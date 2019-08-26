 Новий парламент має намір скоротити кількість нардепів, - Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Стефанчук нагадав, що скорочення кількість депутатів це одна з обіцянок під час виборчої кампанії.
"Ми протягом вихідних працювали над законопроєктами ... З приводу цього законопроєкту (Про зменшення кількості депутатів, - ред.). Я вам анонсував, що ми будемо вносити багато змін в Конституцію, які будуть відповідати програмі нашої партії. Ми це обіцяли - і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності", - сказав Стефанчук.
Все люди работают, а у депутатов каникулы! Или предоставляйте каникулы и остальным украинцам!
Где равноправие граждан???
33 самый раз (и это с кладбищем)
т.е. в 10 раз меньше
Если Сенат с Конгрессом это 535 депутатов
то Рада 535/10 = 53,3депутата (0,3 это Довгый, т.к. вор на 0,7)
мало?
"Негода" вашою буде "ніпагода". Що і хто вам "негодує"
А якщо тебе не годують (пишуть окремо), то ніхто тебе годувати (вашою "карміть") і не підряджався. Сам себе годуй, мокшо.
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3144539/71237169
ПЕТЕраст-Порохоботина.- Трупик...Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
(с)
Потрібно міняти політичну систему державного управління.
Тобто перейти до парламентської республіки.
Друге, це реформування місцевих органів самоуправління.
А 450 чи 300 депутатів великої ролі не зіграє, головне якість законів.
Привет курсу в НАТО!
Другий Майдан розпочався за відмову Хама від ЄС.
Народ має право на повстання у випадку узурпації влади.
Сорняки Барыжной мафии--нахрен!!с корнем!!!"
Первые по Ленину, условия успешного восстания.-«...Чтобы непременно были заняты а) телефон, б) телеграф, в) железнодорожные станции!!! Вождь забыл - ТВ и Интернет!!"Достучаться до справедливости в ворота дворцов можно только прикладами винтовок". Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться!!"
СТАРАЮТСЯ ВСЕМИ СИЛАМИ УДЕРЖАТЬСЯ ЗА КОРЫТО, ПОЭТОМУ КАК МОГУТ ВРЕДЯТ ЗЕЛЕНСКОМУ
НО ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ: ВРЕМЯ ИХ - ПРОШЛО!!!
НАРОД УКРАИНЫ, В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ, СТАЛ ДРУГИМ
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ПОНЯЛИ, ШО ПОРОШЕНКО ИХ ОБМАНУЛ СВОИМИ БРЕХЛИВЫМИ ОБЕЩАНИЯМИ "ЖИТИ ПО НОВОМУ"
НО, НА САМОМ ДЕЛЕ, ЗА 5 лет СВОЕЙ ВЛАСТИ, СДЕЛАЛ ПРОСТОЙ НАРОД СТРАНЫ САМЫМ БЕДНЫМ В ЕВРОПЕ
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ "ЖИТИ ПО НОВОМУ" СТАЛИ: ПОРОШЕНКО, ЕГО ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ КОТОРЫХ ОН ПОЗВАЛ В АП, ОЛИГАРХИ.............................
Какой активный бутуз!
Впрочем, надо же хоть чем то прикрыть отсутствие мысли....
Останній раз я голосував проти Пєціка.
Але Зєльц з часом втрачає в мене довіру.
Яка причина? Перше це його команда і друге це спонтанні заяви, як Зєльца, так і членів його команди.
Ну останній його слоган - "Ми різні, але єдині". Цікаво, хто йому підсунув цю байду. Це фактично те саме, що Ющер пер на Першому Майдані - "Багаті поділяться з бідними", "Разом нас багато, нас не подолати", "Народ і міліція єдині".
Поки Зєльц не зрозуміє, що прірва між багатими і бідними є головним розколом українського суспільства, ніякого руху до єдності суспільства не може бути мови.
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СИТИЙ ГОЛОДНОГО НЕ РОЗУМІЄ.
1. Порошенко все еще у власти.
2. Зеленский не контролирует "корыто".
3. Зеленский борется с олигархами, но пока безуспешно.
4. Порошенко - богатый, Зеленский - бедный.
я ничего не напутал? только не КРИЧИ ради Бога...
ВЫ ТЕПЕРЬ ТУТ ХОТЬ УСРИТЕСЬ
НО ПРОСТОЙ НАРОД ВАС И ВАШЕГО ХАЗЯИНА МАРОДЕРА, КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ, ПАРТНЕРА ОЛИГАРХОВ ПОРОШЕНКО - СДЕЛАЛ!!!
ПРИЧЕМ КРАСИВО СДЕЛАЛ!!!
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ и ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ!!!
УДАЧИ ЗЕЛЕНСКОМУ В ПОСТРОЕНИИ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ УКРАИНЫ, КОТОРОЙ ПРОСТОЙ НАРОД БУДЕТ ЖИТЬ В ДОСТАТКЕ
ГДЕ ГЛАВЕНСТВУЕТ ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, А НЕ ЖИЗНЬ ПО ПОНЯТИЯМ ВРЕМЕН КРЫШЕВАТЕЛЯ КОРРУПЦИИ и ПАРТНЕРА ОЛИГАРХОВ ПАРАШЕНКО.
Шкода, але якість професійних депутатів у ВРУ зменшувалась, а збільшувалась кількість популістів і політиканів. Як буде працювати дана ВРУ покаже час.