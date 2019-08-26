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 Суспільство
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 Понад 3 тис. осіб були незаконно позбавлені свободи й утримувалися в спеціальних таборах найманців РФ на Донбасі, - військова прокуратура

Головна військова прокуратура розслідує кримінальне провадження за фактами ведення агресивної війни і створення терористичної організації.

Понад три тисячі осіб були незаконно позбавлені волі й утримувалися в спеціально створених таборах на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Такі дані озвучила Головна військова прокуратура, пише "Главком" із посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 4 липня, передає Цензор.НЕТ.

Серед арештантів "Л/ДНР" переважали військовослужбовці Збройних Сил України та інших воєнізованих формувань і правоохоронних органів, цивільні особи, в тому числі журналісти, волонтери, місцеве цивільне населення.

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Слідство стверджує, що майже всі полонені, у порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписаної від 04.11.1950, зазнавали жорстоких тортур, побиття, катувань. Зокрема, бранці утримувались у непридатних для цього приміщеннях, позбавлялись харчування, води, можливості для справляння фізіологічних потреб та необхідної медичної допомоги.

Наразі військова прокуратура продовжує розслідування за фактами розв’язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (ч.ч. 1, 2 ст. 146; ч. 1 ст. 115; п. 1 ч.2 ст. 115; ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України). Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/stala-vidoma-kilkist-lyudey-kotri-proyshli-cherez-tabori-ldnr-620152.html

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144691
 
 
 Топ коментарі
 
Тутешне верещит и ничего.
То ж демократия.
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Багато ти знаєш за бугром. Теж так врещить?
Более 3 тыс. человек были незаконно лишены свободы и содержались в специальных лагерях наемников РФ на Донбассе, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 9106
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Матиос!!!
Ты ли это?
Не прошло и пять лет.
А до этого что был занят изнасилованым торнадой мальчиком с доски обьявлений?
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Хо ще проти колючки з линиридинири в чотири ряди ?
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Я против.
Для чего создавать рашке гнойник для бесконечной проксивойны?
Вводить миротворцев.
Проводить выборы и закрывать границу.
Пусть рашка пробует стрелять со своей территории.
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А тамтешнє бидло знов верещатиме **********.
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Тутешне верещит и ничего.
То ж демократия.
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Багато ти знаєш за бугром. Теж так врещить?

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Таких половина верховной рады.
А ты все за бугром вату ищешь.
Неужели не ясно что раша может убивать наших солдат только под видом наших восстанцев.
Когда Украина закроет границу война закончится.
Поэтому то чем ты занимаешься это полезный идиотизм.
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Війна тут ніколи і не припинялась переходячи з однієї фази в іншу. Зараз вона перейшла в гарячу фазу. А закінчиться коли покоління, які знали імперське рабство і придбали рабський менталітет, підуть в небуття.
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Нехай військова прокуратура вишле це в смсці говнокомандуючому, котрий навіть не в силах вимовити яка країна веде проти нас війну.
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