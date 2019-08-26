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Все про:весілля (42) Франція (769) Богдан Андрій (141)

 "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності

Глава Офісу президента Андрій Богдан прокоментував свою поїздку на весілля в Сен-Тропе (Франція) на День Незалежності.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Парахоботіки узбагойтесь)))
У вільний від роботи час, куда хочу туди іду,-
Хочу на весілля в Сан Тропе
Хочу на фронт в Пески)))
Принципово - не красти (но цього Вам не понять)", - заявив Богдан (стиль і орфографія збережені. - Ред.), прикріпивши до повідомлення пост про його відвідуванні Пісків на Донбасі в серпні 2015 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богдан провів День Незалежності України на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду, - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності 01

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Богдан провів День Незалежності України на весіллі смотрящого за Мін'юстом Довбенка в Сен-Тропе. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване "пре-паті". Третій день святкування припав на День Незалежності. За інформацією журналістів Bihus.info, Андрію Довбенку приписують вплив на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна. Його обраниця - юристка Ганна Огренчук. Кілька тижнів тому вона була призначена в комісію з питань правової реформи. Крім Андрія Богдана, на весіллі Довбенка був присутній забудовник Андрій Вавриш.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144696
 
   
 Топ коментарі
 
Окружило себе охороною, дітьми, а всеодно боїться, в броніку прийшов 😂"Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости - Цензор.НЕТ 5478
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зебил.. 5 дней за ПЯТЬ лет..
Сколько там шмаркля за 100 денй "работалО".. дней 5 тоже?) и трижді "ездило в отпуск2.
впрочем, зебилам єто сложно понять - вас г+г с шарнием - не отпускает "Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан о своей поездке в Сен-Тропе на День Независимости - Цензор.НЕТ 8361
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через твой офис проходят наградные листы на бойцов но ты ложил на них- свалив на свадьбу "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9425
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Ну що,задоволені,прихильники артиста комедійного жанру? А далі буде ще веселіше...
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Бьідло для бьідла😂 Зекраина.Чувак с бандосами чпокался, пока страна зубожіє, но єто провокация порохоботов, которьіми лохта обзьівает всех сознательньіх и разумньіх украинцев. Наркократия для малограмотньіх.
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а чого...стирили "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 7503
модери...тож народна приказка
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Пам'ятаєте відео, де африканці дали "калаш" шимпанзе? Фото нагадує те ж. "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9972
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нормально госслужащий глаголит)))) порохоботы это граждане украины которой хочет руководить этот якутский дебил. порохоботов будет все больше и ненавидеть это недоразумение с зелей будут все сильнее))) так держать ускоглазый, быстрее слетите с олимпа
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"Парахоботіки узбагойтесь. Куда хочу туди іду" - это ответ оху.....го новоиспеченного государственного чиновника гражданам Украины.... далі ..........что хочу то роблю и т д фінал буде ... пішли ви всі н..........
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хай глядить щоб його народ не послав на ...
а таки пошле "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 9295
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Т.е. делать "патриотические" вещи и красть для тебя более приемлемо?
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У порохоботов и пороха были все кремлеботами.
У ЗеБотов и этого все порохоботы.

Я ни к тем ни к другим ни третьим не отношусь.

Обычный человек избиратель задаст себе вопрос чем Мальдивские отличаются от этих?
Этот имхо ещё более нагло и вызывающе себя ведёт.

Это свидетельствует об отношении уже новой власти к избирателю.
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Ну вы то к избирателям не относитесь поэтому сидите в сторонке и ждите готового.
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К избирателям относятся все кто голосует.

Отношение это, на самом деле, не только к избирателю он плюнул в лицом всем нам. Они у власти и плюют всем в лицо, как и папередники.

Я отношусь к украинцам, которые здесь живут и платят налоги и как ни крути, теперь они у власти над всеми. Вы всем теперь предлагаете заткнутся и седеть в сторонке и ждать...
Разницы нет между теми и этими.
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У избирателя нет выбора кроме двух вариантов.
Вы не выбрали потому что не относитесь к зебилам и порохоботам(как вы заявили).
Если вы не в силах выбрать значит просто тут живите и ждите пока выберут избиратели.
Чего воздух то сотрясать?
Плюнули и плюнули.
Утретесь.
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Напомните, этому "успокоителю": СКОЛЬКО грязи, в т.ч. и с его стороны, было вылито на Порошенко, когда, он, поехал отдыхать!!!???
Только, вот, нюанс: Порошенко - может себе это позволить и его декларация - есть в открытом доступе!!!!
А Богдан, может, показать источник своих доходов???
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Подивіться розслідування Бігуса щодо Богдана. Прр те, як його юридична фірма шахраювала з банківськими кредитами та заставним майном.
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Та пусть ездит куда хочет, но за такое пренебрежительное отношение к народу Украины, пусть к меньшинству, но к 25%, можно и по шее получить, и я таки думаю что это лишь вопрос времени
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Какие 25%? Забудьте. Вас всего лишь 8%
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воен в атаке в "Песках" фотоко зачётное воен мля настоящий прям родня шимпанзи с ак из Африка "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 1067
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Та даже если 1%. Даже если всего 1 человек. Этот один человек гражданин Украины и заслуживает уважительного отношения.
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Хрена с два. 5 лет никакого уважения порохатые не проявляли, ровно наоборот. Теперь получайте обратку.
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Простите, вы вообще думаете что говорите? Приведите пример где порошенко или его глава АП обозвал граждан Украины и я прямо тут признаю что он был не прав.
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Легко. Порохатая свинья не одноразово называла граждан Украины зрадофилами или работающими на кремль. Теперь без обид. Все возвращается обратно.
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Не тобі, кацапу, патякати про Україну та українців. Бійся!
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Типичная собачка Павлова подала голос.
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ті вісім вийшли на Марш...
штанята сухі "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 4584 "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 4053
болото зелене аж всколихнулось...он ядовиті бульбашки ще з тебе булькають "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 5408
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Хох...за зебеля голосовало 19% от общего ко-ва избирателей. Вьічти, русак, половину сепаров. Вас меньшинство. И будете страдать в мокве с архангельском.
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Страшно тогда подумать, сколько же проголосовало за Свиночолого гетьмана, батька нации и найкращого президента. )))
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Тада. А Майдан 2014 вы, говнюки виртуальные сделали. Нас более чем достаточно, чтобы снова вернуть вас на место.
И запорукой этому не наше большинство, а ваша сцыкливость.
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Ну-ну. Сроки назовешь, диванный свиновоин, когда "вернешь на место"? Или ты как всегда занимаешься балаболизмом?
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Не назову. Война приходит вдруг, чмо ватное.
Майдан длился больше 3-х месяцев хотя начинался как краткосрочная мирная акция. В этот раз у вас столько времени не будет, чтобы все обдумать и снова перекраситься.

Поэтому просто жди и ерзай. Ну и посмотри по маршу ветеранов сколько людей готово выйти. И вспомни, на что готов лично ты. Ты пойдешь защищать ЗЕлупу?
Очень в этом сомневаюсь.
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У нормальній країні:
1. Лідер має бути представником титульної, а не хитродупої нації.
2. Чиновники не мають бути колишніми найманцями олігархів, з невідомими статками.
3. Нахабний Бурят не може займати таких посад.
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осталось внести миф про взятие богданом опорника под мостом и его оборону и догонит Ляшко с его 200ми "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 5337
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Та нет, Андрюшенька - Пороха мочили за Мальдивы, быть и тебе е..... за Сен-Тропе и гуляние на свадьбе руководителя офиса Главнокомандующего во время войны.

В свободное от работы время - да.
Но ваше (всех) свободное от работы время (в воюющей стране) будет после отставки. А пока что - 25 часов в сутки, курортник . . .
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барыгу мочили, мочат и мочить будут! По фальшивым паспортам, на неделю , втайне, за поллимона $ , со свитой! соевый барыга - позор страны. Ганьба во веки!
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Зелені мухи окремо св"яткують св"ято котлет
а УКРАЇНЦІ окремо св"ято НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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Богдан --пластилин соивых умишков.Просто соивый гаплик.
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І останнє, ваш гумор в анекдотичному стилі "хто обдовбаний, я обдовбаний", не личить голові офісу президента, тому що в кожному гуморі є саркастична правда.
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И он прав! соевые , откусили!
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И у єтого чма абсолютная власть, которой ни у кого еще не бьіло😅 Зелепутин. Вьі сделали єто.
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Спокойно.
За ним только иннертные теле-зебики, которые сраку с места бесплатно не сдвинут. А власть иногда кончается очень внезапно.
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Цей обдовбаний бурят не розуміє, що він публічна державницька особа, а ще гірше, якшо розуміє.
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Ему просто насрать. И пока однажды голова Богдана в прямом эфире не лопнет от пули, как перезревший арбуз, всем этим зеленым обдолбышам будет насрать.

Они просто пока что чувствуют безраздельность власти и мнимую безнаказанность. Пока...
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"Державницька особа" яка відповідає за олівці, туалетний папір, мінеральну воду та "машину до паршого під'їзду".
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24-го много больший позор пал на головы "волонтеров и ветеранов", каковые перед началом своего альтернативного марше тепло поприветствовали в своем кругу Пецю Пороха - чела, что систематически обворовывал армию (т.е. и этих участников марша), назначал на высокие командные должности реальных мерзавцев по признаку личной ему, Пороху, преданности, посылал на верную и бесполезную смерть так почитаемых ими побратимов. Вот где собрались люди без чувства собственного достоинства - в Киеве.
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Где бы ты был сейчас если бы не эти люди?
Ходил под себя на диване.
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Кто бы тебе стал платить ломаные гроши за твои тупые высеры, если бы здесь не было меня и подобных ? Скажи лучше спасибо за прокорм.
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ухаха какой пост прям повеяло петушаерим и его сказками про то что нас не кто не поддержал "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 209
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зарание отход запланировал обосрался ведь 24 го мало ли не дай бог его патрона завалят а потом что? "Парахоботікі узбагойтесь. Куда хочу туди іду", - Богдан про свою поїздку в Сен-Тропе на День Незалежності - Цензор.НЕТ 2656
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Как на пляж, так Богдан с Зелей, а День Незалежности то такэ. Если критика, так сразу порохоботы. Богдан ещё не понял, что это Украина, царьков и их свиту критикуют и будут критиковать. Будь ты Зе, Порох, Янык или Чучма, а тем более всякие богданы. Надо ему привыкать, в любой момент с говном смешают просто так, а за дело, тем более.
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грамотно! бодя перевів акцент на свій висер у фейсбуці і вже всі забули, що він був на весіллі бандюка довбенко, в присутності смотрящого Києва вавриша
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"Парахоботіки узбагойтесь"
Мелкоуголовная гопота, пришедшая к власти, представителем которой является Богдан, и разговаривает, как уголовники.
Если бы это писала шелупонь в своем "вконтактике", то оно бы и ладно.
Но это пишет глава Администрации Оффиса Президента, и обращается он так к 8% избирателей, что составляет больше миллиона человек.

Вот такой международный имидж и имеет сейчас Украина, имидж страны мелкоуголовной гопоты. И ничего таким "богданам" не объяснишь, потому что
"Принципово - не красти (но цього Вам не понять)" Источник: https://censor.net.ua/n3144696
у них просто в головах не укладывается, что можно не красть.
Понимаете?
Это мелкоуголовная шелупонь не понимает, не способна осознать, что МОЖНО НЕ КРАСТЬ, и что люди норамльные - не воруют.
Им больше свершенно нечего показать своим избирателям, 100 прошло - и НИЧЕГО.
Вообще ничего, пшик..
Тьфу, мерзоть.
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і такіх мелкоуголовних (і не тілько) дебілів 72% в краіні
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По этой шелупони о всей стране судят, вот в чем дело.
Какой имидж Украине создали, мама-дорогая.
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єот верховний зедебіл бахдан думает что если кремлядь за него топіт в каментах на цензоре то он сможет обворовивать Украину безнаказанно
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Аза чей счет банкет? откуда столько бабла, можно поинтересовацца??
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Шел бы этот Богдан с Маней Захаровой разговаривать.
У них и язык один - блатной, и происхождение одинаковое, и обычаи, и мировоззрение.
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А знаете почему Богдан обратился именно к "порохоботикам"? Потому что он знает, что зелябобикам по.... на то, что глава администрации презедента положил болт на День независимости Украины. Мало того, многие зелябобики будут его лицемерно покрывать и выгораживать.
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была уже петиция уволить нах этого быдлогана?
пришла пора еще одну замутить, не?
а потом зеленого потыкать в неё мордою лица?
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Циничные ублюдки)) В этом даже что-то есть. Эти посылают нах даже не стесняясь и всех гамузом) Даже рыги и те старались хотя б притворятся. А в целом ощущение точно как в 2010ом и предчувствия тоже.
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