 Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"У нас була розмова щодо Росії. Моя думка - сказати "так" (на повернення Росії до G8, – ред.), дехто зі мною не погодився, інші - навпаки", - сказав він на полях саміту "Групи семи" в Біарріці після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Він уточнив, що наразі не вважає необхідною "згоду на 100%" з цього питання, і запропонував не квапити події.

Напередодні Трамп повідомив журналістам, що питання про повернення Росії до "Групи восьми" обговорюється.

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"Я вважаю, така робота триває. Є люди, які хотіли б, щоб Росія повернулася. Я думаю, це було б корисно для багатьох речей у світі. Я думаю, це було б позитивно. Є люди, які зі мною згодні, й ми обговорюємо це. Я не знаю, як ми ухвалимо рішення, але минулого вечора ми обговорювали Росію - хочемо ми запрошувати її повернутися чи ні", - сказав президент США.

За його словами, він навіть здивувався, що деякі лідери висловили згоду з ним. При цьому Трамп відмовився відповідати на уточнювальні запитання, коли журналісти попросили його назвати конкретні імена.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

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