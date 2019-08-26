 Нагляд за державними банками, боротьба з монополіями і ринок землі, - глава Світового банку Малпасс порадив, як розвивати українську економіку

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала Ольга Євстигнєєва, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість непрацюючих кредитів в українських державних банках понад 50%. Необхідний надійний нагляд за державними банками.
Варто подолати монополії на ринках, провести анбандлінг Нафтогазу і здійснити приватизацію держпідприємств. Один олігарх контролює групу компаній, яка виробляє понад 80 відсотків вітчизняної продукції для декількох різновидів мінеральних добрив.
Україні необхідно ефективніше фінансове посередництво для збільшення інвестицій приватного сектора. Капітал потрібно направляти в найбільш продуктивний бізнес, а не в інтереси олігархів.
Також потрібно ввести прозорий ринок землі, для захисту прав землевласників, залучення інвестицій для збільшення продуктивності сектору за рахунок механізації і зрошення", - порадив Україні Малпасс.
п.с.
Після національно-визвольної війни 1648 - 1654 р.р. у Війську Запорізькому ( історіографічна назва Гетьманщина ), яке до кінця 17 ст. охоплювало лише Лівобережну Україну, протягом 100 років ( до час ліквідації ) продаж земельних угідь був заборонений.
Например, не давали разрешения на проведение взрывных работ при строительстве метро в Днепре. А как приехали представители ****, так сразу ВДРУГ чиновнички разрешение и дали.
"Строительство метро в Днепре финансируется за счет кредитных средств от европейских банков (**** и ***)."
Борьба с монополиями, ой, насмешил! У мальчика другие приоритеты, вон, столицу переносить собрался, в Киеве ему аура не подходит!
Я даже догадываюсть куда! В Умань, и чтоб из окон Офыса Президента был вид на могилу цадыка Нахмана Шнеерсона!
Ви обрали президентом Коломойського, саме так!
«Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом.
Отнимите у человека или у народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Оно быстро уходит в даль прошлого вместе с людьми, которые участвовали в нем.
Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового ряда сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня».Генри Джордж, американский экономист - хотят грабить украинцев вечно. Они думают о себе, своих детях, внуках и правнуках, в отличии от нас.
Кто скупит /кому на хлеб не вполне хватает/
Уже поучаствовали в приватизации
Так и в рынке земли