 Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради

"Щодо митниці. Насамперед - законопроєкт про режим спільного транзиту і законопроєкт про уповноваженого економічного оператора, які очікують другого читання. Наступне - вдосконалення митного постаудиту. Внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності в ході переміщення товарів через митний кордон України", - сказав Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Ще один законопроєкт (серед перших, - ред.) - "спліт". Деякі його прийняття не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно не ефективна. Це визнають усі", - сказав він.
"... У питанні про "спліт" ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а вдає, що регулює дуже важливі для країни відносини. І запропонована реформа нам здається дуже вдалим варіантом", - додав він.
Крім того, за його словами, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готується подати на розгляд Верховної Ради близько 30 законопроєктів, зокрема щодо податків - законодавчі ініціативи про "кешбек" і е-чек, законопроєкт про протидію BEPS, а також про єдиний рахунок для сплати податків і зборів.
"... податкові ініціативи серед перших - це е-чек і "кешбек". Нещодавно Мінфін опублікував цю ініціативу: якщо мені не видають чек або видають фальшивий (я його можу перевірити онлайн), я оповіщаю про це податкову і отримую повернення вартості своєї покупки. А підприємець платить 200% штрафу. тобто ми підключимо всіх громадян України до контролю за розрахунково-касовими операціями", - сказав він.
Для ризикових галузей це планується ввести з 1 січня, а для інших - ще через рік, уточнив Гетманцев.
"У нас є багато напрацювань, вже близько 30 законопроєктів, зокрема раніше зареєстровані та такі, що пройшли перше читання", - зазначив він.
Як повідомлялося, згідно з підписаним в кінці 2018 року з МВФ меморандумом, Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (законопроєкт про "спліт") №2413а.
Верховна Рада 7 липня 2016 року підтримала цей законопроєкт у першому читанні.
Проєкт закону передбачає поділ, або "спліт", функцій Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку України, а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.
ЛИШЕ КАВКАЗЕЦЬ МОЖЕ ОБІЙТИ "СИСТЕМУ ПОБОРІВ І ПОДАТКІВ" ,ЩО працює В УКРАЇНІ..
зАМКНУТЕ КОЛО..
ТОМУ ОФІЦІЙНО КАВУНИ ДОРОГШІ У ПРОСТИХ ХЕРСОНЦІВ..і ВОНИ НЕ ВИЖИВАЮТЬ .при порошенко-гройсмані
я за,алеце не змінитьдану ситуацію.
може концтабори для 'кавказців"?
Как происходит процес торговли кавказцами. Один делец договаривается о закупке овощей , потом вызывает из аулов саоих племяш ей и их друзей- ибо только племяшки могут таскать арбузы и ночевать на трассе на картонках и троли заработать денег. яполиуия долдна делать шмон и проверять их гражданство. Столько черных везде торгует - откуда у них украинское гражданство? Перед какрй налоговой они отчитываются? Ментам ( Савакову) платят и все
И еще - НЕЧЕГО МНЕ ХАМИТЬ
А тут - "бамажку" не дали... Да большинству - "похеру", дадут чек, или нет! Я их выкидываю, при выходе с магазина, а то и у кассы...Мне не перед кем, за свои расходы, отчитываться...
порохобот=успешный бизнесмен
Ну то таке, може і почекати. А от амністія військовикам чекати не хоче. АТОвці по сфабрикованим Матіосом справам вже по декілька років сидять. Нехай і далі сидять?
Здається плюс на мінус для Вовіка перемикається одним тільки рухом пальця.
""По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения."
Это КАК понимать?
Мародёрско-барыжное наследие Адского Порошенко вместо мусорника ожидает второе чтение?
Да вы "Вы все пятки Зе не стоите! " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлана Варий