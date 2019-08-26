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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5368) податки (748) митниця (556) Гетманцев (18)

 Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради

Верховна Рада першими в митному блоці розгляне законопроєкти щодо білоруського режиму спільного транзиту і про уповноваженого економічного оператора, повідомив претендент у керівники парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Щодо митниці. Насамперед - законопроєкт про режим спільного транзиту і законопроєкт про уповноваженого економічного оператора, які очікують другого читання. Наступне - вдосконалення митного постаудиту. Внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності в ході переміщення товарів через митний кордон України", - сказав Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ще один законопроєкт (серед перших, - ред.) - "спліт". Деякі його прийняття не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно не ефективна. Це визнають усі", - сказав він.

"... У питанні про "спліт" ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а вдає, що регулює дуже важливі для країни відносини. І запропонована реформа нам здається дуже вдалим варіантом", - додав він.

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Крім того, за його словами, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готується подати на розгляд Верховної Ради близько 30 законопроєктів, зокрема щодо податків - законодавчі ініціативи про "кешбек" і е-чек, законопроєкт про протидію BEPS, а також про єдиний рахунок для сплати податків і зборів.

"... податкові ініціативи серед перших - це е-чек і "кешбек". Нещодавно Мінфін опублікував цю ініціативу: якщо мені не видають чек або видають фальшивий (я його можу перевірити онлайн), я оповіщаю про це податкову і отримую повернення вартості своєї покупки. А підприємець платить 200% штрафу. тобто ми підключимо всіх громадян України до контролю за розрахунково-касовими операціями", - сказав він.

Для ризикових галузей це планується ввести з 1 січня, а для інших - ще через рік, уточнив Гетманцев.

"У нас є багато напрацювань, вже близько 30 законопроєктів, зокрема раніше зареєстровані та такі, що пройшли перше читання", - зазначив він.

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Як повідомлялося, згідно з підписаним в кінці 2018 року з МВФ меморандумом, Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (законопроєкт про "спліт") №2413а.

Верховна Рада 7 липня 2016 року підтримала цей законопроєкт у першому читанні.

Проєкт закону передбачає поділ, або "спліт", функцій Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку України, а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144682
 
   
 Топ коментарі
 
Понятно...значит зебобиков собрались доить в четыре руки...😀
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Тут просто - успешный бизнесмен - значит порохобот 😀😀😀это как в революцию кулаков раскулачивали. Беня умеет. А Богдану Хватит на жизнь в Сан Тропе
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Дятел, откуда ты цифры берешь? Ввозные пошлины стартуют от 0% в зависимости от товара. Налог не на депозиты, а на прибыль с депозитов. Налога на обмен валюты нет. Налог на недвижимость не может превышать 1,5% от минималки. Вот же кретины в стиле дубинского работают, берут часть правды, мешают туда кучу лжи и говна и выдают нагора. И несколько правдивых цифр скрывают ложные, а суммарный эффект возмущения сохраняется. Но самое интересное, что при попытке ткнуть их мордой в это говно съезжают с темы и начинается - оффшоры, свинарчуки и "прочие негры, которых линчуют".
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Из Приднестровья тоже не везут . В УКРАИНЕ СВОЕГО ВСЕГО ДО ХЕРА. Не Зер сепаров поддерживать
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Вы вообще что-то понимаете? Арбузы кавказцы скупают в ХЕРСОНЕ НА ПОЛЯХ И ВЕЗУТ ИХ ПРОДАВАТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ. У всех - руцкое гражданство. Потом прибыль вывозят в рашу спокойно. Никто налогов в Украине не платит
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ХЕРСОНЕЦЬ НЕ МОЖЕ ПРОДАТИ ВЛАСНІ КАВУНИ ТОМУ ЩО..

ЛИШЕ КАВКАЗЕЦЬ МОЖЕ ОБІЙТИ "СИСТЕМУ ПОБОРІВ І ПОДАТКІВ" ,ЩО працює В УКРАЇНІ..

зАМКНУТЕ КОЛО..
ТОМУ ОФІЦІЙНО КАВУНИ ДОРОГШІ У ПРОСТИХ ХЕРСОНЦІВ..і ВОНИ НЕ ВИЖИВАЮТЬ .при порошенко-гройсмані
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пропонуєте ввести візи для росіян?

я за,алеце не змінитьдану ситуацію.
може концтабори для 'кавказців"?
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На Цензоре знают, что я пишу проверенные факты.
Как происходит процес торговли кавказцами. Один делец договаривается о закупке овощей , потом вызывает из аулов саоих племяш ей и их друзей- ибо только племяшки могут таскать арбузы и ночевать на трассе на картонках и троли заработать денег. яполиуия долдна делать шмон и проверять их гражданство. Столько черных везде торгует - откуда у них украинское гражданство? Перед какрй налоговой они отчитываются? Ментам ( Савакову) платят и все
И еще - НЕЧЕГО МНЕ ХАМИТЬ
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Сори - ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ШМОН ТОРГОВЦЕВ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ - ПРОВЕРЯТЬ ПАСПОРТА
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ЗА БРЕХНЮ(ТВОРЧЕ ПЕРЕБІЛЬШЕННЯ) - НАПРИКЛАД ЩОДО всіх З РАСЄЙСЬКИМИ ПАСПОРТАМИ -БУДУ ПИ..ДИТИ ,НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА СТАТЬ,НАЦІОНАЛЬНІСТЬ І ЧИ ПОРОХОБОТ ЧИ НІ.. Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради - Цензор.НЕТ 3889
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В Німеччині в кожному селі у таксі платишь карткою , жодних проблем
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А они рассчитывают, что человек, стоя у кассы, наберёт "горячую линию (стукательный номер), и будет вызывать "хватателей"?... "Щас...Только шнурки погладить осталось...". Во-первых, тебя сразу "пошлют", и скажут, что ты - "провокатор", ты у них ничего не покупал, и они тебя "первый раз видят". Во-вторых, слаба надежда на то, что приедут - несколько лет назад был свидетелем, как трое человек ногами избмвали... До горотдела милиции - 200 м, через сквер перейти. Позвонил по домашнему телефону - с балкона наблюдал... . "Да хрен там...". Те придурки человека побили, пошли, купили пива, попили там же. Через пятнадцать минут уехали на маршрутке...
А тут - "бамажку" не дали... Да большинству - "похеру", дадут чек, или нет! Я их выкидываю, при выходе с магазина, а то и у кассы...Мне не перед кем, за свои расходы, отчитываться...
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Начнут доить первым делом порохоботов
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У нас нечувана витримка: ми здатні витримувати виливи безнадійніших кретинів.(с)
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Определять как будут? По глазам? Или заставят всех знаки различия нацепить, как в Германии - "звезду Давида", "Оst", "P", и так далее?
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Тут просто - успешный бизнесмен - значит порохобот 😀😀😀это как в революцию кулаков раскулачивали. Беня умеет. А Богдану Хватит на жизнь в Сан Тропе
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Гладковський..Кононенко...Ні..вони не злодії..
порохобот=успешный бизнесмен Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради - Цензор.НЕТ 668
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да не зебилы платят - за их счет банкет)))))))))))
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Давайте одразу вигадаємо колесо, чому ні
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У мене спліт-система вже десять років.
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зебилы - с 2020 будут все писать декорации и если вы отправили родителей за границу - у них потом заберут субсидию и у вас спросят - а на какие вы пенензы смогли помочь своим родителям - это как минимум - еще и начнут по домам ходить - и да совсем,с нашими налоговиками и их зарплатами ,мы таки победим коррупцию - да знаю,хаотично,спонтанно написано - но это вам на подумать))))))
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Щось Вовік зі старту вирішив затягнути тугіше зашморг для дрібного і середнього бізнесу, а про монополії Аметки і Піні з Фірташем якось ні гу-гу.
Ну то таке, може і почекати. А от амністія військовикам чекати не хоче. АТОвці по сфабрикованим Матіосом справам вже по декілька років сидять. Нехай і далі сидять?
Здається плюс на мінус для Вовіка перемикається одним тільки рухом пальця.
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Минуточку, мать вашу!
""По таможне. Первым делом - законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения."

Это КАК понимать?

Мародёрско-барыжное наследие Адского Порошенко вместо мусорника ожидает второе чтение?

Да вы "Вы все пятки Зе не стоите! " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Светлана Варий
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