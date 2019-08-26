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 Політика України, Суспільство
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Все про:депутат (938) парламент (322) скорочення (27) Стефанчук Руслан (59)

 Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук

Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді IX скликання Руслан Стефанчук підтвердив наміри "Слуги народу" скоротити кількість народних депутатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Стефанчук нагадав, що скорочення кількість депутатів  це одна з обіцянок під час виборчої кампанії.

"Ми протягом вихідних працювали над законопроєктами ... З приводу цього законопроєкту (Про зменшення кількості депутатів, - ред.). Я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли - і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності", - сказав Стефанчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144703
 
   
 Топ коментарі
 
Расскажи, ватник соевый!
Всеукраинский референдум 16 апреля 2000 - референдум на Украине по поводу реформирования системы государственного управления.

Согласны ли вы с уменьшением общего количества народных депутатов Украины с 450 до 300. "За" - 89,91 %. Т.е., все украинцы, кроме порохоскота - были за!

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логично...
Меньшее количество депутатов легче и купить и запугать...., тем более если снять неприкосновенность....
Дурни кто этому радуется....
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зебіл, що природа власним розумом обділила, що робиш висновки з того годує чи негодує порохоскот? Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3629
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"мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии" пугает слово "много"
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Как показывает практика кнопкодавства, количество депутатов можно смело сократить до 100 штук. Так как один депутат спокойно может голосовать за пятерых ато и за 10 человек.
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как пророчески сказал учитель истории Василий Петрович Голобородько-"Депутаты! Идите в жопу!!"
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Трамп обломал многим рога.Китай согласен на любые торговые переговорры.СШ -главный торговый партнёр Китая.Превышение экспорта над импортом китайским в США в 5 раз.Китай несёт потери от санкций США в % раз большие,чем США от санкций Китая.Зубожиння в Китае от Трампа на пороге,даещё и ЕС добавит( никуда от США не денется).У Китая -цуцванг.То же ждёт орду в Ж8.Бизнесовый подход к политике -главный конёк Трампа!.Скоро встреча ЗЕ с Трампом .Надо подольстить закоренелому насильнику!
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Ето только на руку Украине. Кризис в Китае обрушит цены на нефть соответственно и на газ, что даст по Рашке сильнее чем любые санкции.
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И отменить каникулы!!! Что это вообще такое??
Все люди работают, а у депутатов каникулы! Или предоставляйте каникулы и остальным украинцам!
Где равноправие граждан???
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Какая же зрада зрадная. аж сльози течуть. Ведь ето же Петина фишка и обещание еще в 2014 году снять депутатскую неприкосновенность.
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Хіба тільки Петина? Всі обіцяють, а як поріг Ради переступили, так якась сила БАЦ! і .... амнезія. Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 896
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а где в статье о неприкосновенности??? *
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Зарплату трогать не будут? Останется как всегда - не зависима от результатов работы депутатов?
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В США 330млн. граждан, а в Конгрессе(аналог Рады) 100 человек. Страна процветает, а тут 450 депутатов на 40 млн.граждан и в хвосте цивилизации.
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Так все одно 330млн. А в Україні десь 35 млн. мабуть.
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А може вже -5 млн? Бо ваші тут волають, що по 10 млн щорічно їде... За 5 років -50 млн. А було 45 млн...
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40 то много
33 самый раз (и это с кладбищем)
т.е. в 10 раз меньше
Если Сенат с Конгрессом это 535 депутатов
то Рада 535/10 = 53,3депутата (0,3 это Довгый, т.к. вор на 0,7)
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Растормошил тебя? Я доволен, это еще называется троллинг.
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Разница в населении 10 раз, а дармодоедов в США 100 раз меньше. А вы @**** и дальше ищите ошибки, вместо того чтоб задуматься, чем мы хуже других, может уж слишком работящие(всегда вызывало во смех).
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количество не значит качество. У нас тоже бардак
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чем меньше депутатов-тем выше цена мандата и тем больше возможностей попасть в раду богатым кандидатам и ставленникам олигархата и тем меньше шансов у всех остальных....
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Скорее ето даст народу быть более изберательнее и каждый депутат будет у всех навиду. Потому что стадо из 450 свиней никем и никак не котролируется, что хотят то и делают и из партии в партию перепрыгивают на ходу как сайгаки.
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Нищие в Раде не нужны, они свою жизнь не в состоянии устроить , что там говорить о государстве, растащат последнее, дай только волю.
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Так богатые растащили последнее! И свою жизнь прекрасно устроили!
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Таке підтримую. Але чи буде насправді? Поживемо-побачимо.
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Они хотят 300 рыл, это все равно много, 150 было бы норм.
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свинарчук разбушевался....лапшу на уши зебобикам кидает так...что те не упевают ее себе на уши вешать...
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тебе с "приветом" место на порохоботском насесете!!! петушок)))
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Слабо. Гитлер просто спалил парламент, чтобы не делить власть.
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где народовладдя и референдумы. Может людям пора самим определять сколько слуг народа им надо и как их на работу нанимать и увольнять. За отзыв депутата молчат и за многое другое тоже.
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Я понимаю что новые лица , непривычно и все такое, но когда я смотрю на его физиономию то почему то мне кажется что это какой то ученик осваивает фреймворк и постоянно тупит
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Не не, уменьшение нардепов было актуально в 2014 году. Сегодня актуально сокращения времени ВР каждого созыва до 2-3 лет. Провели референдум- снова на выборы .
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Есть очевидный маркер полезного и нужного для процветания Украины. Порохоскот негодуе - значит направление правильное.
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Сколько этой дряни воровской на сайте развел Бутус...
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Мови, мокшо, навчися. Бо дурниці пишеш.
"Негода" вашою буде "ніпагода". Що і хто вам "негодує"
А якщо тебе не годують (пишуть окремо), то ніхто тебе годувати (вашою "карміть") і не підряджався. Сам себе годуй, мокшо.
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Заговки ордынских медиа.:: Пуйло недоволен слишком медленным,,ростом " доходов ордынцев и неудовлетворительным ростом экономики.Как всегда клевещет,причём в лучшую сторону.Вот что делают животворящие санкции.Начался флуктуационный распад империи Вселенского Зла.И Зе ,как всегда прав ,призывая Запад к усилению санкций и медийного воздействия на ордынский лохторат.А Орда и сама себя дезинтегрирует на наночастицы.
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русня не ордынцы, они смердящие холопы орды.
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А про зменшення тарифів і припинення війни ви пошутковали.
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Шо не день то у порохоботов очередной блекаут
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у свиношнырей неделя уже началась а свиновальц шекелей еще не скинул.
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я не пойму чему ты радуешься. тому что свадебный фотограф и безработный будут менять Конституцию? так, рано радоваться. никто ж не знает что они там менять собрались. может евреев лишат права голоса или ограничат вес депутатов. от это будет хохма!
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ПЕТЕраст- Трупик-.Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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Валера, не частИ так или хоть слова переставляй. как кубики. тебя ж учили? Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8023 Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8023 Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8023

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3144539/71237169
ПЕТЕраст-Порохоботина.- Трупик...Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
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не поддерживаю ни Вовочку ни его зебобиков . но если получится уменьшить колличество дармоедов в Раде буду только рад . считай плюсик в карму он заработает Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 480
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Кого більше , того і зменшувати, разом з Сфанчуком !!
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Правильно сделают - надо убрать фсех барыжных и мертветчуковых!
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Яким методом - розстріляти, прийняти відповідний закон, не обирати у ВРУ, ЩОСЬ ІНШЕ?
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Нет, гораздо проще - сократить их места!
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на ноль ни на ноль..НО ЗОНА строгого режима половину из них уже заждалась
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калькулятор сказал, что разделить на 0 невозможно. Тогда лучше помножить.
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Взагалі кількість не приведе до якості в даному випадку.

Потрібно міняти політичну систему державного управління.

Тобто перейти до парламентської республіки.

Друге, це реформування місцевих органів самоуправління.
А 450 чи 300 депутатів великої ролі не зіграє, головне якість законів.
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Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию.(с)

Привет курсу в НАТО!
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Це буде самознищення для Зєльца.

Другий Майдан розпочався за відмову Хама від ЄС.
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дело не в доверии, а в карательной системе, которую он создавал + "неподконтрольные" титуханы нацжены
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У Хама система була більш жорстока, але він не встояв.
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выходит, надо вносить в Конституцию право народа на вооруженное восстание и разрешать оружие. а то каждый цыган солнце будет крутить куда захочет.
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Право народу на на повстання прописане в декларації ООН - Про права людини.
Народ має право на повстання у випадку узурпації влади.
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Народная Власть в Украине-это Люстрация, Экспроприация + Электро-Стулизация всей парашенковской мафии страны!!
Сорняки Барыжной мафии--нахрен!!с корнем!!!"
Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
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Валера, ты помнишь вещи, которые я даже не учил. Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8505 Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8505 Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8505
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Так до скольки сократить? 50-100? Просто интересно, какой штат у 95-го квартала.
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Так до скольки сократить? 50-100? Просто интересно, какой штат у 95-го квартала.
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ПОРОХОСОССЫ, ВАШ ХИТРОЖОПЫЙ МАРОДЕР ПАРАШЕНКО СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ

СТАРАЮТСЯ ВСЕМИ СИЛАМИ УДЕРЖАТЬСЯ ЗА КОРЫТО, ПОЭТОМУ КАК МОГУТ ВРЕДЯТ ЗЕЛЕНСКОМУ

НО ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ: ВРЕМЯ ИХ - ПРОШЛО!!!

НАРОД УКРАИНЫ, В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ, СТАЛ ДРУГИМ

ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПОНЯЛИ, ШО ПОРОШЕНКО ИХ ОБМАНУЛ СВОИМИ БРЕХЛИВЫМИ ОБЕЩАНИЯМИ "ЖИТИ ПО НОВОМУ"

НО, НА САМОМ ДЕЛЕ, ЗА 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ, СДЕЛАЛ ПРОСТОЙ НАРОД СТРАНЫ САМЫМ БЕДНЫМ В ЕВРОПЕ

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ "ЖИТИ ПО НОВОМУ" СТАЛИ: ПОРОШЕНКО, ЕГО ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ КОТОРЫХ ОН ПОЗВАЛ В АП, ОЛИГАРХИ.............................
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Какие у Андрюшки крупные какшки!
Какой активный бутуз!
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Вот ниугамонный какой! Если не капсом, так хоть болдом!
Впрочем, надо же хоть чем то прикрыть отсутствие мысли....
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Я ніколи не голосував за Пєціка.
Останній раз я голосував проти Пєціка.
Але Зєльц з часом втрачає в мене довіру.
Яка причина? Перше це його команда і друге це спонтанні заяви, як Зєльца, так і членів його команди.
Ну останній його слоган - "Ми різні, але єдині". Цікаво, хто йому підсунув цю байду. Це фактично те саме, що Ющер пер на Першому Майдані - "Багаті поділяться з бідними", "Разом нас багато, нас не подолати", "Народ і міліція єдині".
Поки Зєльц не зрозуміє, що прірва між багатими і бідними є головним розколом українського суспільства, ніякого руху до єдності суспільства не може бути мови.
.
СИТИЙ ГОЛОДНОГО НЕ РОЗУМІЄ.
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из твоего послания я понял несколько вещей.
1. Порошенко все еще у власти.
2. Зеленский не контролирует "корыто".
3. Зеленский борется с олигархами, но пока безуспешно.
4. Порошенко - богатый, Зеленский - бедный.

я ничего не напутал? только не КРИЧИ ради Бога...
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ПОРХАТОБОТЫ!!! Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4849

ВЫ ТЕПЕРЬ ТУТ ХОТЬ УСРИТЕСЬ

НО ПРОСТОЙ НАРОД ВАС И ВАШЕГО ХАЗЯИНА МАРОДЕРА, КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ, ПАРТНЕРА ОЛИГАРХОВ ПОРОШЕНКО - СДЕЛАЛ!!!

ПРИЧЕМ КРАСИВО СДЕЛАЛ!!!

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ и ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ!!! Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8190

УДАЧИ ЗЕЛЕНСКОМУ В ПОСТРОЕНИИ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЫ, КОТОРОЙ ПРОСТОЙ НАРОД БУДЕТ ЖИТЬ В ДОСТАТКЕ

ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, А НЕ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ и ПАРТНЕРА ОЛИГАРХОВ ПАРАШЕНКО.


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а возможно такое, в принципе, что Зеленский ошибается? какого масштаба событие может указать на это? вот что должно произойти? вопрос гипотетический. я просто пытаюсь оценить уровень доверия новой власти.
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Слышь, Толстый, ты про ПРИНЦИП расскажи - из каких СООБРАЖЕНИЙ определяется нужное число депутатов. А цифра - это второстепенно!
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Кількість депутатів у парламент визначається співвідношенням кількості громадян, що мають право голосу на одного депутата.

Шкода, але якість професійних депутатів у ВРУ зменшувалась, а збільшувалась кількість популістів і політиканів. Як буде працювати дана ВРУ покаже час.
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К счастью у них нет конституционного большинства. Пока.Не дай Бог этому составу ВР дорваться до"редактирования" Конституции...
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Сокращение - это один вопрос. А как насчет снятия неприкосновенности с них? Обещали же. И закон про импичмент подписать. Просто подписать осталось. Уже все проголосовали
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на примере закона об импичменте хорошо объяснять разницу между лозунгами и реальностью.
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