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Все про:Міноборони (2742) обстріл (5448) поранення (1497) Донбас (12837)

 Від початку доби один український воїн був поранений на Донбасі. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони

Сьогодні, 26 серпня, в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України, за наявною інформацією, окупанти порушили режим тиші вже 6 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони

"Ранок на лінії бойового зіткнення, в порушення Мінських угод, відзначився мінометним ворожим обстрілом з боку російсько-окупаційних військ по нашим оборонцям н.п. Новолуганське. Після 06.15 ранку, протягом півгодини, наші мужні оборонці цього селища зафіксували розриви 9 ворожих мін калібру 82 мм. Ворог вів обстріл з напрямку від селища Доломітне. Окрім мінометів, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Після 08.40 ранку, також від селища Доломітне, окупанти застосували ці ж зразки піхотного озброєння по оборонцях н.п. Травневе.

Близько 09.00 ранку від шахти 6-7 ворог вів прицільний обстріл з РПГ по наших захисниках н.п. Шуми", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще троє дістали поранення на Донбасі. За добу - 13 ворожих обстрілів, - штаб

Як зазначили у відомстві, крім цього, сьогодні вранці, двічі під ворожим вогнем з гранатометів різних систем були позиції Об'єднаних сил в районі Водяного, а з 10:50 протягом 40 хвилин, противник вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Лебединського.

"У разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу, захисники України відкривали адекватний вогонь у відповідь з метою придушення ворожої збройної активності. Зазначимо, що під час ведення вогню, підрозділи Об’єднаних сил, неухильно дотримуючись Мінських угод, застосовують виключно чергові вогневі засоби.

На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші, внаслідок ворожих обстрілів один наш герой отримав поранення. Воїна евакуйовано до медичного закладу. Наразі йому надають необхідну лікарсько-сестринську допомогу", - повідомили в Міноборони.

Також читайте: Ворог застосував на Донбасі протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети, від початку доби - два обстріли, - пресцентр ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144704
 
 
 Топ коментарі
 
Бійці ЗСУ ліквідували в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі небезпечного терориста Сергія Бєсєдіна ( поганяло "батя") із Якутії (РФ) https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/na-donbasi-vbili-nebezpechnogo-terorista-batyu-foto.htm
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Статью прочти, воен боевого дивана!
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Бронированый, чтоб межэтажное перекрытие не пострадало.
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Т. е. это я тут про зраду зрадную под новостью отписался?
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І годують норм, особливо тих кого не встигли перевести на нове харчування згідно клятої реформи Порошенка.
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Очень грустно наблюдать как некогда стройные ряды сознательных и достойных вдруг разделились на свиноботов и зебилов. Все ето попахивает многоходовочкой сами знаете кого...
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Никакого разделения на "свиноботот и зебилов" нет. Есть адекватное большинство, и 8% свиноватных дегенератов.
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Адепты свына - ватники? Чувак.ты сделал мой день!
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Да, по менталитету, мировоззрению, интеллекту - типичные ватники, только украинские.
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"Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони". Але свиновата читати не вміє. (((
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ПЕТЕрасты))) Вы гавно на подошвах украинцев! Вас народ Украины слил в сортир, а вы всё из себя живых изображаете...шипите и срёте под себя)) Ходячие мертвяки)))
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Бійці ЗСУ ліквідували в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі небезпечного терориста Сергія Бєсєдіна ( поганяло "батя") із Якутії (РФ) https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/na-donbasi-vbili-nebezpechnogo-terorista-batyu-foto.htm
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Всё перемирие закончилось? Трактовка новостей меняется.
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Оно так считает.Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за наших раненых защитниках и сдачу территории лежит полностью на зепрездоболе - этом представителе пернатого воробьиного народца.

Від початку доби один український воїн був поранений на Донбасі. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8729
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Это точно Потрох Вальцман!!! за свои грабёжные 5 лет президентва он 6 раз устраивал такие вот фейковые перемирия.-"Просто перестать стрелять")))) ***** мародёрская!!
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Таки зебєня отримав пенделя від людей?
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В Кривом Роге нашли тело ветерана АТО без головы. https://www.obozrevatel.com/dnipro/accident/v-krivom-roge-nashli-telo-veterana-ato-bez-golovyi-podrobnosti.htm
Сталося це 25.08.2019 р.
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так это на гражданке.. это другая опера.. на день Независимости один такой подорвал себя вместе с женой гранатой https://112.ua/avarii-chp/v-ivano-frankovske-ot-vzryva-granaty-pogibli-dva-cheloveka-504711.html.
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зрозуміло, але на аватара він не схожий і чому опинився біля рельсів, може хто допоміг підвипившому відсвяткувати день Незалежності
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Там может быть тысяча вариантов от несчастного случая до убийства из корыстных или каких то бытовых побуждений. совсем не обязательно это какие то партизаны-сепаратисты.
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Хроника одного Президента ... 26.08.2019 г. Читать снизу вверх

Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено (оказывается он тоже подавал).
Вопрос открытия огня обычным стрелковым, гранатометами, пулеметами - на усмотрение командиров подразделений находящихся под обстрелом, калибрами до 82 мм - на усмотрение командующих секторами, 82-120 мм - на Кравченко, свыше 120 - на Хомчака. Автор решения - Полторак.

Всемирный банк, после общения своего руководителя Девида Мелпаса с Зеленским, видимо для страховки оставил еще и 3-х страничный документ. Кратко содержание - не трогай НБУ.

Родина президента продолжает бунтовать против власти избранного ими президента. Пришло коллективное обращение (21 897 подписей) с требованием ввести в Криком Роге режим "чрезвычайной экологической ситуации". Ничем помочь не можем, но о том что напишет Вова на этой бумажке, сообщим

В кабинете Зеленского Полторак, Хомчак, Кравченко (командующий ООС) и еще кто-то из военных, генерал-майор. У дверей два адъютанта. Рука вперед, ладонь под 90 градусов, "Наказ Президента України !" Данилюка не пустили.

Вова рысью пробежал в кабинет.... У нас что? Вторжение инопланетян, военный переворот или это мираж в пустыне?

Итоговая бумага по совещанию 19.08.2019 г. по вопросам энергетики с участием Президента.
Оказывается формула "Роттердам +" самая выгодная ценовая политика (!) Интересно, НАБУ, САП, СБУ расследующие эту же формулу и выставляющие ее фигурантам убытки в 19 млрд. гривен что будут говорить в суде?
В общем все происходящее отчаянная попытка режима Зеленского восстановить угольную генерацию электроэнергии и ее схемы обогащения, уничтоженные введением рынка электроэнергии , но уже для себя.

Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
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КОРОЧЕ - ПОЖАР в борделе, во время НАВОДНЕНИЯ, вызванного ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ...
"Хватай мешки, вокзал отходит!!!...".
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Так я не понял? Что там с потерями? За вчера опубликовали пофамильно двух погибших одного морпеха и одного айдаровца а официально погиб один при том что некоторые источники пишут вообще про трех погибших Від початку доби один український воїн був поранений на Донбасі. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони - Цензор.НЕТ 837
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Каждый день в сводке о потерях или ранениях бойцов ВСУ, если верить, что украинские воины "открывали адекватный огонь с целью подавления вражеской вооруженной активности", то где в сводках о потерях со стороны российско-оккупационных войск ? Или "не стрелять в ответ" прикрыто враньем о разрешении стрелять в ответ ?
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ты бы Бузико не бузил, а почаще заглядывал в Новости..там об ответках ВСУ очень и очень красиво подано!!!
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