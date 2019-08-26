 Омбудсмен РФ Москалькова повернулася з Києва в Москву

"Тетяна Миколаївна в Москві, працює", - сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Про причини візиту до Києва, його підсумки і перспективи подальших контактів у пресслужбі не повідомляють.
Зазначимо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова минулого тижня прилітала в Москву, а Москалькова - до Києва. Однак досі інформації про підсумки візитів двох омбудсменів не було.
ЗЫ. Достаточно редко можно встретить бабищу с такой отвратительной "держи-"мордой!
Газ по 90
@mykolayovych45
·14 ч
зараз в мене полетять прокльони,але Зеленський не мав включати наших моряків в обмін,що планується. їх мали відпустити без буд-яких умов і що важливо разом з кораблями. над цим працювали всі наші західні партнери,
@ZelenskyyUa
все пересрав.
кораблі подаруємо
Плевать, как наша страна заберёт наших воинов из кацапского плена.
Делается это любым способом. Знаешь, зачем? Чтобы у наших воинов была мотивация воевать за государство, которое любыми способами будет их защищать и освобождать!
А если мы всё будем делать по закону - то нам нужна армия юристов, и воевать тогда нужно не в окопах, а в судах.
Поэтому принцип - ЛЮБЫМ СПОСОБОМ - правилен.
А насчёт "что кто кому должен" - пока мы не можем жахнуть по мацквабаду квантовой табуреткой, увы.... Могли бы - жахнули! Ибо кацапоскотина ничего другого, кроме как простреленного калгана и перерезанной горлянки - не понимает. И не поймёт....