалось. Т.с. издержки профессии. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 9627
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А Коломойский говорит, что сериал Слуга народа создавался уже с расчетом на президенство. Ему сам Зеленский рассказывал.
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В случае подобных утверждений я прошу обычно ссылочку на источник. В данном случае желательно на Коломойского. Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року - Цензор.НЕТ 2248
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-- Сериал «Слуга народа» и дальнейшая идея с выборами президентскими, чья она?
- Это ему (Зеленскому. - РБК) пришло в голову. Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 году, значит, это был 2013 или 2014 год.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0
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Ну так это токо его подозрения. С другой стороны даже если и так, то Зеленский в данном сериале только выразил свое видение политических процессов в стране и свое видение путей решения проблем. Ну и естественно в комической форме. А так ли это или нет знает только наверное Зеленский.
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Мосейчук...это сливной бачок канала Г+Г...
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Е-чек это налоговый милиционер в смартфоне...это то о чем пел чувак с ксивой презЕдента...а зебобики радостно хлопали в ладоши...
Е-чек...значит будет База Е-чеков....а значит реальные обьемы продаж уже не скрыть...зебобики единоналожники...ау...готовьтесь к переходу на общую систему...
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Это все мечты, сервера налоговой еле с отчетностью справляются, а тут чеки фиксировать. Ну и на общей системе некоторые виды мелкого бизнеса, единщики, просто уйдут в тень, например услуга стоит 500, а с чеком будет 600, вам чек нужен? Ну вот и договорились.
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Ну вообще-то фискальный регистратор отправляет онлайн факт купли-продажи.
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Налоговые накладные все в базе...и уже давно...сервера справляются...и вполне успешно..
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Так это далеко не мелкий бизнес, там совсем другие объемы. Я чесно говоря не очень представляю мелочевку на общей системе, всем же придется бухгалтеров нанимать, иначе у всех будут штрафы по отчетности, а это доп. нагрузка.
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Эй, красивый, а что такое "фальшивый чек"?
Это когда мне на кассе бутылку за 80 грн. пробили и взяли 180?
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Я так понимаю, если на чеке написано : нефискальный.
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Чек, который был пробит через принтер чеков, а не фискальный регистратор. Но тут есть вариации. Единщикам такие принтера можно использовать законно.
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