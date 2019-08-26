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 Політика України, Економіка
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Все про:Світовий банк (80) Зеленський (2483) економіка (284)

 Нагляд за державними банками, боротьба з монополіями і ринок землі, - глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку

Президент Групи Світового банку Девід Малпасс після зустрічі з Володимиром Зеленським у колонці для Financial Times виклав основні меседжі для України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Ольга Євстигнєєва, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість непрацюючих кредитів в українських державних банках понад 50%. Необхідний надійний нагляд за державними банками.

Варто подолати монополії на ринках, провести анбандлінг Нафтогазу і здійснити приватизацію держпідприємств. Один олігарх контролює групу компаній, яка виробляє понад 80 відсотків вітчизняної продукції для декількох різновидів мінеральних добрив.

Україні необхідно ефективніше фінансове посередництво для збільшення інвестицій приватного сектора. Капітал потрібно направляти в найбільш продуктивний бізнес, а не в інтереси олігархів.

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Також потрібно ввести прозорий ринок землі, для захисту прав землевласників, залучення інвестицій для збільшення продуктивності сектору за рахунок механізації і зрошення", - порадив Україні Малпасс.

Нагляд за державними банками, боротьба з монополіями і ринок землі, - глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку 01
Нагляд за державними банками, боротьба з монополіями і ринок землі, - глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3144678
 
 
 Топ коментарі
 
Черга за українською землею вже вишикувалась....
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Саме для дерибану землі Бєня і прискакав в Україну, а за ним і головний шестикутний припхався.
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Не ври ,западные эксперты советовали провести приватизацию,как в Польше,а не все разворовать,как сделал Кучма с корешами
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Черга за українською землею вже вишикувалась....
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Менше слухайте бабцю Юльку. Зараз продають землю аж гай шумить. Однак продають за копійки. Мораторій вигідний агрохолдингам, які за безцінь арендують у селян землю, отримуючи самі знаєте які мільярди.
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Где очередь?Не наблюдаю толпы желающих купить за нормальную цену,а вот взять в аренду за ведро кукурузы эти больше все орут,что рынок земли не нужен,зачем им платить реальную цену
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В теорії все звичайно відмінно, але коли згадується приватизація на початку 90 - х років минулого століття, яка проводилася за рецептами західних експертів, то розумієш, що нас очікує.
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Не ври ,западные эксперты советовали провести приватизацию,как в Польше,а не все разворовать,как сделал Кучма с корешами
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Я якраз про це і сказав, що в українських реаліях приватизація землі відбудеться за аналогіє приватизації підприємств 90- х років. А враховуючи, що кошти для приватизації наявні лише в олігархів, то знову отримаємо земельних магнатів, уже не де-факто, а де - юре. А тому для початку необхідно провести повномасштабу ревізію усіх земельних угідь в нашій державі, необхідно "підсвітити" вже наявних земельних магнатів, які в незаконний спосіб вже видурили в українців землю і лише після цього приймати рішення.

п.с.
Після національно-визвольної війни 1648 - 1654 р.р. у Війську Запорізькому ( історіографічна назва Гетьманщина ), яке до кінця 17 ст. охоплювало лише Лівобережну Україну, протягом 100 років ( до час ліквідації ) продаж земельних угідь був заборонений.
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Так делай выводы,в Украине землю не продавали украинцам,зато подписали договор с Москвой,пришли Московия и взяли украинскую землю бесплатно,а из украинцев сделали крепостных,так что подумай кто против продажи земли украинцам
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В Ізраїлі 100% в Канаді 90% земля в держвласності . І яка ефективність землеробства в цих країнах ? Пісні шакалів "держава неефективний власник" спрямовані на миттєву вигоду для них . Ми вже маємо приклад 90х коли почалася здача 90% промпотенціалу України до металобрухту . На сьогодні більше 837 млн. людей в світі потерпають від голоду . Земля стає суперстратегічним товаром . В недалекому майбутньому виживуть ті в кого будуть продукти . Ось віддамо за папірці нашу землю тим кому Україна і її народ " по барабану " . І що тоді говоритимуть ваші нащадки подихаючи від голоду ? "Вороні Бог послав шматочок сиру ......." . Зєлєбєні мають виставити проект Закону про обіг землі на референдум . По кожній комі . Це доля України .
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Сказав те, що люди знають вже 20 років. Однак з чого тоді отримуватимуть бабло бариги, олігархи та держслужбовці?
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Кажуть у слуг нема бариг, вони вже всьо. Нє? Всьо буде по чесному, так обіцяв Главзебіл.
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Саме для дерибану землі Бєня і прискакав в Україну, а за ним і головний шестикутний припхався.
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Без личного присутствия представителей Всемирного Банка дела делаться не будут.
Например, не давали разрешения на проведение взрывных работ при строительстве метро в Днепре. А как приехали представители ****, так сразу ВДРУГ чиновнички разрешение и дали. Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемироного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику - Цензор.НЕТ 8368
"Строительство метро в Днепре финансируется за счет кредитных средств от европейских банков (**** и ***)."
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Только коммунисты против рынка земли,привыкли что крестьяне бесплатно работают,всунут ведро кукурузы за май и орут что нельзя продавать,когда можно почти бесплатно пользоваться
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А при ринку землі селяни взагалі роботи не матимуть. Продадуть землю і будуть помирати з голоду. Проти ринку землі - народ. За ринок землі - олігархи та їх прислужники.
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сказкі. Хто ж з монополіями боротимеця, якшо тут всьо під ними?
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Що? А как же Ицик Клопомойский?
Борьба с монополиями, ой, насмешил! У мальчика другие приоритеты, вон, столицу переносить собрался, в Киеве ему аура не подходит!
Я даже догадываюсть куда! В Умань, и чтоб из окон Офыса Президента был вид на могилу цадыка Нахмана Шнеерсона! Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли, - глава Всемироного банка Малпасс посоветовал, как развивать украинскую экономику - Цензор.НЕТ 4092
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Подозреваю ща хрюкоботы завизжат "все деньги рошеноахмету!!! монополии основа Украины!!!" , ну конечно не так прямо, а какой-то рояль с коломойшей придумают)
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Порошенко по некоторым данным журналистских расследований скупил несколько тысяч гектаров земли в Украине,через подставные фирмы и является крупнейшим землевладельцем,а простому народу шиш,панам нужны рабы
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Подейкують, Порошенко уже 70% поверхні Місяця купив.
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Ему нужна земля с рабами,переплачивать он не любит,а разорить страну и получить дешёвую рабочую силу это он может
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Какую должность занимает Коломойский?
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Президент України. Чи ти думаєш, що Зєєєля щось вирішує?
Ви обрали президентом Коломойського, саме так!
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Ты подумай своей бестолковой у кого больше власти У Зеленского Рада,СБУ,Армия или у коломойского?😁на кого рассчитаны твои бредни
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Троляко кацапський , а не пішов би ти нахрєн із своєю "тошніловкою" .?
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Мало, бери больше. Речь о миллионах гектарах, а то и миллиардах. Чего там. Скупать так скупать...
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Если бы Порошенко не воровал все что плохо лежит,то ему бы не понадобились десятки ботов,которые его защищают в инете,все как Рашке
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Десятки? Бери больше. Тысячи, а то и миллионы. Боты так боты...
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"Надзор за госбанками, борьба с монополиями и рынок земли" -
«Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом.
Отнимите у человека или у народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Оно быстро уходит в даль прошлого вместе с людьми, которые участвовали в нем.
Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового ряда сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня».Генри Джордж, американский экономист - хотят грабить украинцев вечно. Они думают о себе, своих детях, внуках и правнуках, в отличии от нас.
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Канада,Израиль,Голандия и др. Имеют 90% государственной земли.Остальные страны к этому стремятся.С чего бы это? Сначала обсуждение и референдум,а не игра с землей в наперстки.Керманичи которые которые хотят получить 3% ВВП с продажи земли на хрен не нужны.Не потому что барыги,а по тому что тупые,а это гораздо хуже. Вместе с землей продадут и надра и воду и лес.А там и надежду на будущее.
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Помню как перед выборами кто-то из зелёной команды говорил, что по всем серьёзным вопросам будет советоваться с народом через референдум, как в Швейцарии. Неплохо бы спросить у народа, кому он хочет продать землю, Коломойскому, Пинчуку, Суркисам, подставному Рабиновичу, или государству.
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Осталось последнее раздерибанить землю
Кто скупит /кому на хлеб не вполне хватает/
Уже поучаствовали в приватизации
Так и в рынке земли
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