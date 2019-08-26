 Від початку доби один український воїн був поранений на Донбасі. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони

"Ранок на лінії бойового зіткнення, в порушення Мінських угод, відзначився мінометним ворожим обстрілом з боку російсько-окупаційних військ по нашим оборонцям н.п. Новолуганське. Після 06.15 ранку, протягом півгодини, наші мужні оборонці цього селища зафіксували розриви 9 ворожих мін калібру 82 мм. Ворог вів обстріл з напрямку від селища Доломітне. Окрім мінометів, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Після 08.40 ранку, також від селища Доломітне, окупанти застосували ці ж зразки піхотного озброєння по оборонцях н.п. Травневе.

Близько 09.00 ранку від шахти 6-7 ворог вів прицільний обстріл з РПГ по наших захисниках н.п. Шуми", - сказано в повідомленні.

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Як зазначили у відомстві, крім цього, сьогодні вранці, двічі під ворожим вогнем з гранатометів різних систем були позиції Об'єднаних сил в районі Водяного, а з 10:50 протягом 40 хвилин, противник вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Лебединського.

"У разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу, захисники України відкривали адекватний вогонь у відповідь з метою придушення ворожої збройної активності. Зазначимо, що під час ведення вогню, підрозділи Об’єднаних сил, неухильно дотримуючись Мінських угод, застосовують виключно чергові вогневі засоби.

На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші, внаслідок ворожих обстрілів один наш герой отримав поранення. Воїна евакуйовано до медичного закладу. Наразі йому надають необхідну лікарсько-сестринську допомогу", - повідомили в Міноборони.

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