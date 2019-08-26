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 Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп за участю 4 автомобілів: двоє людей загинули на місці, шестеро, серед яких двоє дітей, госпіталізовано

На Львівщині унаслідок зіткнення чотирьох легкових автомобілів на місці події загинули двоє людей, ще шестеро, серед яких двоє дітей, з травмами госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Fаcebook.

25 серпня, близько 23:05 год,. на 644 км + 950 м автодороги М-06 "Київ-Чоп", поблизу смт. с. Верхнє Синьовидне Сколівського району водій 1978 року народження, керуючи автомобілем VOLKSWAGEN POLO, рухаючись в напрямку м. Київ, зупинився, пропускаючи поперед транспортний засіб, який здійснював поворот наліво на АЗС, позаду нього зупинився житель м. Мукачево 1998 року народження на автомобілі SKODA SUPER B, а позаду цих автомобілів житель смт Верхнє Синьовидне 1979 року народження, керуючи автомобілем AUDI Q7 скоїв зіткнення з автомобілем SKODA SUPER B, який інерційним рухом зіткнувся з автомобілем VOLKSWAGEN POLO. Після удару автомобіль AUDI Q7 розвернуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем DAEWOO LANOS під керуванням жителя м. Київ 1969 року", - сказано в повідомленні.

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За даними відомства, унаслідок ДТП 2 пасажири автомобіля DAEWOO LANOS загинули на місці пригоди, 6 осіб, серед яких 2 дітей (2007 і 2016 народження) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані в Сколівську ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.

Жахлива ДТП на трасі Київ-Чоп за участю 4 автомобілів: двоє людей загинули на місці, шестеро, серед яких двоє дітей, госпіталізовано 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144694
 
 
 Топ коментарі
 
В чём естественный отбор,можешь мне ответить?Или новость мозгов не хватает до конца прочитать?
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И я не удивлюсь...если узнаю что там еще и сплошная белая полоса была..где чувак налево на заправку поворачивал..
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Мораль...если ты на главной..то нефиг останавливаться и пропускать тех кому взбрело в голову поварачивать налево на заправку...тем более что заправок с правой стороны на трассе навалом...
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Жаль людей,но с естественным отбором не поспоришь.
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В чём естественный отбор,можешь мне ответить?Или новость мозгов не хватает до конца прочитать?
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на AUDI Q7 еврбляха видать біла

если бі новая біла то тормознула би без проблем без заноса
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Естественный отбор? Если бы, не дай Бог, погибли люди в АУДИ, было бы похоже на отбор. А погибли люди, которые не смогли себе позволить более надежный автомобиль. По твоему те которые по беднее не достойны жить?
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Мораль...если ты на главной..то нефиг останавливаться и пропускать тех кому взбрело в голову поварачивать налево на заправку...тем более что заправок с правой стороны на трассе навалом...
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Так он и остановился, наверное, бо тот уже "осуществлял поворот", не на таран же идти...
Что характерно, назвали всех, кроме повернувшего налево на заправку. " транспортное средство", блин. Я так понимаю, "транспортное средство" заправилось и уехало?
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транспортное средство может быть бензовозом который налево поворачивал на АЗС для слива топлива.
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Вообще там все неясно. Вот с факты.ua новость и там уже фольксваген поворачивал налево, поэтому и остановился

"Водитель автомобиля «Volkswagen Polo» остановился, чтобы пропустить другие машины и повернуть налево к заправке. За «Фольксвагеном» остановилась «Skoda Superb». В нее-то и врезалась «Audi Q7» под управлением 40-летнего местного жителя."
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А якщо він перед ним на головній? тут питання до водія на Q7, і взагалі в Європі перед можливою пробкою, останній включає аварійку, пора і нам це запровадити.
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Мораль, соблюдайте дистанцию и безопасную скорость!
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И я не удивлюсь...если узнаю что там еще и сплошная белая полоса была..где чувак налево на заправку поворачивал..
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При чем не ясно зачем он поворачивал, там чуть дальше такая же заправка с левой стороны т.е. для каждой полосы своя и видимо не зря так сделали т.к. участок довольно узкий и трудный. Видать проехал свою заправку и решил завернуть на следующую. Там же поток авто огромный, даже ночью.
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"В этой речке утром рано утонули два барана" (с)
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по этой трассе, если приходиться ехать, то это надо делать только днём. а киев, если это возможно, вообще обходить, как и полицейского, со всех сторон.
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Сокальский район не дуже близько від Києва.
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смотря в каком смысле ). просто киев - всегда апогей дорожных гадостей на финише чоп-киев. или в его начале, при обратном маршруте. киеву закон не писан! сколе отдыхает.
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Руководствоваться надо ПДД, а не правилами вежливости, из-за таких вежливых в нарушение правил и происходят страшные, смертельные ДТП.
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