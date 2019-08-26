EN|RU|UK
Теми дня: Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України
  1300  66
Все про:ВР (5368) голосування (326) кнопкодавство (13) Стефанчук Руслан (59)

 Після зимових канікул парламент може перейти на систему "Рада-4", що передбачає голосування за відбитком пальців, - Стефанчук

Перехід парламенту на нову систему голосування "Рада-4" може відбутися в період зимових канікул.

Про це сказав журналістам представник Президента України у ВР, обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук у понеділок перед початком засідання підготовчої групи по роботі Верховної Ради України ІХ скликання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми уже зараз ведемо переговори з Інститутом прикладної математики (Інститут прикладної математики і механіки НАН України - ред.), який відповідає за усі ці речі, і з юридичними (службами - ред.), які повинні підготувати зміни до регламенту, які дадуть можливість голосувати народним депутатам з використанням цієї системи. Я думаю, що десь упродовж пів року, а це не від нас залежить, це питання технічне, бо його треба розробити, сертифікувати, впровадити, завести до Верховної Ради, дуже сподіваюся і наперед не говорю, але думаю, що за зимові канікули ми зможемо перейти на абсолютно нову систему функціонування", - сказав Стефанчук.

Дивіться також: Підготовча група на засіданні в понеділок розгляне кандидатури керівників комітетів Ради, - Стефанчук. ВIДЕО

За його словами, нині парламентаріям пропонують увести сенсорну кнопку, строк експлуатації якої збіг у 2008 року. Крім того, у регламенті ВРУ немає положень, які стосуються голосування завдяки цьому механізму, і це треба виправляти. "Сьогодні ми уже ставимо питання про запропонування "Рада — 4", бо "Рада-3" сенсорна кнопка, то це реакція на тепло, а коли ми говоримо про "Раду-4", ми повинні говорили про реакцію на відбиток пальця", - пояснив представник глави держави в парламенті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144693
 
 
 Топ коментарі
 
Ждемс когда к стопке карточок депутатов будет прикладыватся стопка пальцев.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Обіцянки-цяцянки.
 показати весь коментар
 
 
Молодцы, внедряют современные технологии. Будет биометрическое голосование и никакого кнопкодавства.
 показати весь коментар
 
 
ПECовские прогульщики будут силиконовые копии пальца делать. Не поможет, imho.
 показати весь коментар
 
 
Не,их надо только по отпечатку пятака,как коров.
 показати весь коментар
 
взвешивать зад в кресле депутата: нет центнера в кресле - нет засчёта голоса. Недобрала фракция тоннаж - не допускается к голосованию. После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6580
 показати весь коментар
 
 
Если будут все ходить,то тоннаж будет только увеличиваться.Не,лучше индивидуально по морде.
 показати весь коментар
 
Если поставить сканеры с высоким разрешением и камеру видеофиксации на каждое рабочее место, то соевым придется отвечать за мошенничество в административном и уголовном порядке. Все это копейки сейчас стоит.
 показати весь коментар
 
 
а что такое ПЕ? Партия Евреев? можно сделать объединено с соплями уродов. ПЕНС, ПЕСНя, а лучше ПЕНиС
 показати весь коментар
 
ПЕС - партия "европейской солидарности" парашенки.
 показати весь коментар
 
Ждемс когда к стопке карточок депутатов будет прикладыватся стопка пальцев.
 показати весь коментар
 
 
Может перейдет, а может и не перейдет. На всё воля богдана.
 показати весь коментар
 
 
Тю, а ще пару тижнів тому казали, що цю систему активують одразу... Вона ж уже встановлена (ще при спікері Сєні її поставили), її запустити всього за кілька днів можна!
Що, і ці будуть кнопкодавити?))))
 показати весь коментар
 
 
Вижу, что тупорылые порошенковские боты и дальше продолжают оскорблять украинцев. Не надоело вам еще, убогие? Или Петя больше платит за особо противные высеры?
 показати весь коментар
 
 
Кстати порошенковские боты не менее украинцы чем ты, только умнее
 показати весь коментар
 
Зе в своих шоу показывал разных украинцев. В самых тупых вы увидели себя и обиделись.
 показати весь коментар
 
У сени другая устаревшая система - сенсорная. А это современая биометрическая. Айтитенологии рулят.
 показати весь коментар
 
 
Ви сам текст новини читали? Активують Рада-3, яка реагує на тепло. Через півроку хочуть запустити Рада-4, яка буде реагувати на відбиток пальця.
 показати весь коментар
 
 
Уже давно можно внедрить систему распознавания лиц и другие ноу-хау.Айти-держава никудышняя.Отстой продуцируется.
 показати весь коментар
 
 
резко возрастет спрос совсем на другие резинотехнические изделия...
После зимних каникул парламент может перейти на систему "Рада-4", предусматривающую голосование по отпечатку пальцев, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6993
 показати весь коментар
 
Надо на пальцах фамилии для удобства кнопкодавов наколоть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что же вы черт побьери творите. Как Парашенко будет голосовать с Мальдив? Или палец ему отрубить и повесить на цепочку возле его кнопки как и другим депутатам, которые в прошлом правительстве почти не ходили на работу?
 показати весь коментар
 
 
Соя ваш балобол падрубий клялся,что внедрит эту систему.Ну и чего вы тут распинаетесь)))
 показати весь коментар
 
 
А...не сразу же, а-таки уже "после зимних каникул". Да и с оговоркой "может быть"... Клоун и его команда опять или шутят, или врут, или пургу гонят не осознавая реального положения дел
 показати весь коментар
 
 
Забавно слышать подобные комментарии от поклонников Пети, команда которого в этом направлении не сделала нихрена.
 показати весь коментар
 
 
Шо там диджитализировать, ведь все готово...
 показати весь коментар
 
 
Это другая технология, ты разницу между сенсорной кнопкой и биометрическим сканером понимаешь?
 показати весь коментар
 
 
У соевых может и сканер - это сенсор. Они же против айтитехнологий, как коммуняки против кибернетики. IT-техноогия- продажная девка империализма Московии.
 показати весь коментар
 
 
первинний вимірювальний перетворювач (чутливий елемент або сенсор) - вимірювальний перетворювач, який першим взаємодіє з об'єктом вимірювання - питання є?
 показати весь коментар
 
 
Шо? От же Зельцман, ну и выдумщик...😀
мы ж Трускавцов не заканчивали, куда нам...
 показати весь коментар
 
Це точно, бо ЗЁ навіть аналізів здати не годен...
 показати весь коментар
 
Да давайте сразу и по сетчатке глаз. А то корми этих инвалидов...
 показати весь коментар
 
И что же оно было такое за ноу хао

"Рада-3" сенсорная кнопка, то это реакция на тепло

Кто бабло взял за него?
Источник: https://censor.net.ua/n3144693
 показати весь коментар
 
Чует моё сердце: без анализов тут не обойтись! Полного цикла, каждое заседание. Щас продумывают систему подвода индивидуальных трубочек, к каждому креслу собирающих мочу/кал/кровь. В пару лярдов(не гривен) должны вложиться. Будем впереди Планеты Всей.
 показати весь коментар
 
 
Отменить неприкосновенность и
ввесети уголовную наказуемость за прогулы заседаний и кнопкодавство.
 показати весь коментар
 
 
А кто считать будет прогульщиков??? Тут есть явная коррупционная составляющая! Появятся решалы, посредники. Ну, вы сами знаете.
 показати весь коментар
 
 
Независимая распределенная база. Каждый сможет иметь дома копию, чтобы не подменили.
 показати весь коментар
 
Появятся, если не будет гигиены. Пока Зеленский начал с чистого листа. Удастся ли его загадить "прежним" как загаживается форум Цензора подбарыжными - посмотрим. Если удастся - то быть вам Украинцам недокацапами до скончания времен, потому что потерю такого шанса, который из ничего создал для Украины Зеленский, история не прощает.
 показати весь коментар
 
Наверное есть сомнения... что досидят до следующего года.
 показати весь коментар
 
"ЗЕ"!
Необходимо подавить кнопкодавство в ВР в зародыше . Сразу , на первой сессии

Иначе будет ,

КаК с Яценюком .
Обещал - докладывал - затем нищие новоизбранные депутаты остепенились -
набрались жиру и было обЪявено -денех на внедрение голосования с пальцем -
больше - нет .
А Яценюк стал долларовым миллиардером .
Вот , как-то так .
 показати весь коментар
 
 
Каков ПОП - таков и приход. Не хотели Тимошенко - получили шо получили.
 показати весь коментар
 
 
Тимошенко пообещала избирателям бензин из водорослей. Как сообщает пресс-служба Тимошенко, стоимость дизельного топлива, изготовленного из водорослей, составит около 2 гривень, а стоимость бензина - немного больше 2 грн.
 показати весь коментар
 
 
Ну, скажем, пустить кое кого на бензин вместо водорослей было бы полезно, даже если повысилась бы себестоимость на выходе.
 показати весь коментар
 
З яких джерел відомо, що Яценюк став доларовим мільярдером?
 показати весь коментар
 
Украинский автогонщик и волонтер
Алексей Мочанов рассказал, что в июле Арсений Петрович отпраздновал на закрытой вечеринке первый "ярд".
По его мнению, война позволила ему заработать миллиард в одной из беднейшей стран Европы. Корейко наших дней.
Гугл в помощь .
Там еще 250 млн на кролячий забор на Границе ...https://strana.ua/news/196273-stroiteli-steny-jatsenjuka-poluchili-novye-milliony-na-proekt-nesmotrja-obvinenija-v-rastrate-sredstv.html

Подрядчик, которого НАБУ подозревает в растрате средств, получил новые миллионы на "Стену Яценюка" 13:14, 15 апреля 2019
 показати весь коментар
 
А новіших побрехеньок у підонучних нема?
 показати весь коментар
 
Да, б.., сенсорная кнопка, отпечаток пальца, сканирование сетчатки, проба ДНК и мазок из жопы. А нужно просто отмечать на входе, как на заводе, и начинать заседание со списком отсутствующих. Если без причины нет - увольнять с голой жопой на мороз. Если проголосовал "отсутствующий" - голосование недействительное, подымать запись с камер и увольнять сразу же того, кто жамкал. Но на этом деньги не попилишь.
 показати весь коментар
 
Арсений - молодец!
Его идеи живут и побеждают!
 показати весь коментар
 
Жити/Красти по новому...
Ех холодний душ якось швидко на голову падає...
З таким успіхом результат на місцевих виборах будуть забезпечувати Орли Авакова...
А не народ України...
 показати весь коментар
 
Які там 73%? За результатами першого туру 19% (ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЬ!) від кількості виборців і 43% у другому турі (разом з ТЮкнутими, ЗАЖОПінцями, Смєшкуватими тощо)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору