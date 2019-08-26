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 Політика України, Суспільство
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Все про:ОБСЄ (2231) Донбас (12837) Бутусов Юрій (1028) перемир'я (419) найманці РФ (861) операція Об'єднаних сил (1510)

 Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі. ІНФОГРАФІКА

Від початку "хлібного перемир'я" (21.07.2014) ОБСЄ зафіксувала 134 обстріли українських позицій з боку найманців РФ, Об'єднані сили у відповідь стріляли лише 13 разів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував порівняльні дані щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі згідно з офіційними рапортами спостережної місії ОБСЄ.

Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі 01

"Ясна річ, це не повна інформація про хід бойових дій, місія ОБСЄ фіксує далеко не всі і контролює далеко не всі, але тенденція очевидна. Варто зазначити, що інтенсивність перестрілок після початку чергового перемир'я значно скоротилася", - зазначив журналіст.

"Однак противник як і раніше здійснює більшу  кількість обстрілів - і це при тому, що українські війська за чисельністю перевершують противника в 2-2,5 раза, тобто саме наші мали б частіше вести вогонь. У Станиці Луганській українські війська провели розмінування зони, яка межує із пунктом пропуску на підірваному мосту, в односторонньому порядку. Росіяни розмінування своєї ділянки на своєму боці моста не проводять взагалі", - констатував Бутусов.

Читайте також: Окупанти вкотре відмовляють у проїзді патрулям СММ ОБСЄ на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144685
 
 
 Топ коментарі
 
Поздравлял своих побратимов из 72-й , у них четверо двухсотых и трехсотых навалом , а наша арта молчит , бр Зебил : Просто перестал стрелять .Пацаны не просто матерятся на чем свет стоит , они не могут понять , как такое вообще может быть , когда свою же армию превращают в живые мишени ради прогиба перед врагом .Причем я больше чем уверен , что зебилоид делает это сознательно , для того что бы полностью деморализовать ВСУ и от туда ушли все кто умеет воевать , бо пик боеготовности армии Хуйла 21 год , к которому под руками водством этого говно командующего ВСУ будет не лучше чем при Хаме.
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"Однако противник по-прежнему производит бОльшее число обстрелов - и это притом, что украинские войска по численности превосходят противника в 2-2,5 раза, то есть именно наши должны были бы чаще вести огонь. Источник: https://censor.net.ua/p3144685

должны бы.... - но марионетка хочет понравится путину...
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Зебилоиды-довольны,война закончилась.
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Какие результатьі? Давайте проведем соцопрос по поводу вашего региона? Почему нет? В рашке за такие опросьі 9-ть лет светит, кстати...и кто считать будет? Портников с богданом? Зачем? Ботьі и идиотьі.
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Интересно, в Израиле проводят такие "ничего особенного" опросы?
Там военные действия, обстрелы с жертвами не прекращаются десятки лет.
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Вы серьезно так считаете? Журнашлюхи в нашей стране проводят "соцопросы" исключительно с целью формирования мнения у нашего тупого населения. Включение Зели в соцопрос и последующие выборы яркий пример подобного "опроса" и тупости населения.
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УКРАЇНЦІ КРИМ НЕ ВІТДАЛИ.
Крим окупували війська фєдєраста=фашиста пукіна в результаті зазделегідь розробленої військової операції. Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі - Цензор.НЕТ 5768
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Вернуть вполне возможно. Но зачем его возвращать в ближайшем времени? Чтобы добавить прокасабской ваты в Верховную Раду Украины?
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Методом возвращения финансовой и интернетной выгоды. И, опять же, спустя несколько лет.
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Признают,если Украина добровольно пойдёт на сделку с пуйлом и откажется от Крыма в пользу кацапов.Вы внимательно прочитали вопрос?" Ви що б обрали, віддати Крим, який ми все рівно не повернем і повернути мир на Донбас, чи ви хочете, щоб щодня гинуло по одному два солдати?".Началась манипуляция сознанием граждан,подготовка общественного мнения к официальной сдаче Крыма.А сделать такое зелюки спокойно могут через ВР,которая у них карманная.
Но они боятся протестов,поэтому и начинают обболванивать людей через зомбовизор.Как не цинично это звучит,но каждый погибший наш воин для них-плюс и возможность давить на людей.
К власти пришли циничные твари,для которых нет ничего святого
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Ничего не понял... Крым русским и так отдали а Западному миру вообще чихать на то что там признает Украина.. если они захотят снять санкции то и спрашивать не будут.
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Всё вы поняли.И каждый,кто умеет думать понимает.Не надо делать вид наивного простака
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Мои знакомые говорят что у меня хорошая фантазия но я не могу представить себе хоть Зеленского хоть Порошенко стучащими кулаком по столу и орущими на перепуганных Трампа Макрона и Меркель---- Санкции с России не снимать!!! Мы не признаем Крым российским!!!
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Не нужно стучать по столу или по чему-то другому.
Нужно часто и публично говорить, напоминать, что россия оккупант и рецидивист, нарушающий мировой порядок и убивающий тысячи людей.
А если преЗедент страны не называет оккупанта оккупантом и солдат его армии убивают какие-то гранатометы, а не оккупационно-террористические российские войска, то и другим не будет дела до нашей войны.
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Бред..! вы только что записали лидеров Западного мира не только в склеротиков но и в полные идиоты! Я вас уверяю такими они не являются))) все прекрасно они помнят и не на секундочку не забывают не про Крым не про Донбасс но исключительно в свете своей выгоды и политической ситуации! Им даже прекрастно известно что бывший президент который кричал про *агрессора* сам вел активную торговлю с этим самым агрессором при открытых границах и тд.
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При каких открытых границах?
Мужиков до 60 лет из параши пускали исключительно тех, кто подтверждал документально цель визита в Украину.
Сейчас даже это значительно послабили, козломордые поперли отарами.
То же касается и торговли. С 2014 уменьшилась в разы.
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Как эти ссылки опровергают факт того, что мужиков из россии, младше 60 лет, проверяли на границе?
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Они не опровергают! Но они показывают весь маразм этой показухи когда на русско-украинской границе обшманали несколько сотен мужиков на 5й год войны минуя эту самую границу в РФ живут и трудятся 3 миллиона украинских граждан.. вот такая вот война с агрессором! И вы думаете на Западе об этом тоже не знают*?.
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Ну и что? Не секрет, что в стране есть определенный процент недограждан.
Это не уникальный, а вполне обычный во всемирной истории случай.
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ой такі ж ДА Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі - Цензор.НЕТ 5706 ... а нічого не робити для знищення окупантів та підтримувати 5ту колону фашиста=пукіна в Україні це не КАПІТУЛЯЦІЯ? Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі - Цензор.НЕТ 6944 Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі - Цензор.НЕТ 5214
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Стьідно и мерзко...зельц через год свалит в крьімскую или итальянскую виллу и будет оттуда совков веселить. До реальной гражданской войньі дело доведя. Как и предполагалос.
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Я вам открою страшную тайну. пока Украина не согласится на внеблоковый статус, Россия не даст ей покоя. Никто не прекратит стрельбу, даже если вы не будете стрелять, стрелять будут по вам. Россия играет вдолгую, вот прошло пять лет - и уже у власти умеренный президент. Еще подождут 5 лет - и придет тот, кто согласится на внеблоковый статус и минские соглашения.
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Ошибочное мнение. Украина уже была внеблоковым государством. Но от вторжения восточного соседа на её территории это не спасло.
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ты можешь думать что угодно, но в том то и заключается величие СИЛЫ, что как бы ты не хотел иного, тебя все равно заставляют делать то, чего ты никак не хочешь.
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Все правильно.
А еще говорят что на каждую хитрую жопу найдется болт с винтом.
Вот это и будет с рашкой парашкой.

В Гонконге Майдан.
Как ты думаешь кто победит?
Собирается лт путин вводить воиска в Гонконг?
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я не хочу спорить на темы, что будет через нное количество лет. Я говорю, что есть на данный момент. На данный момент позиция России такова. А про развалы России, возвращения Кубаней и Белгородов - это обсуждай в своем клубе по интересам.
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Ну ти не сприймай свій гніт від Лукашенко на всіх навколишніх, тим паче з іншої держави.
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В России сейчас видят, вот, уже президент не такой воинственный, уже все хотят мира, на повестке дня вопрос номер 1 прекратить войну. Да, общество еще не созрело для того, что бы ппойти на минские соглашения и отказаться от идеи Нато , но налицо явные подвижки. Поэтому там просто будут ждать, у них запаса прочности хватает.
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Самое веселое что Украину ни в каком блоке никто и не ждет
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Безусловно, но Россия не хочет рисковать. Ведь если сейчас замириться, и вдруг каким то чудом Украину захотят взять в НАТО, объявлять войну по второму разу - немыслимо. Гораздо выгоднее ковать железо, пока горячо.
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Вообще то войну и по первому разу не обьявляли..
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Вы лучше займитесь Китаем.
А то в жо 8 не возьмут.
Хочу посмотреть как Китай вас порвет как тузик грелку.
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кто вы? Я Беларус, а ты Голландец. Кот Украинец. Ты к кому обращаешься?
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Ну да.
А лалала не газпромовский бот а немка.
Много вас тут ходит.
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я просто пишу мнение со стороны, если бы я был рассеянин, я бы сидел ржал бы тут как ненормальный, что они и делают обычно.
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Видно не очень ты со стороны если не видишь дальше своего носа.
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Для тех кто еще не понял одна из основных причин возвращения РФ в ПАСЕ и намеки на ее возврат в *восьмерку* это именно Китай! Китай становится сильнее и это вызывает опосение у Штатов которые уже начали с ним торговую войну.. РФ же из за санкций Запада была вынуждена увеличивать торговлю и сотрудничество с Китаем пойдя с ним на взаимовыгодное сближение.. теперь Запад не смотря на то что политика РФ в отношении Украины и Сирии не меняется все равно стал предпринимать попытки наладить с ней контакт чтобы ограничить ее сближение с Китаем.
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Какое еще взаимовыгодное сближение?
Китай где живут миллиарды китайцев которым запрещено законом иметь второго ребенка и взаимовыгодное сближение?
Китай порвет рашу как тузик грелку.
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Вообще не понял если честно ничего..? если у китайцев миллиард населения у них что доллары на деревьях тогда сами ростут? И в торговле с другими странами они не заинтерисованы?))) давно не читал такой глупости)))
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Китайские доллары растут на американских деревьях.
Америка самый крупный потребитель китайских товаров.
А вот над рашкой они просто ржут.
Особенно Трамп который хочет что бы рашка напала на Китай и победила его и тогда ее примут в жо 8.
А куда рашке деваться?
Китай же ей денег не даст.
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Уже не совсем на американских.. торговая война идет.. на рф переходят.. https://tass.ru/ekonomika/5994096
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не в обиду но геополитик из тебя как из г*вна пуля Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі - Цензор.НЕТ 3344
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Ну где уж мне до тебя и великого геополитика путина который мечется между США и Китаем как шавка которую везде пинают.
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http://armiyadnr.su/news/*******-prestupleniya-sovershennye-vfu-v-period-deystviya-vseobemlyushchego-ustoychivogo-i
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Цікаво чи показують ці дані "головнокомандуючому", вірніше чи цікавиться він тим скільки воїнів загинуло за час перемир'я. Але мабуть ні, зважаючи на їхні промови (мабуть їх покусало обсє), та й зважаючи на виступи голови рнбо то в нас все нормально дії перемир'я. С.ки.
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А что же молчит президент мира, Зеклоун Йагупоп Первый? Что в штаны сцытся, тварь конченая. Что он сделал за что своей работы? Офис создал и почти весь квартал в служебные кресла пересадил. Этой мрази дорога только в Ростов и чем быстрее, тем лучше.
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25.08.2019 г.
В результате массированных обстрелов позиций украинских войск под Докучаевском, Павлополем, Водяным, Золотым-4, Широкино, Трехизбенкой, Попасным погибло 3 украинских военнослужащих и ранено около 14. Во всех случаях запросы на ответный огонь были отклонены.

Р-н н\п Пески Обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Пострадавших нет.Ответный огонь не открывался.

Р-н н\п Старогнатовка Минометный обстрел. Пострадавших нет. Открыт ответный огонь из оружия не запрещенного Минскими соглашениями. Наличие потерь у противника уточняется...
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