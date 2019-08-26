 Омбудсмен РФ Москалькова повернулася з Києва в Москву

"Тетяна Миколаївна в Москві, працює", - сказали "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Про причини візиту до Києва, його підсумки і перспективи подальших контактів у пресслужбі не повідомляють.

Зазначимо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова минулого тижня прилітала в Москву, а Москалькова - до Києва. Однак досі інформації про підсумки візитів двох омбудсменів не було.

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