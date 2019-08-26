EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  187  6
Матеріали за темою:
Все про:політв'язні (999) Сенцов (751) Червона книга (12)

 Виходить книга оповідань Сенцова, написаних уже в російському ув'язненні

Виходить новий збірник в'язня Кремля Олега Сенцова "Маркетер", який він написав уже в російській колонії.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомляє "Видавництво Старого Лева".

""Маркетер" — збірка малої автобіографічної прози Олега. Автор розповідає в ній здебільшого про свої студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, нестримні веселощі, безгрошів’я — звичні складові життя молоді, яка здобуває знання. Початок дев’яностих. Зміна цінностей. Руйнування стереотипів. Становлення. Загартовування душі й характеру. Любов, дружба, виживання і бізнес... Вдумливий та уважний читач знайде все це у новій книжці Олега Сенцова. Переклад українською мовою, який зробив Олег Осока, поданий поруч із оригіналом. Оформили збірку Оксана Йориш та Назар Гайдучик", - йдеться в повідомленні.

За словами виконавчої директорки Українського ПЕН Тетяни Терен, "якщо оповідання, що ввійшли до збірки "Жизня", були написані Олегом близько 10 років тому, то тексти для "Маркетера" – це проза, яка вже з’явилася під час його ув’язнення. Це друга частина автобіографічної трилогії, в якій Олег повертається у своє студентське минуле, і знову йому вдається написати не лише про себе, а й про всіх нас, хто жив і шукав себе в той час. Неможливо насправді уявити, як можна творити в колонії, але писання для Олега сьогодні є великою підтримкою. Водночас кожна його нова книжка – це можливість нагадати нам і світу не лише про долю Олега, а й про справи всіх українських заручників Кремля. Так література стає сильним інструментом правозахисту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов у своїх листах висловив підтримку протестувальникам у РФ, - правозахисниця Щур

Головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка зауважує: "Вже 5 років Олег Сенцов перебуває в ув’язненні. Ми знаємо, яке тривале голодування він витримав і не зламався. І те, що у в'язничних стінах він пише прозу – це свідчення великої мужності, сили духу і постійної роботи над собою. Олег ніби робить ревізію свого життя, згадує свою юність і часи формування характеру, становлення себе як особистості. Ці оповідання дуже біографічні, а поза життям самого героя оповідань постає непривабливо сувора доба на зламі двох суспільних ладів, на зламі цінностей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144702
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Когда твари его выпустят,то напишет 2ю часть с названием не много другим.Но очень похожим.
 показати весь коментар
 
а кацапы так о своих пленных говорят .... или как у Сралина Приказ №272.... нет пленных - есть предатели.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Скоро перепрошьют и отпустят как надью савченко. И все сознательные и достойные пэтриоты будут кидать в него какашки. Такая,****,грустная карма у узников Кремля...
 показати весь коментар
 
Открыл "Флибусту", просмотрел "Рассказы" О.Сенцов. Там есть автобиография в литературной форме. Кому интересно - почитайте. Можно составить мнение об авторе, как о личности. У меня - отрицательное. Ну и талантом явно не блещет. Опять таки мое мнение. Издательство, по-видимому, отхватило от государства бабло на печать подобного шлака. Покупать эти книги по своей воле никто не будет. Это как пить дать. Ну а добровольно-принудительно какая-то часть тиража разойдется.
 показати весь коментар
 
Снял один фильм, зато наград как у Спилберга.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору