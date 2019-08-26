 "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Парахоботіки узбагойтесь)))
У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-
Хочу на весілля в Сан Тропе
Хочу на фронт в Пески)))
Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявив Богдан (стиль і орфографія збережені. - Ред.), прикріпивши до повідомлення пост про його відвідуванні Пісків на Донбасі в серпні 2015 року.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящого за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. За інформацією журналістів Bihus.info, Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна. Його обраниця - юристка Ганна Огренчук. Кілька тижнів тому вона була призначена в комісію з питань правової реформи. Крім Андрія Богдана, на весіллі Довбенка був присутній забудовник Андрій Вавриш.
модери...тож народна приказка
а таки пошле
У ЗеБотов и этого все порохоботы.
Я ни к тем ни к другим ни третьим не отношусь.
Обычный человек избиратель задаст себе вопрос чем Мальдивские отличаются от этих?
Этот имхо ещё более нагло и вызывающе себя ведёт.
Это свидетельствует об отношении уже новой власти к избирателю.
Отношение это, на самом деле, не только к избирателю он плюнул в лицом всем нам. Они у власти и плюют всем в лицо, как и папередники.
Я отношусь к украинцам, которые здесь живут и платят налоги и как ни крути, теперь они у власти над всеми. Вы всем теперь предлагаете заткнутся и седеть в сторонке и ждать...
Разницы нет между теми и этими.
Вы не выбрали потому что не относитесь к зебилам и порохоботам(как вы заявили).
Если вы не в силах выбрать значит просто тут живите и ждите пока выберут избиратели.
Чего воздух то сотрясать?
Плюнули и плюнули.
Утретесь.
Только, вот, нюанс: Порошенко - может себе это позволить и его декларация - есть в открытом доступе!!!!
А Богдан, может, показать источник своих доходов???
штанята сухі
болото зелене аж всколихнулось...он ядовиті бульбашки ще з тебе булькають
И запорукой этому не наше большинство, а ваша сцыкливость.
Майдан длился больше 3-х месяцев хотя начинался как краткосрочная мирная акция. В этот раз у вас столько времени не будет, чтобы все обдумать и снова перекраситься.
Поэтому просто жди и ерзай. Ну и посмотри по маршу ветеранов сколько людей готово выйти. И вспомни, на что готов лично ты. Ты пойдешь защищать ЗЕлупу?
Очень в этом сомневаюсь.
1. Лідер має бути представником титульної, а не хитродупої нації.
2. Чиновники не мають бути колишніми найманцями олігархів, з невідомими статками.
3. Нахабний Бурят не може займати таких посад.
В свободное от работы время - да.
Но ваше (всех) свободное от работы время (в воюющей стране) будет после отставки. А пока что - 25 часов в сутки, курортник . . .
а УКРАЇНЦІ окремо св"ято НЕЗАЛЕЖНОСТІ
За ним только иннертные теле-зебики, которые сраку с места бесплатно не сдвинут. А власть иногда кончается очень внезапно.
Они просто пока что чувствуют безраздельность власти и мнимую безнаказанность. Пока...
Ходил под себя на диване.
Мелкоуголовная гопота, пришедшая к власти, представителем которой является Богдан, и разговаривает, как уголовники.
Если бы это писала шелупонь в своем "вконтактике", то оно бы и ладно.
Но это пишет глава
АдминистрацииОффиса Президента, и обращается он так к 8% избирателей, что составляет больше миллиона человек.
Вот такой международный имидж и имеет сейчас Украина, имидж страны мелкоуголовной гопоты. И ничего таким "богданам" не объяснишь, потому что
"Принципово - не красти (но цього Вам не понять)" Источник: https://censor.net.ua/n3144696
у них просто в головах не укладывается, что можно не красть.
Понимаете?
Это мелкоуголовная шелупонь не понимает, не способна осознать, что МОЖНО НЕ КРАСТЬ, и что люди норамльные - не воруют.
Им больше свершенно нечего показать своим избирателям, 100 прошло - и НИЧЕГО.
Вообще ничего, пшик..
Тьфу, мерзоть.
Какой имидж Украине создали, мама-дорогая.
У них и язык один - блатной, и происхождение одинаковое, и обычаи, и мировоззрение.
пришла пора еще одну замутить, не?
а потом зеленого потыкать в неё мордою лица?