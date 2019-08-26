 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 31 людина, під час пожеж - 16, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників з початку тижня зареєстровано 3 тис. 16 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 людини.

Ліквідовано 2 тис. 629 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та не допущено знищення вогнем 478 будівель та 59 од. техніки. На пожежах загинуло 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 101 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 245 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 5 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 31 особа.