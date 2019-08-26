 Після зимових канікул парламент може перейти на систему "Рада-4", що передбачає голосування за відбитком пальців, - Стефанчук

Про це сказав журналістам представник Президента України у ВР, обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук у понеділок перед початком засідання підготовчої групи по роботі Верховної Ради України ІХ скликання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми уже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики (Інститут прикладної математики і механіки НАН України - ред.), який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами - ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи. Я думаю, що десь упродовж пів року, а це не від нас залежить, це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради, дуже сподіваюся і наперед не говорю, але думаю, що за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування", - сказав Стефанчук.
За його словами, нині парламентаріям пропонують увести сенсорну кнопку, строк експлуатації якої збіг у 2008 року. Крім того, у регламенті ВРУ немає положень, які стосуються голосування завдяки цьому механізму, і це треба виправляти. "Сьогодні ми уже ставимо питання про запропонування "Рада — 4", бо "Рада-3" сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про "Раду-4", ми повинні говорили про реакцію на відбиток пальця", - пояснив представник глави держави в парламенті.
Що, і ці будуть кнопкодавити?))))
мы ж Трускавцов не заканчивали, куда нам...
"Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло
Кто бабло взял за него?
Источник: https://censor.net.ua/n3144693
ввесети уголовную наказуемость за прогулы заседаний и кнопкодавство.
Необходимо подавить кнопкодавство в ВР в зародыше .
Сразу , на первой сессии Иначе будет ,
КаК с Яценюком .
Обещал - докладывал - затем нищие новоизбранные депутаты остепенились -
набрались жиру и было обЪявено -денех на внедрение голосования с пальцем -
больше - нет .
А Яценюк стал долларовым миллиардером .
Вот , как-то так .
Алексей Мочанов рассказал, что в июле Арсений Петрович отпраздновал на закрытой вечеринке первый "ярд".
По его мнению, война позволила ему заработать миллиард в одной из беднейшей стран Европы. Корейко наших дней.
Гугл в помощь .
Там еще 250 млн на кролячий забор на Границе ...https://strana.ua/news/196273-stroiteli-steny-jatsenjuka-poluchili-novye-milliony-na-proekt-nesmotrja-obvinenija-v-rastrate-sredstv.html
Подрядчик, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил новые миллионы на "Стену Яценюка" 13:14, 15 апреля 2019
Его идеи живут и побеждают!
Ех холодний душ якось швидко на голову падає...
З таким успіхом результат на місцевих виборах будуть забезпечувати Орли Авакова...
А не народ України...