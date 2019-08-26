 Від початку доби один український воїн був поранений на Донбасі. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони
"Ранок на лінії бойового зіткнення, в порушення Мінських угод, відзначився мінометним ворожим обстрілом з боку російсько-окупаційних військ по нашим оборонцям н.п. Новолуганське. Після 06.15 ранку, протягом півгодини, наші мужні оборонці цього селища зафіксували розриви 9 ворожих мін калібру 82 мм. Ворог вів обстріл з напрямку від селища Доломітне. Окрім мінометів, окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Після 08.40 ранку, також від селища Доломітне, окупанти застосували ці ж зразки піхотного озброєння по оборонцях н.п. Травневе.
Близько 09.00 ранку від шахти 6-7 ворог вів прицільний обстріл з РПГ по наших захисниках н.п. Шуми", - сказано в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, крім цього, сьогодні вранці, двічі під ворожим вогнем з гранатометів різних систем були позиції Об'єднаних сил в районі Водяного, а з 10:50 протягом 40 хвилин, противник вів провокаційний обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Лебединського.
"У разі прямої загрози життю та здоров’ю особового складу, захисники України відкривали адекватний вогонь у відповідь з метою придушення ворожої збройної активності. Зазначимо, що під час ведення вогню, підрозділи Об’єднаних сил, неухильно дотримуючись Мінських угод, застосовують виключно чергові вогневі засоби.
На жаль, сьогодні під час активного порушення російсько-окупаційними військами режиму тиші, внаслідок ворожих обстрілів один наш герой отримав поранення. Воїна евакуйовано до медичного закладу. Наразі йому надають необхідну лікарсько-сестринську допомогу", - повідомили в Міноборони.
Сталося це 25.08.2019 р.
Зеленский не принял отставок Хомчака и Кравчено (оказывается он тоже подавал).
Вопрос открытия огня обычным стрелковым, гранатометами, пулеметами - на усмотрение командиров подразделений находящихся под обстрелом, калибрами до 82 мм - на усмотрение командующих секторами, 82-120 мм - на Кравченко, свыше 120 - на Хомчака. Автор решения - Полторак.
Всемирный банк, после общения своего руководителя Девида Мелпаса с Зеленским, видимо для страховки оставил еще и 3-х страничный документ. Кратко содержание - не трогай НБУ.
Родина президента продолжает бунтовать против власти избранного ими президента. Пришло коллективное обращение (21 897 подписей) с требованием ввести в Криком Роге режим "чрезвычайной экологической ситуации". Ничем помочь не можем, но о том что напишет Вова на этой бумажке, сообщим
В кабинете Зеленского Полторак, Хомчак, Кравченко (командующий ООС) и еще кто-то из военных, генерал-майор. У дверей два адъютанта. Рука вперед, ладонь под 90 градусов, "Наказ Президента України !" Данилюка не пустили.
Вова рысью пробежал в кабинет.... У нас что? Вторжение инопланетян, военный переворот или это мираж в пустыне?
Итоговая бумага по совещанию 19.08.2019 г. по вопросам энергетики с участием Президента.
Оказывается формула "Роттердам +" самая выгодная ценовая политика (!) Интересно, НАБУ, САП, СБУ расследующие эту же формулу и выставляющие ее фигурантам убытки в 19 млрд. гривен что будут говорить в суде?
В общем все происходящее отчаянная попытка режима Зеленского восстановить угольную генерацию электроэнергии и ее схемы обогащения, уничтоженные введением рынка электроэнергии , но уже для себя.
Вчера вечером начальник Генерального штаба ВС Украины, Верховный командующий ВСУ генерал-лейтенат Хомчак передал президенту Украины Зеленскому прошение об отставке. Детали нам неизвестны.
"Хватай мешки, вокзал отходит!!!...".