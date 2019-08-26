 Найманці РФ як і раніше здійснюють більшу кількість обстрілів, - Бутусов про дані ОБСЄ щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував порівняльні дані щодо обстрілу українських і російських позицій на Донбасі згідно з офіційними рапортами спостережної місії ОБСЄ.
"Ясна річ, це не повна інформація про хід бойових дій, місія ОБСЄ фіксує далеко не всі і контролює далеко не всі, але тенденція очевидна. Варто зазначити, що інтенсивність перестрілок після початку чергового перемир'я значно скоротилася", - зазначив журналіст.
"Однак противник як і раніше здійснює більшу кількість обстрілів - і це при тому, що українські війська за чисельністю перевершують противника в 2-2,5 раза, тобто саме наші мали б частіше вести вогонь. У Станиці Луганській українські війська провели розмінування зони, яка межує із пунктом пропуску на підірваному мосту, в односторонньому порядку. Росіяни розмінування своєї ділянки на своєму боці моста не проводять взагалі", - констатував Бутусов.
Там военные действия, обстрелы с жертвами не прекращаются десятки лет.
Крим окупували війська фєдєраста=фашиста пукіна в результаті зазделегідь розробленої військової операції.
Но они боятся протестов,поэтому и начинают обболванивать людей через зомбовизор.Как не цинично это звучит,но каждый погибший наш воин для них-плюс и возможность давить на людей.
К власти пришли циничные твари,для которых нет ничего святого
Нужно часто и публично говорить, напоминать, что россия оккупант и рецидивист, нарушающий мировой порядок и убивающий тысячи людей.
А если преЗедент страны не называет оккупанта оккупантом и солдат его армии убивают какие-то гранатометы, а не оккупационно-террористические российские войска, то и другим не будет дела до нашей войны.
Мужиков до 60 лет из параши пускали исключительно тех, кто подтверждал документально цель визита в Украину.
Сейчас даже это значительно послабили, козломордые поперли отарами.
То же касается и торговли. С 2014 уменьшилась в разы.
Это не уникальный, а вполне обычный во всемирной истории случай.
А еще говорят что на каждую хитрую жопу найдется болт с винтом.
Вот это и будет с рашкой парашкой.
В Гонконге Майдан.
Как ты думаешь кто победит?
Собирается лт путин вводить воиска в Гонконг?
А то в жо 8 не возьмут.
Хочу посмотреть как Китай вас порвет как тузик грелку.
А лалала не газпромовский бот а немка.
Много вас тут ходит.
Китай где живут миллиарды китайцев которым запрещено законом иметь второго ребенка и взаимовыгодное сближение?
Китай порвет рашу как тузик грелку.
Америка самый крупный потребитель китайских товаров.
А вот над рашкой они просто ржут.
Особенно Трамп который хочет что бы рашка напала на Китай и победила его и тогда ее примут в жо 8.
А куда рашке деваться?
Китай же ей денег не даст.
В результате массированных обстрелов позиций украинских войск под Докучаевском, Павлополем, Водяным, Золотым-4, Широкино, Трехизбенкой, Попасным погибло 3 украинских военнослужащих и ранено около 14. Во всех случаях запросы на ответный огонь были отклонены.
Р-н н\п Пески Обстрел из крупнокалиберных пулеметов. Пострадавших нет.Ответный огонь не открывался.
Р-н н\п Старогнатовка Минометный обстрел. Пострадавших нет. Открыт ответный огонь из оружия не запрещенного Минскими соглашениями. Наличие потерь у противника уточняется...