 Режим спільного транзиту, "кешбек" і "спліт", - Гетманцев анонсував перші митні та фінансові законопроєкти нової Ради

"Щодо митниці. Насамперед - законопроєкт про режим спільного транзиту і законопроєкт про уповноваженого економічного оператора, які очікують другого читання. Наступне - вдосконалення митного постаудиту. Внесення змін до Митного кодексу щодо захисту прав інтелектуальної власності в ході переміщення товарів через митний кордон України", - сказав Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Ще один законопроєкт (серед перших, - ред.) - "спліт". Деякі його прийняття не хочуть, але ми все одно його підтримаємо. І не тому що Міжнародний валютний фонд згоден, це вторинне. Тому що діяльність комісії фінансових послуг абсолютно не ефективна. Це визнають усі", - сказав він.

"... У питанні про "спліт" ми наполягаємо на реформуванні органу, який не регулює, а вдає, що регулює дуже важливі для країни відносини. І запропонована реформа нам здається дуже вдалим варіантом", - додав він.

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Крім того, за його словами, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики готується подати на розгляд Верховної Ради близько 30 законопроєктів, зокрема щодо податків - законодавчі ініціативи про "кешбек" і е-чек, законопроєкт про протидію BEPS, а також про єдиний рахунок для сплати податків і зборів.

"... податкові ініціативи серед перших - це е-чек і "кешбек". Нещодавно Мінфін опублікував цю ініціативу: якщо мені не видають чек або видають фальшивий (я його можу перевірити онлайн), я оповіщаю про це податкову і отримую повернення вартості своєї покупки. А підприємець платить 200% штрафу. тобто ми підключимо всіх громадян України до контролю за розрахунково-касовими операціями", - сказав він.

Для ризикових галузей це планується ввести з 1 січня, а для інших - ще через рік, уточнив Гетманцев.

"У нас є багато напрацювань, вже близько 30 законопроєктів, зокрема раніше зареєстровані та такі, що пройшли перше читання", - зазначив він.

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Як повідомлялося, згідно з підписаним в кінці 2018 року з МВФ меморандумом, Україна взяла на себе зобов'язання прийняти закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" (законопроєкт про "спліт") №2413а.

Верховна Рада 7 липня 2016 року підтримала цей законопроєкт у першому читанні.

Проєкт закону передбачає поділ, або "спліт", функцій Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку України, а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.