 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинула 31 людина, під час пожеж - 16, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними рятувальників з початку тижня зареєстровано 3 тис. 16 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 52 людини.
Ліквідовано 2 тис. 629 пожеж, врятовано на пожежах 33 особи та не допущено знищення вогнем 478 будівель та 59 од. техніки. На пожежах загинуло 16 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн. 101 тис. грн.
Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 245 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 5 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 31 особа.
За семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.В частности, общее количество ДТП выросло на 7% (за семь месяцев 2018 года было зафиксировано 81 006 аварий).В ДТП пострадали 16 921 человек (в 2018 году за тот же период - 15 647), что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф - если в 2018-м за семь месяцев на дорогах погибли 1545 человек, то в нынешнем - 1688, что на 9,3% больше.Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
но они там появились, когда власть им позволила появиться и убить нормальных украинцев