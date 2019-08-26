 Понад 700 учасників бойових дій на Донбасі пройшли реабілітацію на Дніпропетровщині. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform.

"В області діють два реабілітаційні центри для учасників АТО – у Дніпрі та селі Новотроїцькому Новомосковського району. Там сучасне фізіотерапевтичне обладнання, зали лікувальної фізкультури, дбайливий висококваліфікований медперсонал і психологи. Усі послуги безкоштовні", - розповіли в управлінні з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації.

У реабілітаційному центрі в Дніпрі цьогоріч вже пролікувалися понад 560 демобілізованих бійців. До їхніх послуг – підводний душ-масаж, вихрові ванни, вакуум-масаж, магнітолазерна терапія. Серед новинок – арттерапія.

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У центрі реабілітації на базі курорту "Солоний лиман" оздоровлюються учасники АТО/ООС з порушеннями опорно-рухового апарату. З початку 2019-го заклад прийняв вже майже 150 воїнів. Для них – гідромасаж, мінеральні ванни, гідролазерний душ. А ще – лазерна, ультразвукова та магнітотерапія. У чотирьох залах лікувальної фізкультури – спеціальні тренажери та дошки Євмінова.







Фото: сайт АрміяInform

"До реабілітації у закладах підходять комплексно. Медикаментозне лікування поєднують із консультаціями психіатра і психолога, фізіопроцедури – з лікувальною фізкультурою. Хлопцям допомагають одужувати комфортні умови і майже домашня обстановка", – додали в управлінні.

Зазвичай курс реабілітації триває від 17 до 21 дня. За направленням необхідно звернутися до сімейного лікаря.