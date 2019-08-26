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Все про:G-7 (195) G8 (34) Росія (19466) США (5305) Трамп (1929)

 Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп

Учасники саміту G7 у Біарріці не прийшли до єдиної думки про можливість відновлення членства Росії в форматі G8.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок президент США Дональд Трамп.

"У нас була розмова щодо Росії. Моя думка - сказати "так" (на повернення Росії до G8, – ред.), дехто зі мною не погодився, інші - навпаки", - сказав він на полях саміту "Групи семи" в Біарріці після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Він уточнив, що наразі не вважає необхідною "згоду на 100%" з цього питання, і запропонував не квапити події.

Напередодні Трамп повідомив журналістам, що питання про повернення Росії до "Групи восьми" обговорюється.

Читайте також: У Трампа з лідерами G7 стався конфлікт через Росію, - The Guardian

"Я вважаю, така робота триває. Є люди, які хотіли б, щоб Росія повернулася. Я думаю, це було б корисно для багатьох речей у світі. Я думаю, це було б позитивно. Є люди, які зі мною згодні, й ми обговорюємо це. Я не знаю, як ми ухвалимо рішення, але минулого вечора ми обговорювали Росію - хочемо ми запрошувати її повернутися чи ні", - сказав президент США.

За його словами, він навіть здивувався, що деякі лідери висловили згоду з ним. При цьому Трамп відмовився відповідати на уточнювальні запитання, коли журналісти попросили його назвати конкретні імена.

Як повідомлялося раніше, проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Дональд Туск.

Нагадаємо, Трамп неодноразово повертався до питання про можливість повернення Росії в "Групу семи" і відновлення формату "Групи восьми".

Також читайте: Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144705
 
 
 Топ коментарі
 
Трампушка за тиждень забуде що говорив. Він вже і Півн. Корею і Китай вихваляв, а через тиждень знов об.ерав. Лавочнік блін.
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либо изолировать, либо умиротворить.



лучше умертвить, как бешеное животное и изолировать заразные останки.
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Трампушка за тиждень забуде що говорив. Він вже і Півн. Корею і Китай вихваляв, а через тиждень знов об.ерав. Лавочнік блін.
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Этому дурачку с плешивым чубчиком достаточно представить , что ***** послал зелёных человечков на Аляску ))) , а потом приглашать на G7 .
Но беда в том , чтобы это понять , нужно иметь мозги !
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Расскажи как стать миллиардером и президентом страны без мозгов ???!!!
Видимо у тебя ведь всё в ажуре и мелочь не считаешь.
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путин не даст ему забыть.. Трампушка не просто так с бухты барахты решил вернуть россию в Г-8, - путин шантажирует его компроматом.. Впереди выборы, - рыжему дураку не позавидуешь..
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Окатитесь, - США и Китай величины далеко не равнозначные. США просто выгодно использовать для производства своих высокотехнологичный технологий дешевую китайскую рабсилу, но они могут с таким же успехом пользовать вьетнамскую, филиппинскую, индонезийскую и прочая, прочая, прочая... А где Китай высокотехнологичные продукты будет брать у рашки или Богуслаева?!
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Средняя зарплата по Китаю 800$. Если вы живёте в мегаполисе как Пекин , Шанхай и тд - с этой зарплатой, вы реально нищеброд!
Через 5-10 лет Китай будет главным на планете. Поскольку , насколько быстро они развиваются - нельзя передать. Конечно если вы не жили в Китае , то мы говорим ни о чём.
А вы и дальше рассказывайте клише! Про миску риса , 1$ и вы богач , китайцы - маленького роста и другие очешуительные истории)).
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Трампу выбираться в следующем году, вот и поднимает уровень пурги...
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Ну неужели республиканцы не способны выпустить кандидата по-приличнее Трампа. Этот ведь позорит США. А демократы и вовсте впали в постобамовский байденовский маразм.
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Там будет гонка кандидатов, и Трамп будет в ней участвовать полюбому, ему нужны победы, или хотя бы их видимость, вон как сев. Корейцам вылизывает, а те как пуляли ракетами так и пуляют...
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Если надо,Трампа поправят однопартийцы.Но скорей всего именно он будет в президентской гонке от республиканцев.И Он закусил удила,демонстрируя расизм и защиту крупного бизнеса.
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Кремлю придется осознать неприятную истину: "фактор России" для либерального сообщества стал инструментальным. Короче, средством для достижения более важных для него стратегических целей. Для этого Россию нужно либо изолировать, либо умиротворить. Превращение России в союзника либеральной цивилизации, содействие ее модернизации и движению к демократии сняты с западной повестки дня. Россия больше не цель. Россия - головная боль.
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либо изолировать, либо умиротворить.



лучше умертвить, как бешеное животное и изолировать заразные останки.
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Да-а, блин... времена меняются, Дональд... Раньше это называлось: тебя обоссали, а теперь - разошлись во мнениях...
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под каждый твит Трампа вне зависимости от его содержания...американцы кидают это фото с разными коментами....

Можете сами убедится....
Для США, где семейные ценности имеют значение это позор конечно...



Donald J. Trump

@realDonaldTrump

Участники саммита G7 в Биаррице разошлись во мнениях относительно возможности восстановления членства РФ, - Трамп - Цензор.НЕТ 1189
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жена Трампушки демонстративно издевается со старого рыжего дурака, целуясь с молодым красавцем Трюдо.. Обиженная жена, - хуже любого демократа=)
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А разве россия уже вернула Крым, из-за чего собственно её и исключили?
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А тим часом нарасії... БАЛЬЗАМ!

«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения - ИФ) 8 августа 2019 года в Северодвинске», - заявили в Росгидромете.

https://sprotyv.info/news/v-rf-priznali-strashnye-poslednie-yadernogo-vzryva-pod-severodvinskom?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

Природа в районе катастрофы под Северодвинском страдает от значительного повышения радиационного фона. К такому выводу пришел побывавший на месте происшествия очевидец, пожелавший сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщает издание Newsader.

В его распоряжении оказалась сделанная им видеозапись, на которой запечатлена растительность, предположительно пострадавшая от вредоносных последствий аварии ядерного устройства, которое взорвалось во время испытаний на морском военном полигоне в Архангельской области. По словам автора материала, съемка была сделана через три дня после происшествия. Она велась на побережье Белого моря.
Кадры показывают характерный для радиоактивного воздействия пейзаж. «Радиация сожгла листву»
https://sprotyv.info/video/katastrofa-dlya-ekologii-v-seti-pokazali-posledstviya-yadernoj-avarii-pod-severodvinskom-video
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Ось ще одно цікаве відео (33 хв). Шо насправді трапилося нарасії:
https://www.youtube.com/watch?v=ecGu6yt7gng
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Трамп делает то, что выгодно его стране. А ввиду назревающей холодной войне между НРК и США, лучше немного сбавить обороты по щемлению рашки. Чисто холодный, циничный расчет. Каждый шаг по давлению на парашу толкает последнюю в объятия Китая.А у того и так много траблов с США (взять хотя бы гонконгские протесты - Китай прямо указывает на влияние США и UK на демонстрантов) Плюс пухлик, который способен слушать только Китай и рашу. создает проблемы в регионе.
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Параша давно и с удовольствием совершает минет синантропам уверенно стоя на коленях. Куда еще глубже? Парашка войдет в синантропию на правах автономной области? Об пендосию уже все,кому не лень,вытирают сопли. Это следствие прихода к власти барыги.
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Да глубоко по...й что там сказало это рыжее чмо.
А вот наших комунярских тварей,сливших ядерное оружие,надо привселюдно утопить в говне.
Нету друзей. Особенное в продажном "западном (наверное от слова "западло)" мире. Есть только интересы. Поэтому надо ложить 150 мм на их желания и строить ракеты и возвращать ядерные боеголовки. Утрутся. Как утираются сейчас Не...й слушать чье-то мнение. Надо лоббировать свое. Правда з зеленой говномассой это невозможно.
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..назовите Трамп, кто ещё хлчет возвращения россии в G8? Ну.. там один друг просил, не высокого роста на больших каблуках
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"товарищ джонсон нам сказал, что вы уймитесь,
что - не буяньте, что - разойдитесь.
на "разойтись" трамп сразу ж согласился -
и разошёлся, то есть расходился!" ) (С)
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Сейчас Китай набирает силу и это вызывает беспокойство у стран Запада .. у США с Китаем уже торговая война.. именно из за усиления Китая запад начинает искать пути примирения с РФ не смотря на то что политика РФ в отношении Украины и Сирии не изменилась.. Россия из за санкций Запада вынуждена увеличивать торговлю и сотрудничество с Китаем.. Возвращение России в ПАСЕ и намеки на ее возвращение в *восьмерку* это попытки отвернуть РФ от сотрудничества с Китаем и порнуть ее на Запад.
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якось туповато навіть для трампушкі... нападки на Данію, яка протедіє фєдєрастичній експансії в балтиці,.. підтримка присутності фашиста пукіна на мабутніх зборахG7 2020 Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп - Цензор.НЕТ 8351 Скоріш за все це передсмертні судоми .. політична смерть його вже незабаром..
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Трамп пытается протащить на форум Дж-7 запрещенные предметы. Санкционку
Учасники саміту G7 у Біарріці розійшлися в думках щодо можливості відновлення членства РФ, - Трамп - Цензор.НЕТ 2589
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