 Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.
"У нас була розмова щодо Росії. Моя думка - сказати "так" (на повернення Росії до G8, – ред.), дехто зі мною не погодився, інші - навпаки", - сказав він на полях саміту "Групи семи" в Біарріці після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Він уточнив, що наразі не вважає необхідною "згоду на 100%" з цього питання, і запропонував не квапити події.
Напередодні Трамп повідомив журналістам, що питання про повернення Росії до "Групи восьми" обговорюється.
"Я вважаю, така робота триває. Є люди, які хотіли б, щоб Росія повернулася. Я думаю, це було б корисно для багатьох речей у світі. Я думаю, це було б позитивно. Є люди, які зі мною згодні, й ми обговорюємо це. Я не знаю, як ми ухвалимо рішення, але минулого вечора ми обговорювали Росію - хочемо ми запрошувати її повернутися чи ні", - сказав президент США.
За його словами, він навіть здивувався, що деякі лідери висловили згоду з ним. При цьому Трамп відмовився відповідати на уточнювальні запитання, коли журналісти попросили його назвати конкретні імена.
Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.
Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".
Но беда в том , чтобы это понять , нужно иметь мозги !
Видимо у тебя ведь всё в ажуре и мелочь не считаешь.
Через 5-10 лет Китай будет главным на планете. Поскольку , насколько быстро они развиваются - нельзя передать. Конечно если вы не жили в Китае , то мы говорим ни о чём.
А вы и дальше рассказывайте клише! Про миску риса , 1$ и вы богач , китайцы - маленького роста и другие очешуительные истории)).
лучше умертвить, как бешеное животное и изолировать заразные останки.
Можете сами убедится....
Для США, где семейные ценности имеют значение это позор конечно...
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске», - заявили в Росгидромете.
https://sprotyv.info/news/v-rf-priznali-strashnye-poslednie-yadernogo-vzryva-pod-severodvinskom?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Природа в районе катастрофы под Северодвинском страдает от значительного повышения радиационного фона. К такому выводу пришел побывавший на месте происшествия очевидец, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщает издание Newsader.
В его распоряжении оказалась сделанная им видеозапись, на которой запечатлена растительность, предположительно пострадавшая от вредоносных последствий аварии ядерного устройства, которое взорвалось во время испытаний на морском военном полигоне в Архангельской области. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.
Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. «Радиация сожгла листву»
https://sprotyv.info/video/katastrofa-dlya-ekologii-v-seti-pokazali-posledstviya-yadernoj-avarii-pod-severodvinskom-video
https://www.youtube.com/watch?v=ecGu6yt7gng
А вот наших комунярских тварей,сливших ядерное оружие,надо привселюдно утопить в говне.
Нету друзей. Особенное в продажном "западном (наверное от слова "западло)" мире. Есть только интересы. Поэтому надо ложить 150 мм на их желания и строить ракеты и возвращать ядерные боеголовки. Утрутся. Как утираются сейчас Не...й слушать чье-то мнение. Надо лоббировать свое. Правда з зеленой говномассой это невозможно.
что - не буяньте, что - разойдитесь.
на "разойтись" трамп сразу ж согласился -
и разошёлся, то есть расходился!" ) (С)