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 Російські тюремники скоротили побачення кримськотатарського політв'язня Абдуллаєва через окремі слова рідною мовою, - "Кримська солідарність"

Кримчанка Аліме Абдуллаєва, дружина фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва (перша сімферопольська група) стверджує, що співробітники ростовського СІЗО, куди вона приїхала на побачення до чоловіка, скоротили їхню зустріч через розмови рідною кримськотатарською мовою.

Побачення відбувалося  23 серпня. За словами дружини Теймура Абдуллаєва, з визначених двох годин, вони змогли поспілкуватися лише одну годину, пише "Кримська солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Побачення з чоловіком мало відбутися о 13:00. В СІЗО мене покликали о 15 хвилин на другу. Хвилин через 10 нам постукали в скло, зробили зауваження у зв'язку з тим, що Теймур між словами, або пропозиціями вживав слова рідною кримськотатарською мовою. Вдруге, через хвилин 15, в мою кабіну увійшла дівчина, сказавши, що зараз перерве побачення з тієї причини, що ми розмовляємо не російською мовою", - розповіла жінка.

Аліме Абдуллаєва стверджує, що "розмова не була повністю кримськотатарською мовою, використовувалися слова або пропозиції кримськотатарською мовою частково".

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Російські тюремники скоротили побачення кримськотатарського політвязня Абдуллаєва через окремі слова рідною мовою, - Кримська солідарність 01
Російські тюремники скоротили побачення кримськотатарського політвязня Абдуллаєва через окремі слова рідною мовою, - Кримська солідарність 02
Російські тюремники скоротили побачення кримськотатарського політвязня Абдуллаєва через окремі слова рідною мовою, - Кримська солідарність 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144697
 
 
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