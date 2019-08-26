 Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет

"Екіпажі винищувачів Су-30 СМ покоління 4++ виконали бойові пуски ракет класу "повітря-повітря" по повітряних цілях умовного противника на полігоні бойової підготовки в Криму. Льотчики успішно виконали нормативи з підняття в повітря літаків для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного супротивника , відпрацювали комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря-повітря", - йдеться в повідомленні відомства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За інформацією російського міністерства, всього навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округу Росії.

Також читайте: Росія вживатиме заходів з нейтралізації загрози з боку НАТО в Європі, - Шойгу