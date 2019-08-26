 Верховна Рада запровадить механізм "кешбеку" за фальшиві чеки, видані підприємцями, з 2020 року

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це заявив обраний нардеп від "Слуги народу", претендент на посаду голови парламентського комітету з питань податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев. За його словами, така система - одна з законодавчих ініціатив, підготовлена новообраними нардепами.
"Серед перших - це е-чек і "кешбек". Нещодавно Мінфін опублікував цю ініціативу: якщо мені не видають чек або видають фальшивий (я його можу перевірити онлайн), я оповіщаю про це податкову й отримую повернення вартості (кешбек) своєї покупки. А підприємець платить 200% штрафу. Тобто ми підключимо всіх громадян України до контролю за розрахунково-касовими операціями", - заявив Гетманцев.
За його словами, для ризикових галузей механізм "кешбеку" планують ввести з 1 січня 2020 року, а для інших - ще через рік.
Похоже к семейному бюджету всех граждан.
граждан Украины это не затронет
оно не против них направлено
наоборот, они получат дополнительный
источник дохода все
и Украина станет богатой и процветающей страной.
а предпринимателей этих разных
давно пора «уничтожить как класс»(с) Янукович.
Это угроза коммунистическому строю - свободное предпринимательство,
это отрыжка капитализма, и остатки проклятого НЭПа.
Дружно скажем «НЕТ!» и погоним их поганой метлой
по пути обшарив их карманы, не осталось ли там чего.
А епрст-чек будет?
Заменять часть слов английскими что бы продемонстировать причастность к кембриджскому экономическому образованию.
Как ботать по фене.
Это тебе ответ-пояснение от "Цензора"...
Прямо
какой-то 37 - й год . Продразверстку еще введите...
https://systemgroup.com.ua/ru/o-kompanii/article/kto-dolzhen-ispolzovat-rro-v-2018-2019-godu-zakonodatelstvo-ukrainy-po-rro
народ и сам себя прокормит
есть же шесть соток
Як ці ідіоти дупи рвали за зєльонку! Як розпиналися одне перед одним!
"Ех за вєру мою, бєззавєтную,
Много лєт отдихал я в раю,
Промєнял я на жизнь безпросвєтную,
Нєсусвєтную глупость мою!"
І головне "сделать" можна кого завгодно! Тепер всі будуть твердо і рівно сидити на дупі відстібуючи мєнтам.
Зє!біли.
Ти купив партію товару, ти знаєш звідки вона, як її розмитнювали і чи розмитнювали взагалі?
Продав, а товар - контрабас, його на нашій території "немає" і виходить, що у чеку неправдиві дані, отже він "фальшивий". І таких варіантів сотні.
Вберегтися - неможливо, доведеться всім платити потрібним людям щоб жити спокійно.
В результаті ціни виростуть на все. Багато хто розориться, бо при зростанні цін впаде попит і стільки торговців на ринку існувати не зможуть. Доведеться комусь іти працювати посудомийками та офіціантами на старості літ.
Але! Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Да я
Да я
Я настолько крут что если мне вдруг не понравится власть я пойду и выберу другую.
Как будто бы это не ты сидел под шконкой при федорыче.
Все.
Пусть идут меняют власть выбирают.
Что хотят то и делают.
Хочу посмотреть на этот цирк.
(Кому цікаво, можете переглянути Податковий кодекс).
З черговою "Божою росою" вас, ЗЁбіки!
- Это ему (Зеленскому. - РБК) пришло в голову. Мое подозрение, что, когда он задумывал снимать сериал и писался сценарий, ему пришла уже эта идея. Он вышел на экран в 2015 году, значит, это был 2013 или 2014 год.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0
Е-чек...значит будет База Е-чеков....а значит реальные обьемы продаж уже не скрыть...зебобики единоналожники...ау...готовьтесь к переходу на общую систему...
Это когда мне на кассе бутылку за 80 грн. пробили и взяли 180?