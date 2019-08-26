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 Політика України, За кордоном
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Все про:військовополонені (320) Денісова (346) політв'язні (999) Москалькова (151)

 Омбудсмен РФ Москалькова повернулася з Києва в Москву

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова після поїздки до Києва перебуває в Москві, повідомили в її пресслужбі.

"Тетяна Миколаївна в Москві, працює", - сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Про причини візиту до Києва, його підсумки і перспективи подальших контактів у пресслужбі не повідомляють.

Зазначимо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова минулого тижня прилітала в Москву, а Москалькова - до Києва. Однак досі інформації про підсумки візитів двох омбудсменів не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омбудсмен РФ Москалькова, яка займається питанням прав полонених, прибула до Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144689
 
 
 Топ коментарі
 
упал намоченный в моцкве
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Газ по 90

@mykolayovych45

·14 ч

зараз в мене полетять прокльони,але Зеленський не мав включати наших моряків в обмін,що планується. їх мали відпустити без буд-яких умов і що важливо разом з кораблями. над цим працювали всі наші західні партнери,
@ZelenskyyUa
все пересрав.
кораблі подаруємо
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Долетела кобыла до Мацквабада? Жива-здорова? Биндеровским йухом не подавилась? Ну и х... с ней!
ЗЫ. Достаточно редко можно встретить бабищу с такой отвратительной "держи-"мордой!
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Особенно и комментировать не чего.., бесполезное создание эта Москалькова!
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Долетела кобыла до Мацквабада? Жива-здорова? Биндеровским йухом не подавилась? Ну и х... с ней!
ЗЫ. Достаточно редко можно встретить бабищу с такой отвратительной "держи-"мордой!
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Приезжала чтобы дать инструкции Вышинскому
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Смілива баба, коняку в дупу поцілує, в «фашЫздскую» Україну увійде.
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Газ по 90

@mykolayovych45

·14 ч

зараз в мене полетять прокльони,але Зеленський не мав включати наших моряків в обмін,що планується. їх мали відпустити без буд-яких умов і що важливо разом з кораблями. над цим працювали всі наші західні партнери,
@ZelenskyyUa
все пересрав.
кораблі подаруємо
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В Израиле за одного воина Гилада Шалита в 2011 году Палестине отдали 1027 заключенных.
Плевать, как наша страна заберёт наших воинов из кацапского плена.

Делается это любым способом. Знаешь, зачем? Чтобы у наших воинов была мотивация воевать за государство, которое любыми способами будет их защищать и освобождать!
А если мы всё будем делать по закону - то нам нужна армия юристов, и воевать тогда нужно не в окопах, а в судах.

Поэтому принцип - ЛЮБЫМ СПОСОБОМ - правилен.
А насчёт "что кто кому должен" - пока мы не можем жахнуть по мацквабаду квантовой табуреткой, увы.... Могли бы - жахнули! Ибо кацапоскотина ничего другого, кроме как простреленного калгана и перерезанной горлянки - не понимает. И не поймёт....
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мацкалькова,катісь калбаской по малой спасской... Омбудсмен РФ Москалькова повернулася з Києва в Москву - Цензор.НЕТ 3155
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