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Все про:пожежа (1768) ДСНС (2036) вода (281)

 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 31 людина, під час пожеж - 16, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 19.08 по 25.08 на водних об'єктах в Україні загинула 31 людина, під час пожеж - 16.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників з початку тижня зареєстровано 3 тис. 16 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 людини.

Ліквідовано 2 тис. 629 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та не допущено знищення вогнем 478 будівель та 59 од. техніки. На пожежах загинуло 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 101 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 245 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 5 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 31 особа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144692
 
 
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Каким боком Зе к этому? Порохоботные - оcветить тему! Фейкометы наизготовку и вперед!
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Ни каким, Зе разве что шавермой может подавиться, а утонуть нет, оно не тонет, как и вы, зебилы)))
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Это война и автогеноцид.
За семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.В частности, общее количество ДТП выросло на 7% (за семь месяцев 2018 года было зафиксировано 81 006 аварий).В ДТП пострадали 16 921 человек (в 2018 году за тот же период - 15 647), что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф - если в 2018-м за семь месяцев на дорогах погибли 1545 человек, то в нынешнем - 1688, что на 9,3% больше.Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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автогеноцид - это тупые хамы и синяки на дорогах
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Согласен
но они там появились, когда власть им позволила появиться и убить нормальных украинцев
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А ще встановлені дорожні знаки і нанесена дорожня розмітка, які не відповідають державним стандартам ДСТУ 4100-2014 та ДСТУ 2587-2010
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Если нашим военноначальникам удаётся уменьшить боевые потери ССО, до одного человека в неделю, то это ,сравнительно, неплохо. А тут около 50... В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 31 человек, во время пожаров - 16, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2275
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